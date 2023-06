A Magdeburg hosszabbítás után 30–29-re legyőzte a Kielcét a férfikézilabda Bajnokok Ligája döntőjében. Sokáig úgy tűnt, a német csapat alulmarad, ráadásul egy másik német, a lengyel csapat kapuját védő Andreas Wolff parádés teljesítménye miatt. A hajrá kezdetén azonban meg kellett szakítani a játékot egy kommentátor rosszulléte miatt, a majd tíz percig tartó pauza után pedig a Magdeburg kapta el jobban a fonalat – és a ráadásban ki is harcolta a győzelmet.

Hosszú évek után tért vissza a Bajnokok Ligájába a Magdeburg, amely a címvédő Barcelona elődöntőbeli legyőzését követően arra készült, hazai pályán kézilabdázva elintézi a lengyel Kielcét is. A német klub 2001 után ülhetett volna fel ismét az európai kézilabdázás trónjára, ám Talant Dujsebajevék egyáltalán nem ígérkeztek könnyű ellenfélnek. Hogy mennyire nem, arról a Paris Saint-Germain játékosai (no meg a negyeddöntőből a veszprémiek) tudtak volna mesélni.

A kölni finálét a Magdeburg kezdte jobban, hat perc után már 4–1-re vezetett a német együttes, de a lengyelek gyorsan összekapták magukat, fokozatosan lefaragták a hátrányt, 6–6-nál egalizáltak, majd negyedóra elteltével először a meccsen a vezetést is megszerezték (7–6). Különösképpen Andreas Wolff, a Kielce német válogatott kapusa kapta el a fonalat, aki nagy védések mellett Kay Smits hetesének hárításával is kivette a részét a fordításból.

11–12-ig felváltva szerezték a gólokat a csapatok, a felelgetésnek Arkadiusz Moryto hetese vetett véget a 27. percben, így már kettővel ment a sárga-kék mezes Dujsebajev-csapat. A játékrész utolsó találata is Moryto kezéből sült el, így pedig 15–13-as Kielce-előnnyel fordultak a felek.

Szünet után Wolff ismét extrát nyújtott a lengyel kapuban, ezzel jó 15 ezer honfitársát keserítve el. A lengyel csapat pedig ezt kihasználva alig öt perc alatt négygólosra hizlalta az előnyét. Innentől a Magdeburgon volt a sor, hogy valahogy megpróbáljon visszakapaszkodni – a 37. percben Nikola Portner tudott belekapni Moryto hetesébe, a következő akcióból pedig Magnus Saugstrup mattolta a Kielcét, így négy helyett ismét csak két gól volt a felek között (16–18).

Ezúttal két-három gólon billegett a különbség. A németek végig lőtávolon belül voltak, de valahogy nem tudtak egy találatra zárkózni, hogy kiderüljön, hogy reagálna az ilyen jellegű nyomásra a Kielce.

A 48. percben – ugyancsak kétgólos lengyel vezetésnél – azonban meg kellett szakítani a mérkőzést. Jó tíz percig állt a játék, mire kiderült, a dán televízió kommentátora lett rosszul, rögvest riasztani is kellett a mentősöket, akik hordágyon szállították el az újságírót. Az állapotáról hírek azóta sem érkeztek, a meccs viszont a kelleténél sokkal drámaibb fordulat után folytatódhatott.

A pauza pedig alighanem a Kielcét viselte meg jobban, a leállás előtti időszakot is számolva hétperces gólcsendbe süppedt a sárga-kék mezes alakulat, amit nem is hagyott büntetlenül a Magdeburg: az 52. percben Wolff védése után a kipattanó visszakerült Matthias Musche elé, aki 22–22-re módosította az állást a hajrára fordulva.

Nicolas Tournat törte meg a lengyel gólcsendet, de ezzel is csak elodázni tudta az elkerülhetetlennek tűnőt. A németek testbeszéde és játéka is sokkal magabiztosabbnak látszott ezekben a percekben, az 56. percben pedig össze is jött a fordítás – több mint 50 percnek kellett eltelnie a mérkőzésből, hogy ismét a Magdeburg álljon jobban (25–24).

Csakhogy ezzel még mindig nem volt vége a fordulatoknak. Az utolsó percnek ugyanis ismét kielcei vezetéssel, 26–25-tel vágtak neki a csapatok. Ezúttal a németek voltak képtelenek gólt szerezni szűk négy percig. De amikor igazán fontos volt, Michael Damgaard megvillant, és látványos cselek után megszerezte azt a találatot, amely a győzelemhez ugyan még nem, de a hosszabbítás kiharcolásához elég volt. Az utolsó pillanatokban még hat az öt ellen indíthatott egy támadást a Kielce, de a rendes játékidőben nem sikerült dűlőre vinniük a kérdést (26–26).

A ráadást a lengyelek kezdték, az első gólt viszont a Magdeburg szerezte, innentől kezdve pedig a németek diktálhatták a tempót. A hosszabbítás első félidejét egygólos előnnyel zárták, miközben a második felvonást is ők kezdhették, Damgaard pedig pillanatok alatt megduplázta az előnyt (28–26).

A Kielce a végjátékban mindent egy lapra feltéve kapus nélkül, hét a hatban rohamozott, és egy időn túli szabaddobásból hajszálnyi reménye végül volt is az egyenlítésre – videóztak is, hátha hetest kéne kapjon Alex Dujsebajev, de az nem járt. Szymon Sicko lövését pedig blokkolta a német védelem, amivel a Magdeburg behúzta a meccset! (30–29)

Jöhetett a kölni fieszta: a BEK-korszakot is tekintve negyedszer ért csúcsra a német klub, 22 év elteltével először.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ

Döntő

Magdeburg (német)–Kielce (lengyel) 30–29 (15–13, 26–26, 28–27)

A bronzmeccsen

Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 37­–31 (22–13)