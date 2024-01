A középdöntő első felvonása Ausztria ellen egyben a kontinenstorna veretlenségi sorozatának végét jelentette Chema Rodríguez csapatának, ugyanis az első félidővel ellentétben a második játékrészben végig a magyaroknak kellett rohannia az eredmény után, és a korábbi meccsekkel ellentétben nem nekik jött ki a hajrában a lépés. Végül egygólos (30–29) vereséget szenvedtek, amivel a harmadik helyre csúsztak a tabellán, és a a nemzeti alakulat számára jelentősen csökkent az elődöntős részvétel esélye.

A horvátok az osztrákokkal döntetlent játszottak a csoportmérkőzésen, így csupán egy pontot hoztak magukkal, és a mieinkhez hasonlóan vereséggel kezdtek a középdöntőben: egy végletekig kiélezett mérkőzésen kétgóllal, 34–32-re alulmaradtak az olimpiai címvédő Franciaországgal szemben.

A két nemzeti együttes játékosai jól ismerik egymást a Bajnokok Ligájából, és a hazai bajnokságokból, de sok esetben csapattársakat is találunk a két keretben: Sipos Adriánnak Melsungenből, Rosta Miklósnak Bukarestből, Mateo Marasnak Tatabányáról, Marin Jelinicnek pedig Szegedről vannak közeli ismerősei.

A válogatottak egymás elleni mérlege jócskán a horvátok javára billen, az összes találkozót és a tétmérkőzéseket tekintve is. A legutóbbi mérkőzésre 2020-ban és 2021-ben az EHF EURO Cup-sorozatban került sor, előtte pedig a 2017-es franciaországi világbajnokságon csapott össze a két nemzet.

Világversenyen legutóbb 26(!) éve, az olaszországi Eb-n sikerült legyőzni Horvátországot, akkor 28–27-re bizonyultunk jobbnak a csoportkörben.

A magyar válogatott kimaradói: Szöllősi Szabolcs, Andó Arián, Krakovszki Zsolt és – lázas megbetegedés miatt – Szita Zoltán voltak ezúttal.



Az első félidőben mi diktáltuk a tempót

A magyar kapuban – az Eb-n először – a 32 éves Bartucz László kezdett, aki rögtön védésekkel köszönt be, a csapat pedig támadásban ezt kamatoztatta (2–1). Egyik csapat sem a feszes védekezésre fektette a hangsúlyt a meccs elején, inkább kapusaikra bízták magukat, és támadásban akartak előnyt szerezni. Ancsin Gábort hamar kiszórták, de a társak jól tudtak hátul figyelni: labdaszerzésekkel és gyors lerohanásokkal 4–1-es szériát produkáltak, így a 11. percre 7–4-re elhúzott a magyar csapat. Jött is az időkérés Goran Perkovac szövetségi kapitánytól.

A rögtönzött megbeszélés sem zavarta meg a mieinket, Imre Bence már a harmadik gólját lőtte, a remek formát mutató Bartucz pedig két óriási védést is bemutatott. Emberelőnybe is kerültünk, majd Lékai Máté értékesített büntetőjével már négy gólra elhúztunk negyedóra játék után (9–5). Ezt követően azonban kisebb gödörbe kerültek a magyarok, percekig nem tudtak betalálni. A horvátok akkor a mieinkhez hasonló sorozatot produkáltak, az utolsó tíz percre feljöttek közte egyre. A szomszédok a hajrában is tudták tartani a lépést, a zöld mezes magyarok viszont minimális előnnyel zárták a rohanós első félidőt (14–13).

Fordulatos második félidő, Bartucz és Bodó vezérletével magyar siker

A szünet után jó ideig kevés gól esett, magyar részről Bartucz továbbra is jól védett, és előtte a védelem ugyancsak kiváló összhangban, sok lábmunkával dolgozott. A horvátok azonban a 40. perc környékén mégis előnyhöz jutottak, és átvették a kezdeményezést, ez viszont nem tartott sokáig. Bodó Richárd góljaival ugyanis ismét a magyaroknál volt az irányítás. Persze ehhez kellett, hogy a hátsó alakzat továbbra is a helyén legyen. Az utolsó öt percre iksszel fordultak a felek (25–25), majd utolsó két percnek már kétgólos magyar előnnyek vágtak az akkor emberhátrányba került mieink. Védekezésben azonban labdát szereztünk, és Sipos Adrián értékesítette a ziccert. A zárszót Ilics Zoran mondta ki, és háromgólos különbséggel nyertünk (29–26).

A magyar válogatott története során először nyert Eb-n négyszer, és kétszer még biztosan pályára lép.

A szombati középdöntős összecsapásokat Franciaország és Izland párharca nyitotta.

A világsztárokat felsorakoztató franciák címvédőhöz méltóan indították a találkozót: az első pillanattól vezettek, de 6–4–ig igen jól tartották magukat az Izlandiak. A két csapat közti különbség azonban hamar kikerekedett: 9–7 után az izlandiak hosszú percekig nem tudtak gólt lőni. A franciák kihasználták az ellenfél hibáit, gyorsan hármat lőttek, így ötre duzzadt az előnyük. Aron Pálmarssonék még időben felébredtek, és a lefújásra feljöttek háromra (17–14), így a találkozó nem dőlt el idő előtt.

A fordulást követően az első percek a franciák meglógásáról szólt, 22–16–ra is elhúztak, de Izland ismét feléledt, Viktor Hallgrímsson védéseinek és a 3–0–s szériának köszönhetően megint belátható közelségbe került az északi csapat. Karabaticék az egész félidő során csupán annyit hagytak az ellenfélnek, hogy tisztes távolból tartsák velük a lépést, mert két–három gólnál közelebb nem engedték az ellenfelet. Végül Semir Bellahcene fontos hárításai nyugodt utolsó perceket hozott a francia csapatnak, amely végül 39–32–re behúztek a meccset, az északiak pedig az újabb vereséggel egyre messze kerültek az olimpiai selejtezős álmuktól.

A 2024–es Európa–bajnokság elképesztően izgalmas mérkőzéseket, és néha igen kérdéses játékvezetői döntéseket hoz. Pénteken, a másik középdöntősös csoportban a dán–svéd rangadón passzív jelzésnél, 27 másodperccel a vége előtt a dánok támadtak, amiből gól és egyben biztos győzelem (29–27) is született. Volna... A mérkőzést ugyanis 59:57–nél megállították, majd a VAR segítségével érvénytelenítették a találatot. Az órát pedig visszaállították 59:43–ra, amikor az utolsó passzív dán passz született. A svédek így támadhattak a döntetlenért, de végül nem sikerült gólt szerezni, a vb–címvédő ürölhetett. Az európai szövetség (EHF) szombaton elismerte: a VAR–ellenőrzés után az órát nem kellett volna visszaállítani, a svédeknek pedig 3, és nem 17 mp maradt volna az egyenlítésre.

Férfi kézilabda–Európa–bajnokság, középdöntő, 2. forduló:

I. csoport (Köln)

Az I. csoport állása: 1. Franciaország 6 pont (106–94), 2. Magyarország 4 pont (91–81), 3. Ausztria 3 pont (58–57), 4. Németország 2 pont (56 –57), 5. Horvátország 1 (86–81), 6. Izland 0 (81–98)