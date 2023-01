A magyar válogatott fölényes sikerrel kezdte a kézilabda-világbajnokságot

Az olimpiai kvalifikáció szempontjából borzasztóannehéznek ígérkező világbajnokság a várhatóan legkönnyebb meccsével indult a lengyel–svéd közös rendezésű viadal, no meg elképesztő kapkodással.

Ez az első percekben megállás nélküli gólváltást hozott (2–2), meg egy sajnálatos Ancsin Gábor-sérülést, aki alig több mint 100 másodperc után máris kiválni látszott a csapatból – helyére a 21 éves Ilics Zoran érkezett a mieinknél, és szerencsére később azért vissza is térhetett az átlövő.

Ezt követően sikerült kissé stabilizálni a védekezést, amikor pedig ziccerbe kerültek a dél-koreaiak, akkor ők hibáztak, így hétperces ázsiai gólcsend érkezett, amit négy találattal büntettek a mieink (6–2).

A találkozó eleje Bánhidi Bencéről szólt: a sorra érkező bejátszásokból vagy gólt szerzett, vagy hetest harcolt ki, majd a kiállítása után megtört a dél-koreai rossz széria, az első negyedóra végére pedig kettőre zárkózott az ellenfél (9–7). Mielőtt nagyon fellelkesülhetett volna a rivális, néhány indításnak köszönhetően gyorsan berámoltunk három gólt, ez pedig még időkérést is eredményezett (12–7).

A 21. percben Hanusz Egon találata már a közte hetet jelentette (15–8), ami még az emberhátrányos szituációk és a cserélgetések ellenére sem csökkent, sőt a szünetre már 21–11-gyel mehettünk.

Az első félidőben kifejezetten parádésan teljesítettek beállósaink, Rosta Miklós (5) és Bánhidi (4) összesen kilenc góllal vette ki a részét a termésből, a kapuban Mikler Roland hat védéssel tette hozzá a magáét.

Helyére a szünet után Székely Márton érkezett a mieinknél, a fordulást követően pedig Lékai Máté vezérletével igyekeztünk növelni az előnyt (24–12), de a koncentráció hiánya néha ki-kiütközött, és akadt olyan időszak, amikor kettős emberhátrányban játszottunk, így a 40. percre visszajöttek tíz alá riválisaink (25–16).

A magyar csapat a harmadik hetesét is kihagyta, a 43. percben pedig időt kellett kérnünk, mert már 6–1-es szériában voltak az ázsiaiak (25–18).

Chema Rodríguez intelmei hatottak, szerencsére ezt követően Székely is bemutatta első, majd gyorsan a második védését is, a védekezés is feljavulni látszott, de csak nem sikerült ismét kilencről a tízre jutni.

Sőt, az 52. percben kétszer is a mínusz hatért jöhettek a dél-koreaiak, kellett Bodó Richárd találata – az ellenfélnek persze nem, ők időt is kértek (30–22).

A magyar csapat egy háromgólos szériával az 55. percre csak elérte ismét a két számjegyű differenciát (33–23), a végén pedig már csak az volt kérdés, hogy ez megmarad-e.

A mieink a reméltnek megfelelően sima győzelemmel kezdték a tornát (35–27), a folytatásban szombaton Izland, hétfőn Portugália ellen lépünk pályára.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

D CSOPORT, 1. FORDULÓ

Magyarország–Dél-Korea 35–27 (21–11)

20.30: Izland–Portugália

(Borítókép: Bánhidi Bence gólöröme a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság első fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Koreai Köztársaság-mérkőzésen a svédországi Kristianstadban 2023. január 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)