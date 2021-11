Megnevezte új vezetőedzőjét a Tatabánya

A játékosként 45-szörös válogatott Tombor jelenleg a Fejér-B.Á.L. Veszprém szakvezetőjeként dolgozik, de már bejelentette, hogy az idény végén az egyik riválishoz távozik.

Nagyon sajnáljuk, hogy így döntött, hiszen az elmúlt két és fél évben remek munkát végzett nálunk. Egyben büszkék is lehetünk, hogy az első osztályba épphogy belecsöppent csapatunkból nemcsak játékosokat, de edzőket is szerződtetnek az ellenfelek. Ezzel is bebizonyosodott, hogy nálunk kiváló szakmai munka folyik