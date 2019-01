Kihasználja utolsó cserelehetőségét a magyar kézilabda-válogatott

Bodó Richárd kiesett az első félidőben, a kéziválogatottnak a második félidő hajrájában is volt esélye a vezetés megszerzésére, de a rivális jobban bírta a végét. A dánokkal kezdjük a középdöntőt.

Csoknyai István tájékoztatása szerint Szita Zoltán minden valószínűség szerint bekerül a magyar férfi kézilabda-válogatott keretébe a Dánia elleni mérkőzés előtt.

A cserével a magyar válogatott kihasználja utolsó változtatási lehetőségét a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon. Csoknyai István szövetségi kapitány az MTI-nek pénteken elmondta: valószínűleg becserélik a Balatonfüred balátlövőjét a szombati, Dánia elleni mérkőzésre, hiszen Ligetvári Patrik egyedül maradt a poszton. A cserét szombat reggel 9 óráig kell jeleznie a küldöttségnek.

Csoknyai a csere bejelentésén túl arról is beszélt, hogy szerinte nagyon jól teljesítettek a fiatal játékosok a Svédország elleni vesztes csoportmérkőzésen, csütörtökön, ezért bízik benne, hogy segíteni tudnak a csapaton a sérülések miatt kialakult helyzetben.

Nagyon sok problémánk van, lövőposzton négy emberünk kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódik, de vannak fiatalok, most nekik kell segíteniük

– mondta.

A szakvezető közölte, a bokasérüléssel bajlódó Bodó Richárdnak valószínűleg két-három napot kell kihagynia (csütörtöktől számítva), és bár sokat javult az állapota, így is erősen kérdéses a részvétele az olimpiai bajnok és társházigazda dánok elleni meccsen.

"Nem vagyok benne biztos, hogy játszani fog. Nagyon reménykedem, hogy a számunkra sorsdöntőnek tűnő, Tunézia elleni mérkőzésen vasárnap már hadra fogható lesz. Otthonról biztató információkat kaptunk Balogh Zsoltról, szeretnénk, ha azon a fontos meccsen ő is visszatérne, és tudna segíteni a csapatnak" – számolt be a sérültek állapotáról a magyar kapitány, aki az is elmondta, hogy a válogatottnak leginkább Tunézia ellen van reális esélye a győzelemre, ezért azon a meccsen mindenképpen jó lenne, ha erős kerettel tudna kiállni a csapat."

A súlyos sérülést: keresztszalag-szakadást szenvedő Jamali Iman , illetve a könyökét fájlaló Ancsin Gábor már biztosan nem térhet vissza a csapatba a tornán.

Csoknyaitól többen is megkérdezték, hogy a dánok elleni meccset feladja-e a válogatott, a nyerhetőbb találkozókra koncentrálva, de az edző elmondása szerint ilyesmi nem merülhet fel.

"Nem szokásunk feladni válogatott meccset, nem is illik. Megpróbáljuk a pillanatnyilag elképzelhető legerősebb összeállításban felvenni a versenyt, és minél szorosabb, minél jobb eredményt elérni" - jelentette ki.

A magyar válogatott múlt pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte, szerdán 30-30-as döntetlenre végzett Egyiptommal, csütörtökön pedig 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországtól, így a koppenhágai D csoport második helyén végzett, és egy pontot vitt magával a középdöntőbe.

A válogatott a folytatásban szombaton 20.30-tól az olimpiai bajnok és társházigazda Dániával, vasárnap az Afrika-bajnok Tunéziával, szerdán az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával találkozik, vagyis bő másfél hét alatt nyolc mérkőzést játszik.

Csoknyai kijelentette, erre a rendkívül sűrű programra nem lehet felkészülni, és nem lehet megszokni.

Ebből adódnak a sérülések is, mivel a játékosok teljesen ki vannak zsigerelve, de ahogy látom, nem csak nálunk vannak ilyen problémák, minden csapatnál előfordulnak sérülések, előjönnek a problémák, mert ez embertelen igénybevétel.

A magyarok a világbajnoki felkészülés során, január elején két edzőmérkőzést is játszottak Dániában a házigazdákkal, előbb 33-19-re kikaptak, majd 28-25-re győztek.