Ismét győzött, jó eséllyel megnyerte a csoportját a Győr a BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC nyolc góllal győzött a dán bajnok Nyköbing FH otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének ötödik fordulójában, ezzel pedig valószínűleg a csoportját is megnyerte – írja az MTI.

A Győrtől hiányzott a legutóbbi Nyköbing elleni meccsen megsérült Mörk, illetve Amorim is, de ez nem igazán hátráltatta őket, hiába kezdtek jobban a dánok, a félidőre már hétgólos vezetéssel mehetett a magyar csapat.

A második játékrészben sem vettek vissza, az 56. percben már tíz góllal is vezettek, a vége pedig 32-24 lett a Győr javára. A címvédőnél elsősorban Groot és Oftedal szórták a gólokat, előbbi hét, utóbbi hat találattal jelentkezett be a dánoknál, Hansen, Broch és Tomori pedig mindhárman négy gólt dobtak.

A győriek jövő szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana együttesét fogadják a BL-középdöntő utolsó fordulójában, ami egyúttal azt is jelenti, hogy valószínűleg megnyerték a csoportjukat, a szlovéneket ugyanis legutóbb is könnyedén legyőzték, ha pedig ez most is összejön, akkor már a Bucuresti sem állhat újra a csoport élére.

