Amilyen láthatatlan, olyan alattomos a magyar kézisek húzása

Pénteken 36-29-re nyert Norvégia Magyarország ellen a kézilabda Európa-bajnokság középcsoportjának első meccsén – a találkozót nem fejezte be a beálló Bánhidi Bence, de több olyan veszélyes jelenet is volt, ami alapján más magyar játékosok is piros lapot kaphattak volna.

Szita lábhúzása Fotó: tv3

Bánhidi kézzel ütött arcra, ez szinte minden kézilabda-bírónál piros, de nem kellett volna túl szigorú játékvezető ahhoz sem, hogy pirosat, vagy legalább 2 percet érjen az, amit Szita Zoltán és Sipos Adrián is megcsináltak a norvégok ellen:

MINDKETTEN A MELLETTÜK MÁR ELUGROTT, DE MÉG A LEVEGŐBEN ÚSZÓ KRISTIAN BJÖRNSEN LÁBÁT HÚZTÁK VISSZA.

Az első rántásnál (5. perc) Szita sárga lapot kapott, majd a megítélt hetest Sagosen lőtte be, a második esetnél (26. perc) pedig Sipos mellől betalált Björnsen, így nem jött további büntetés. Két percet egyik magyar sem kapott.

Mindkét helyzet nagyon csúnya. Amikor valakit a bokájánál fogva húznak vissza, az egyértelmű piros. Ki kellett volna állítani, de még a csarnokból is hazaküldhették volna, egyből a szállodájukba. Nem való az ilyesmi a pályára. Nagyon veszélyes az ilyesmi, ha megcsavarodik az ember a levegőben és rosszul landol, az borzalmas dolgokhoz vezethet, láttam jó pár ilyen sérülést

– idézi a norvég NRK Björnsen esete kapcsán a norvég kézilabda-kommentátort, Haavard Tvedtent. A norvég szövetségi kapitány, Christian Berge szerint furcsa volt, hogy a bírók egyik esetben sem voltak szigorúbbak.

Fotó: tv3 Sipos lábhúzása az első félidő végén

Björnsen elmondta, hogy az eset után megkérdezte a dologról Szitát, aki elismerte, hogy elvesztette a fejét, és tudja, mázlija volt, hogy nem állították ki.