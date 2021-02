Görbicz Anita a szezon végén visszavonul

„Azt korábban eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó szezonom játékosként. Biztos furcsa lesz végleg abbahagyni a játékot, de mindennek eljön az ideje. Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak.

Voltak komoly kérőim, de én soha sem tudtam elképzelni, hogy máshol játsszak.

Amikor a karrierem végéről volt szó, dr. Bartha Csaba elnök úr elmondta, nem kérdés, hogy számítanak rám a pályán kívül is, ami egyrészt nagyon jól esett, másrészt egybecseng az én elképzeléseimmel is. Az idei szezonban már belekóstolhattam picit egy új szerepkörbe, játékosként és edzőként is számolnak velem Győrben. De döntést kellett hoznom, hogy nyártól melyik úton indulok tovább. Egyeztetve elnök úrral, abban maradtunk, hogy július 1-jétől sportigazgatóként segítem tovább az egyesületet. Ez egy új feladat lesz számomra, de nem ijedek meg a kihívásoktól, és nagyon örülök, hogy továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatáért dolgozhatok, még akkor is, ha ez már nem elsősorban a gólszerzésben teljesedik ki. Természetesen most még az idei szezon feladataira koncentrálok, hiszen minden fronton győzni szeretnénk a lányokkal!” – nyilatkozta az ETO honlapjának a világklasszis játékos.

A 233-szoros válogatott magyar kézilabdázó tíz évesen kezdte a sportot Győrben, és 17 évesen debütált a Bajnokok Ligájában. Éppen csak átlépte a hivatalos felnőttkor küszöbét, amikor ő lett a Győri ETO irányítója. Válogatottként 2001-ben junior világbajnoki ezüstérmet szerzett, és a következő évben került be a felnőtt válogatott keretébe. Még ugyanabban az esztendőben (2003) a világbajnoki ezüstérmet szerzett válogatott tagja volt.

2005-ben a világ legjobb női kézilabda-játékosának választották.

2013-ban újabb álma teljesülhetett: a győri csapattal BL-győzelmet szerzett. A Bajnokok Ligája történetének első Final Fourjában 2014-ben Görbicz a döntőig vezette klubját, ahol ő volt csapata legeredményesebb játékosa: 7 gólt lőtt, pályafutása során másodszor lett a BL gólkirálya. 2015-ben megszerezte 1000. válogatottbeli gólját. Tavaly az Odense elleni hazai BL-találkozón megdobta pályafutása 1000. gólját a sorozatban.

Teljes karrierjét a Győri ETO-nál töltötte, amellyel 13 bajnoki címet és 14 Magyar Kupát nyert, a Bajnokok Ligájában pedig öt alkalommal volt a győztes csapat tagja

Győr Megyei Jogú Város díszpolgára, Pro Urbe-díjat és Prima-díjat is kapott, az Év magyar kézilabdázójának hatszor választották meg. Klubjában ő játszotta a legtöbb mérkőzést és ő szerezte a legtöbb gólt is.

„A modern kézilabdázás legendája Görbicz Anita. Sokak kedvence, rengeteg játékos példaképe, generációk nőttek fel a játékán, és mindemellett a klubhűség megtestesítője. Egyértelműen a SPORTOLÓ Győrben. Anita pályája egyedülálló, és nagyon bízom benne, hogy idén is közösen tudunk még újabb sikereket elérni. Természetesen felkészültünk arra is, hogy egyszer eljön majd a nap, amikor nem ő viseli a csapatkapitányi karszalagot, és már nem lép többet játékosként pályára. Egy másodpercig sem volt kérdés, hogy Anita a kézilabdapálya után karrierjét a klubban folytatja.

A klubnak szüksége van a legendáira, és benne is megvan a szándék, hogy egy új szerepkörben dolgozzon tovább.

Nyáron egy nagy játékoskarrier véget ér, de ugyanekkor egy új fejezetet is nyitunk, Görbicz Anita csatlakozik a klub menedzsmentjéhez, és a Győri Audi ETO KC sportigazgatójaként dolgozik tovább az egyesület sikereiért. Biztos vagyok benne, hogy ebben a feladatkörben is megállja majd a helyét!” – idézi a klub honlapja dr. Bartha Csaba elnököt.