Korábbi veszprémi közönségkedvencet igazolt a Szeged

A férfi kézilabda NB I-ben szereplő Mol-Pick Szeged a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette Marko Vujint.

A szabályok értelmében a 36 éves szerb átlövő magyar bajnoki, illetve kupamérkőzésen nem szerepelhet, csupán a Bajnokok Ligájában lehet a Tisza-partiak segítségére.

Mindenki előtt ismert, hogy milyen kihívásokkal küzdünk, Luka Stepancic sérülése miatt mindenképpen szükségünk van egy azonnal bevethető, tapasztalt játékosra a jobbátlövő poszton. Marko Vujin erősítést jelent, érkezésével bővülnek a lehetőségeink, és nekünk az most a legfontosabb, ami szurkolóinknak is: a lehető legjobb eredményt elérni a BL-ben is