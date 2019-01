Extra védekezéssel Magyarország megnyerte a sorsdöntő vb-meccset

A kézilabda-vb középdöntőjében Dánia 25-22-re nyert, de a magyar csapat már a vasárnapi sorsdöntő meccsre is figyelt, pihentette legjobbjait. Az új felállásban játszó válogatott meglepetést is okozott.

A magyar válogatott sorsdöntő mérkőzést játszott Tunéziával. Muszáj volt nyernie, ha a legjobb nyolc közé be akar jutni a világbajnokságon. Az afrikai csapat nem tartozik elithez, de rápihent a meccsre, és jó néhány veszélyes játékosa is van, nem lehetett könnyű küzdelemre számítani.

Az Afrika-bajnok jól is kezdett, előbb 3-1-re, majd 7-5-re is vezetett. A beálló Csuiref és Hoszni okoztak leginkább gondot a magyar védőknek. Az viszont már a meccs elején kiderült, hogy a bokasérülés után visszatérő Balogh Zsolt hasznosan tud játszani, a szegedi átlövő könnyedén szerezte a gólokat, jó passzokat kapott a szintén visszatérő Bodó Richárdtól. (A meccs közvetítését itt olvashatja el.)

A gólok ellenére a támadások nem voltak elég gyorsak, több pontatlanság becsúszott, ezért is került előnybe Tunézia. Egy 5-0-s futással már 10-7 volt Magyarország javára a huszadik percben.

Fontos változtatás volt a válogatottban, hogy nem Mikler Roland, hanem Székely Márton kezdett a kapuban. Ez jó húzás volt, mert Székely elég jól elkapta a fonalat, néhány bravúros védéséből gyorsan le is tudtak fordulni Lékaiék.

Tunézia egyszer még felzárkózott egy gólra (13-12), de Lékai és Balogh kétgólosra növelte a különbséget a félidő végére.

A második félidő elején egyből látszott, hogy keményebb védekezésre váltott Csoknyai csapata. Hatékonyak is voltak Nagy Lászlóék, sikeresen eltüntették Csuirefet a beálló pozícióban, nem jutottak már el hozzá a labdák olyan könnyen. A lövéshatékonyság megmaradt, gyorsan ötgólosra nőtt az előny, amit Lékai és Balogh egy kínai figurából hozott össze. Ők ketten voltak egyébként a leggólerősebbek, kilenc illetve hét góllal zártak.

A jó védekezést jelzi, hogy Tunézia több mint hat percig képtelen volt gólt lőni, ehhez Székely is kellett, aki egymás után mutatta be a bravúrokat, 12 védéssel zárt, sorra ölte meg a tunéziai ziccereket.

Az utolsó 15 percben mindkét csapat kapkodóvá vált, több helyzet kimaradt, de a szerkezetváltással, Nagy például kikerült jobbszélre, kicsit meg tudta Csoknyai zavarni az ellenfelet, már hétgólos is volt az előny (24-17).

Tunézia próbálta gyorsítani a játékát, de elfáradt a saját iramában, sokat hibázott támadásban, és Székely is többször megvillant a kapuban. Az utolsó három percet kicsit elengedte a magyar válogatott, és a bírók is sorra fújták le belemenéseket, így az ellenfél öt gólra zárkózott fel (26-21). A legvégén a tunéziai kapus is betalált, de végül nem adták meg a találatot. Az öt gólnak még lehet jelentősége, mert akár ezen is múlhat a továbbjutás a középdöntős csoportból.

Magyarországnak Egyiptomot kell figyelnie, mert mindkét csapat egy ponttal érkezett a középdöntőbe, és egymással döntetlent játszottak.

A magyar válogatott legközelebb szerdán játszik, akkor Norvégia lesz az ellenfél.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, II. csoport:

Magyarország-Tunézia 26-21 (16-14)

Herning, 1500 néző, v.: Fonseca, Santos Duerta (portugálok)

lövések/gólok: 41/26, illetve 40/21

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1

kiállítások: 12, illetve 12 perc

Magyarország:

Székely - Hornyák, Balogh 9, Bánhidi 2, Lékai 7, Bodó 4, Bóka 2, cserék: Nagy 1, Schuch, Sipos, Ilyés, Ligetvári, Juhász 1

szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics

Borítókép: Jonathan Nackstrand / AFP.