A játéknap első mérkőzésén a négyes döntőben első alkalommal pályára lépő német ezüstérmes Magdeburg csapott össze a címvédő Barcelonával. A Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő spanyolok elsősorban kapusoknak köszönhették, hogy a mérkőzés elején lépéselőnyben voltak, de csak a 18. percben nőtt vezetésük legalább kétgólosra.

A szünetben 18–15-re vezetett a spanyol a csapat, a térfelcsere után viszont fordultak az erőviszonyok. A Magdeburg leginkább védekezésben és kapusteljesítményben javult fel az első félidőhöz képest, melynek köszönhetően nyolc perc alatt ledolgozta hátrányát, sőt, egészen az utolsó öt percig még vezetett. A Barcelona azonban egyetlen pillanatra sem adta fel, még annak ellenére sem, hogy sérülés miatt elveszítette egyik legjobbját.

A végjátékban a Magdeburg is megfogyatkozott, de végül hosszabbításra mentette a találkozót egy kulcsfontosságú blokknak köszönhetően. A ráadásban is fej-fej mellett haladtak a felek, nem született döntés, így következhettek a hétméteresek. A párbajban a a spanyoloktól Wanne, Richardson és a sérülten is odaálló Mem is fölé pattintott, Ludovic Fabregas lövését pedig Jensen védte, miközben a németektől csak Petterson és Saugstrup hibázott,

így a Magdeburg jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe.

A második találkozón a negyeddöntőben a Veszprémet búcsúztató Kielce küzdött meg a döntőért a Máthé Dominikot is foglalkoztató Paris Saint-Germain csapatával. Az előzetes esélyes kiegyenlített mérkőzést jósoltak, ennek megfelelően pedig nagyon szorosan alakult a találkozó az első percektől. Szűk húsz perc elteltével léptek el két góllal először a franciák, de a játékrész utolsó szakasza egyértelműen a lengyeleké volt: Alex Dujshebaevék egy 8–3-as sorozattal fordítottak.

A második félidő elején inkább a védekezés dominált mindkét csapatnál, a játékrész első góljára egészen a hetedik percig kellett várni. A Kielce egy adott ponton már három góllal is vezetett, de a PSG egymás után négyszer talált a kapuba, így újra a franciáknál volt az előny. A rendes játékidő hajrájában a lengyelek kapujában remeklő Andreas Wolff eszén nem tudtak túljárni, a Kielce maradt higgadtabb az utolsó pillanatokba, így Magdeburg–Kielce döntőt rendeznek vasárnap. Máthé Dominik egyébként nem lépett pályára a mérkőzésen.

elődöntők:

SC Magdeburg (német)–Barcelona (spanyol) 38–38 (16–18, 31–31), hétméteresekkel 2–1

Barlinek Industria Kielce (lengyel)–Paris Saint-Germain (francia) 25–24 (16–14)

