Bíró Blanka marad a Fradiban, hosszabbított

A válogatott kapus a klub honlapja szerint 2022. június 30-ig szóló megállapodást írt alá.

Nagyon szeretek itt lenni, szeretem a Ferencvárost, érzem a bizalmat és a körülmények is adottak ahhoz, hogy tovább fejlődjek

– idézi a honlap a 26 éves játékost.

Azt mondják, a kapusok később érnek, szóval bízom benne, hogy bennem is több van még, de azt is érzem magamon, hogy az elmúlt négy és fél évben miben lettem jobb. Most azt szeretném elérni, hogy ne legyen hullámzó a teljesítményem. Szeretném, hogy mindenben stabilan hozzak egy minimumszintet.