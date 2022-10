Az ötszörös BL-győztes hazaiak keretéből Ana Gros, Stine Oftedal, Jelena Despotovic, Kari Brattset és Line Haugsted is hiányzott – emelte ki tudósításában a Magyar Távirati Iroda.



Lena Ivancok, a horvátok kapusa az első 12 percben mindhárom győri büntetőt kivédte, csapata ennek és a masszív védekezésnek köszönhetően jól tartotta magát. Tudatosan lassították a játék tempóját a vendégek, de az ETO vezetése nem forgott veszélyben. A szünet előtti hajrában több mint másfél percig kettős emberelőnyben volt a házigazda, amely a kezdeti nehézségek ellenére 15–8-ra vezetett ekkor.





A második felvonásban támadásban és védekezésben is gördülékenyebben kézilabdázott a Győr, a különbség elérte, majd meghaladta a tíz gólt. A csereként beállt 19 éves Ogonovszky Eszter háromszor is betalált, csapata a hajrában nyújtotta a legjobb, leglátványosabb teljesítményt, a meccset egy 7–1-es sorozattal és fölényes sikerrel zárta.



A hazaiaknál Fodor Csenge és Estelle Nze Minko hét-hét, Anne Mette Hansen öt góllal, Sandra Toft 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Klara Birtic volt a legeredményesebb három találattal, Lena Ivancoknak nyolc védése volt.



A két csapat harmadik egymás elleni BL-mérkőzésén a harmadik győri siker született.



A két győzelemmel és két vereséggel álló Ferencváros jövő szombaton a BL-címvédő norvég Vipers Kristiansandot fogadja Érden, a három sikerrel és egy vereséggel rendelkező Győr pedig vasárnap az ugyancsak norvég Storhamar HE otthonába látogat.



A Vipers vasárnap 32–30-ra kikapott a 2021. március 31. óta veretlen német Bietigheim otthonában, Szikora Melinda 17 lövést hárított 37 százalékos védési hatékonyság mellett – írta az MTI.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

4. forduló, B csoport

Győri Audi ETO KC–Lokomotiva Zagreb (horvát) 32–16 (15–8)