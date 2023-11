A magyar világbajnok jövőre visszavált olimpiai bajnok párostársára

A szegediek 27 éves sportolója erről az M4 Sport A víz összeköt című podcastjében beszélt – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A duó idén megnyerte a szegedi világkupát, később azonban a maximális kvótaszám begyűjtésének reményében szétváltak, és a terv be is jött, mivel az augusztusi, duisburgi kvalifikációs világbajnokságon a férfikajak szakága megszerezte mind a hat elérhető indulási jogot a jövő évi párizsi olimpiára.

Nádas Bence az ezüstérmes négyesben is vezérevezős volt, és a Kopasz Bálinttal alkotott, ugyancsak második helyen záró kettősükben is az övé volt az első beülő.

„Még nem tudom, mit hoz a jövő, de jól érzem magam az első beülőben, így bízom benne, hogy továbbra is a sztrók pozícióban versenyezhetek” – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

A versenyző elmondta, hogy csapatával, a Hüvös Viktor vezette Kicsi Teammel vasárnap indulnak a sevillai edzőtáborba, ahol a négyes és a páros gyakorlások lesznek a középpontban. Spanyolországból december 3-án térnek haza, január végéig itthon végzik a téli munkát, erősítenek, úsznak és futnak, majd irány a Dél-afrikai Köztársaság, ahol négy hétig a vízi alapozáson lesz a fókusz, egy hét itthonlét után pedig további három hét sevillai edzőtábor zárja a felkészülést.

Nádas Bence hangsúlyozta, bár az ötkarikás csapat összetétele majd csak a jövő évi válogatókon alakul ki, nagyon jó, hogy a férfikajakszakág megszerezte mind a hat kvótát Párizsra, így nyugodtan tudnak készülni a hazai megméretésekre, a világkupákra, az Európa-bajnokságra és reményeik szerint az olimpiára.

Az idei vb után a Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka összeállítású kvartett megnyerte a Párizs melletti Vaires-sur-Marne tavon rendezett világkupát, amely egyben olimpiai tesztverseny is volt.

Bízom benne, hogy a szervezők egy év alatt felépítenek majd oda egy olimpiához méltó komplexumot, mert most még elég »basic« volt minden. A víznek kicsit gyógyfürdőjellege és -szaga van, kicsit sok a hínár is, erre majd figyelnünk kell, hiszen ezen értékes helyezések múlhatnak. A szállást is kipróbáltuk, nekem nagyon tetszett, jó volt az ellátás, az ágyak is kényelmesek, és húsz perc alatt el lehet jutni a pályára

– idézte fel Nádas Bence, kiemelve, hogy Tokióhoz képest, ahol Kopasz Bálinttal negyedik lett K–2 1000 méteren, nagy változás lesz, hogy nézők előtt rendezik majd a futamokat, de ez szerinte segíteni fogja őket.

A kajakozó a beszélgetés során elárulta azt is, hogy nagy rajongója a Formula–1-nek, az edzőtáborok alatt is próbálja követni a futamokat. Álma, hogy Párizs után, ha hosszabb pihenőt kapnak, a kiszolgáló személyzet tagjaként a száguldó cirkuszban dolgozhasson egy-két nagydíjon, és közel kerülhessen a múlt és a jelen nagy sztárjaihoz.

A győztes Tisza-parti egyesület mintegy 100 ponttal javított tavalyi pontszámán

Az MKKSZ tagszervezetei közötti bajnoki pontversenyben az MVM Szegedi Vízisport Egyesület mögött a második helyen a Graboplast Győri VSE végzett, míg a harmadik a KSI SE lett. A győztes Tisza-parti egyesület mintegy 100 ponttal javított tavalyi pontszámán, így több mint 450 ponttal előzte meg az ismét második Győrt.

„Rendkívül bonyolult és összetett fejlődési folyamat eredménye ez az újabb siker – mondta az MKKSZ honlapjának Petrovics Kálmán, az MVM Szegedi VE klubigazgatója. – Sík Márton szakmai igazgatónk irányításával jól szervezett csapatmunka folyik az egyesületünkben, mindenkinek megvan a feladata és a felelőssége. Gratulálok a teljes stábunknak, a versenyzőknek, az edzőknek, a szakembereknek, akik nem csak az egyesületért, de az egész kajak-kenu sportért dolgoznak a mindennapokban. Egy nagyon erős háttérbázist tudtunk kiépíteni az elmúlt időszakban, a sportszakma mellett a gazdasági területek és a létesítményvezetés is nagyon stabilan működik.”

A klub mottója az, hogy „Bajnokokat nevelünk”, Petrovics Kálmán szerint mindkét szót külön-külön értelmezik.

„Nem csak a versenyeredményekben mérjük a bajnokokat, hanem olyan bajnokokat nevelünk, akik időszakról időszakra le tudják önmagukat győzni, és jobb teljesítményt tudnak nyújtani. A nevelésnél pedig nemcsak az edzésekre gondolunk, hanem embereket is nevelünk. Akár kiemelt eredményt ér el a sportoló, akár nem, a személyiségfejlődéséhez próbálunk hozzájárulni, hogy hogyan tudják majd a sportban tanultakat hasznosítani a mindennapi életükben” – mondta.

Az MKKSZ 2023-as Év sportolója díjkiosztóján a szegediektől Nádas Bencét, Nagy Biankát, Kiss Ágnest és Varga Katalint is díjazták. Az edzőknél Hüvös Viktort a gyorsasági szakág, Fürdök Gábort az utánpótlás legjobb edzőjének járó díjjal tüntették ki.

„Egyre nehezebb a fiatalokat motiválni, és olyan élményeket adni nekik, amiért vállalják azt az irdatlan nagy munkát. Ezért is nagyon fontos a példaképek jelenléte, akik tudják bizonyítani, hogy igenis el lehet jutni a csúcsra” – árulta el a klubigazgató.

Azt is elmondta, hogy az egyesületi stratégiában van néhány kiemelt terület, amelyben mindenképpen további előrelépés szükséges.

„Ilyen például a női versenyzők arányának a javítása és ennek az egyensúlynak a felállítása, hiszen a női kajakosok és kenusok jóval kevesebben vannak az egyesületben. Ezenfelül a szabadidősport is egy ilyen fejlesztési terület a stratégiánkban. Természetesen ezek mellett minden területen szeretnénk továbbfejlődni, nincs olyan, hogy ne lehetne valamit jobban, hatékonyabban csinálni” – zárta szavait Petrovics Kálmán.