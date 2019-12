Kizárták az európai kézikupából a doppinggyanús román csapatot

Mindössze két góllal nyertek a románok, amivel a magyar csapatot is megelőzték a C csoportban.

Ha nem sikerül verni a románokat, az olimpiai selejtező szerencsés esetben még úgy is összejöhet Rasmussen csapatának.

Miután a Román Kézilabda Szövetség (FRH) fegyelmi bizottsága szerdán jóváhagyta a C.S.M. Corona Brasov női csapat doppingolással gyanúsított 19 játékosának felfüggesztését, két kézilabdázó viszont csütörtökön visszakapta a játékjogát. Az európai szövetség (EHF) kizárta a klubot az EHF-kupából, ahol a csoportkörben az Érddel szerepelt volna együtt, írja az MTI.

Az FRH honlapján közölt tájékoztatás szerint a játékjog ideiglenes felfüggesztéséről a romániai Országos Doppingellenes Ügynökség (ANAD) vizsgálóbizottsága döntött, miután egyenként meghallgatta a kézilabdázókat. A Corona teljes keretét azzal gyanúsítják, hogy intravénás lézerkezelésen vettek részt. A sérülésekből, kimerültségből felépülést elősegítő kezelést tiltja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályzata. Csütörtökön az a két játékos kapta vissza a játékjogát, aki bizonyította, hogy nem vett részt a kezelésen.

A fegyelmi bizottság csütörtökre ígérte a Corona Brasovra vonatkozó döntését is, de a csütörtöki közlemény nem tér ki arra, hogy ilyen döntés született volna.

Az EHF csütörtök délután honlapján jelentette be a kizárást. A Corona Brasovnak hét napja van fellebbezni az ítélet ellen. Arról később számolnak be, milyen hatással lesz a döntés az EHF-kupa C csoportjára, melynek januárban induló küzdelmeiben a román csapat az Érddel, a lengyel MKS Lublinnal és a dán Odensével versengett volna a továbbjutásért.

A brassói klub játékosai úgy buktak le, hogy a kezelésről fényképeket posztoltak az egyik közösségi portálon. A doppingvétség gyanúja egy nappal az előtt merült fel, hogy a román női kézilabda-válogatott elutazott volna Japánba, az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, így a szövetség az utolsó pillanatokban volt kénytelen módosítani a válogatott keretét, amelyből kikerült négy brassói játékos: Bianca Bazaliu, Cristina Laslo, Daciana Hosu és Daria Bucur. Korábban a montenegrói szövetség is kizárta keretéből a Brassóban kézilabdázó Ivona Pavicevic balszélsőt, aki elismerte: klubtársaival együtt maga is átesett a lézerkezelésen.

Alexandru Dedu, az FRH elnöke korábban határozottan cáfolta, hogy a szövetség illetékesei tudtak volna a brassói kezelésről. Kijelentette: Costica Buceschi, a válogatott másodedzője sem tudott róla, akinek a lánya is érintett a doppingbotrányban.

A Digi Sport televízió közlése szerint a doppinggyanú beigazolódása esetén valamennyi játékosra négyéves eltiltás vár. Ezt a játékosok abban az esetben tudják felére csökkenteni, ha az eljárás során bizonyítják, hogy nem tudtak a kezelés tiltott voltáról.

A román válogatott a magyar csapattal azonos csoportban szerepel a vb-n, a két válogatott pénteki mérkőzésén dől el, hogy melyikük jut a középdöntőbe. A két csapat közül csak egyiknek sikerülhet a kitűzött cél, hogy az első hét közé kerüljön, és versenyben maradjon az olimpiai kvalifikációért.