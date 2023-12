A mumus megint lecsapott, eggyel távolabb az olimpiai álomtól a női kézisek

A csoportelsőség és így négy, a középdöntőbe vitt pont volt a tét Helsingborgban... ugyanakkor egy olyan ellenfél ellen, amelyet a mieink még sosem tudtak legyőzni világbajnokságon.

A magyar női kézilabda-válogatottnak a B csoport első két találkozója nem okozott gondot: csütörtökön Paraguayt 23 góllal (35–12) győzte le a nemzeti csapatunk, szombaton pedig Kamerunt múlta felül 39–20-ra a válogatott. Így Golovin Vlagyimir együttese nyugodtan készülhetett a csoportrangadóra és kulcsfontosságú mérkőzésére – az ugyancsak hibátlan – tavalyi Európa-bajnoki bronzérmes Montenegró ellen. Azonban a csapat átalakulóban van: egyik legnagyobb sztárjuk, Jovanka Radicsevics tavaly búcsút intett a válogatottnak, Milena Raicsevics klubkonfliktus miatt nincs a vb-n, Djurdjina Jaukovics pedig súlyos térsérülése miatt kényszerült kihagyni a nagy tornát.

A két válogatott eddig kilenc alkalommal találkozott, ötször a mieink, négyszer a balkániak győztek. Legutóbb 2021-ben, a tokiói olimpiára való felkészülés során találkozott a két nemzeti együttes, ahol Magyarország hat góllal (28–22) győzött.

A hétfő esti mérkőzés két kimaradója az előző találkozón bemutatkozó Bukovszky Anna, illetve az átlövő, Albek Anna volt. A kisebb sérüléssel bajlódó Győri-Lukács Viktória és Márton Gréta vállalni tudta a játékot.

A találkozó jelentősége a lelátói hangulaton is érződött, ennek ellenére a mieink támadása azonnal egy technikai hibával kezdődött. A kontrából a korábbi Ferencváros-játékos, Itana Grbics talált be. Ellépni azonban nem tudtak a balkániak, az azonnali választ a combhúzódásból visszatérő Győri-Lukács Viktória lőtte. Montenegró koncentráltabban kezdte meg az összecsapást, míg a mieink eladott labdákkal és technikai hibákkal tűzdelt játékot mutattak be. Bojana Popovicsék jó védekezéssel és védésekkel, kialakított helyzetekkel és pontos passzokkal indítottak, így nyolc perc után 3–1-re vezettek.

Hatperces gólcsendet követően Szöllősi-Schatzl Nadine talált be, de az ellenfél továbbra is jól lassította a játékot, ami neki ugyan kedvezett, a mieinknek látványosan nem ízlett. A magyar válogatott ugyan elkezdte felvenni az üzemi hőmérsékletet és kialakított helyzeteket, ám a játék ezen periódusában a kapus Marta Batinovics nehezítette meg a magyarok dolgát, így egygólos hátránynál (3–4) negyedóra után Golovin Vlagyimir mesternek ki is kellett kérnie az első idejét.

Simon Petra időkérést követő beállítása jó húzásnak tűnt, nagyon bátran szállt be a meccsbe: góljával és gólpasszával át is vettük a vezetést (5–4) és innen már a magyarok diktálták a tempót. Popovics érezte, hogy fordul a meccs lélektana, így ő is kikérte első idejét, hogy megszakítsa Klivinyi Kingáék menetelését, de ez nem sikerült. Böde-Bíró Blanka lehúzta a rolót és így a félidőre 10–7-es magyar vezetéssel mentek a csapatok.

Montenegró a második félidőt emberelőnyben kezdte egy utolsó

másodperces rossz csere miatt, amit azonnal ki is használt. A magyaroknak is

megvoltak a lehetőségei, de Batinovic érezte az irányokat, és egymás után négy

lövést is hárítani tudott, támadásban pedig kihasználta a balkáni csapat a

helyzeteit, így a 39. percben egy 5-0-s szériával már Montenegró vezetett

kettővel (13-11).

Klujber Katrin és Klivinyi is hibázott jó helyzetben, végül Vámos Petra törte meg a mieink gólcsendjét, a 45. percre fordulva 14–12-re módosítva az állást. Gyors gólváltás után az utolsó negyedórának is mínusz kettőről vágtak neki Golovin lányai, ám a játék képe alapján úgy tűnt, ha sikerül lerázni a második félidei fásultságot, simán vissza lehet még innen jönni...

De az idő egyre csak fogyott, miközben a montenegrói kapusok védési hatékonysága egyre csak nőtt, miként a különbség is az ő javukra. Az 50. percben már 18–14-re mentek Marta Batinovicsék – mi pedig még mindig csak négy találatnál jártunk a fordulás óta! Golovin Vlagyimir kihasználta az utolsó időkérését is, ám a következő gólt megint csak mi kaptuk (19–14).

Az utolsó percek sem hozták meg az áttörést, hiába a hajrára beszállt Juhász Gréta bombái, ezek a gólok is csak arra voltak elegendőek, hogy az egyre nagyobbá váló rohanásban hol négy, hol öt találaton billegjen a montenegrói fór. Az idő szorításában képtelenek voltunk kellő hatékonysággal és gyorsasággal támadni, miközben a piros mezesek szinte minden szögből mattolták a magyar védelmet. Szimbolikus volt, amikor Márton Gréta pattintása az 58. perc elején a lécről kifelé pattant, Batinovics pedig máris úgy ünnepelt, mintha lefújták volna a találkozót.

Annyiból igaza volt, hogy a lényegi rész befejeződött, s bármennyire is nem akartuk ezt elismerni, a hajó ott ment el, amikor a szünetet követően tizennégy perc alatt mindössze egyszer sikerült bevenni a montenegrói kapus hálóját.

A végén a balkáni mumus hat góllal is ellépett, így 24–18-ra győzött, és ezzel megnyerte a csoportot.

A svédek, a horvátok és valószínűleg a szenegáliak várnak majd a mieinkre a folytatásban... A cél továbbra is a nyolc közé kerülés, és így az olimpiai selejtezőt jelentő helyezés megkaparintása. Csak a reméltnél nehezebb úton.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELSŐ CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

Montenegró–Magyarország 24–18 (7–10)