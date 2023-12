Javított a magyar női kézilabda-válogatott, még él az olimpiai részvétel esélye

A csoportmérkőzések sorát Paraguay ellen kezdte meg Golovin Vlagyimir együttese, ahol sima 23 gólos (35–12) győzelmet aratott, hasonlóan a következő kameruni találkozóhoz (39–20). Majd következett hétfőn a csoportrangadó, és az olimpiai kvalifikációt tekintve legfontosabb összecsapás Montenegróval szemben, amely aztán nyolcgólos, fájó vereséget hozott (24–18).

Szenegállal, a világbajnokság meglepetéscsapatával eddig egyetlen alkalommal találkozott a magyar csapat, méghozzá 2019-ben, a kumamotói világbajnokság csoportkörében. Akkor 17–9-es félidei eredményt követően 30–20-as magyar győzelem született. A szövetségi kapitány viszont figyelmeztetett arra, hogy az afrikaiak azóta minőségi javuláson mentek át: képzett játékosaik vannak, ami nem véletlen, hiszen közülük heten a francia élvonalban kézilabdáznak.

A mérkőzés két kimaradója magyar oldalról az újonc kapus, Bukovszky Anna és a DVSC Schaeffler szélsője, Töpfner Alexandra voltak.

Rögtön a kezdésnél magunkhoz ragadtuk a gyeplőt

A találkozót egészen más hőfokon és tempóban kezdte a magyar válogatott, mint Montenegró ellen. Kevesebb mint fél perc alatt egy gyors húzásból Szöllősi-Schatzl Nadine meg is szerezte az első gólt, hátul pedig eredményes védekezés után jutottak labdához a piros mezesek, az ellenfél első találatára a harmadik percig kellett várni (2–1). A szenegáliak igyekeztek hosszú támadásokkal operálni, de a mieink figyelme ennek ellenére sem lankadt: többször egymás után sikerült megállítani az afrikaiakat, és kapott gól nélkül megúszni a rivális támadását. A ritmusos ellentámadásokat pedig rendre gólra váltották Győri-Lukácsék, így 10 percet követően már 5–1-re vezettek a magyarok. Ezt a szériát a szenegáli szövetségi kapitány szerette volna megállítani, így ki is kérte első idejét.

AZONBAN Ez sem hozott komoly áttörést az ellenfélnek, hiszen Szenegál 11 percig gólképtelen volt, a magyarok viszont továbbra is összpontosítottak elÖl és hátul.

A jó védekezésből rendre megindultak a szélsők, akik nagyrészt éltek is a kapott lehetőségeikkel, és a 20. percben már nyolc volt közte (10–2). A mérkőzés eleje óta látszott a két csapat közti minőségbéli különbség, azonban Szenegál nem hagyta magát, és egy 4–1-es szériát produkálva gyorsan feljött 12–6-ra. A menetelés és a mentális összeomlás megakadályozása érdekében a magyar mester is időt kért, ami két gyors gólt hozott, így végül közte hattal, 14–8-as állással fejeződött be az első félidő.

Sima meccsen kapus sérülés

A következő harminc perc egy kiállítással és egy kapott góllal kezdődött, de Bíró-védéssel és egy 4–0-s sorozattal tovább növelték a mieink az előnyt, így hét percet követően már 19–10 állt az eredményjelzőn. A javulás érdekében megint kikérte csapatát Yacine Messaoudi, ami gólokat és kapusbravúrt is eredményezett, de közelebb zárkózni nem tudott az afrikai rivális. Klujber többször is megvillant, majd a 42. percben Vámos gyönyörű góljával egy pillanatra megvolt a közte tíz (22–12). A mérkőzés utolsó negyedórájánál érkeztek a cserék, köztük Debreczeni-Klivinyi Kinga, aki azonnal egy belemenéssel szállt be.

Az afrikaiak közben szállították a gólokat, így a tíz gyorsan hétre olvadt: 23–16. Ezután percekig egyik csapat sem lőtt gólokat, amit a frissen beálló Márton Gréta szakított meg, majd a kilencedik gólját lövő Soukeina Sagna válaszolt. A magyar oldalon lehetőséget kapott a hajrára Szemerey Zsófia is, akinek pár másodpercen belül az egyik szenegáli nekirohant, így csak térdét fájlalva, segítséggel tudta elhagynia a pályát. Az utolsó percekben már csak a különbség volt kérdés, a találkozó 30–20-as végeredménnyel zárult, ezzel pedig – ha ideiglenesen is – Magyarország a csoport élére állt.

Horvát bravúr

A csoport másik, magyar érdekeltségű mérkőzésén a horvát válogatott 26–25-re legyőzte a montenegrói csapatot a vb középdöntőjének első fordulójában.

Ezúttal háromperces gólcsend után a horvátok alakítottak ki korai előnyt (4–1), a montenegróiak azonban visszazárkóztak. Az első játékrész derekán a csoportkörben 55 százalékos teljesítménnyel védő, a magyar válogatott ellen is remeklő Marta Batinovics térde egy rossz kitámasztásnál megsérült, ölben kellett levinni a pályáról a hálóőrt. Ezután még egyszer háromgólos előnyre tettek szert a horvátok, Montenegró viszont a szünetre újra egyenlített.

Tíz perc telt el a pihenő után, amikor 18–14-es horvát vezetésnél Bojana Popovics, a montenegrói szövetségi kapitány időt kért, de együttese csak lassan tudott felzárkózni. A záró öt percnek 24–23-ról vágtak neki a felek, a kiélezett hajrában pedig a különbség megmaradt: a horvátok 26–25-re nyertek.

Az esti programban a társházigazda Svédország Kamerunnal mérkőzik.

Női világbajnokság, középdöntő, 1. forduló:

I. csoport (Göteborg):

Magyarország–Szenegál 30–20 (14–8)

Horvátország–Montenegró 26–25 (13–13)

Svédország–Kamerun 20.30

Az állás: 1. Magyarország 4 pont/3 mérkőzés (87–64), 2. Montenegró 4/3 (74–55), 3. Svédország 4/2 (48–35), 4. Horvátország 3/3, 5. Szenegál 1/3, 6. Kamerun 0/2

III. csoport (Herning):

Németország–Románia 24–22 (9–12)

Lengyelország–Szerbia 22–21 (10–13)

Dánia–Japán 20:30

Az állás: 1. Németország 6/3, 2. Dánia 4/2 (64–44), 3. Lengyelország 4/3 (71–84), 4. Románia 2/3, 4. Japán 0/3 (60–63), 6. Szerbia 0/3 (70–849

A magyar válogatott további mérkőzései