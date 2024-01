Történelmi magyar kézisiker! A férfiak a hajrában szerezték meg az 5. helyet az Eb-n

Legjobb eredményét megdöntve az ötödik helyen végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, miután a 2024-es, Németországban zajló viadal pénteki játéknapján a kölni helyosztón 3–0-s hajrájának köszönhetően 23–22-re legyőzte Szlovéniát. A nemzeti együttes az 1998-as kontinenstornán hatodik helyen zárt, Németországban most ezt sikerült felülmúlni.

Szlovénia a mieinkhez hasonlóan hibátlanul zárta a csoportkört, a középdöntő első két összecsapásán a címvédő svédektől és a portugáloktól azonban vereséget szenvedett. Majd Hollandiát is megverte, így a záró forduló előtt győzelmi kényszerbe került Uros Zorman csapata: le kell győzni az addig még hibátlan Dániát, hogy játszhassanak az ötödik helyért. Ami végül sikerült, végig vezetve, három góllal felülmúlták a világbajnok sztárcsapatot, és így Szlovénia harmadik helyen zárt a II. középdöntős csoportban. A magyarok helyosztós részvétele pedig – körbeverés miatt – Izland Ausztria elleni sikerével lett biztos.

A két együttes legutóbb a tavalyi világbajnokságot megelőzően két felkészülési mérkőzést is játszott egymással: egyiket a magyar, másikat a szlovén válogatott nyerte. Előtte tétmérkőzésen a 2020-as Eb középdöntőjében találkoztak, akkor Lékai Mátéék nagy csatában, minimális különbséggel nyertek.

Az egymás elleni mérleg teljesen kiegyenlített – amit a fogadóirodák is bizonyítottak –, 29 mérkőzésből 14 magyar, valamint 14 szlovén győzelem mellett egy döntetlen született.

A két csapatot tehát nem kell bemutatni egymásnak, ezzel együtt a szlovén játékosokat se a magyar szurkolóknak, ugyanis többen is a honi bajnokságban érdekelt kluboknál légióskodnak: Gasper Marguc már 10 éve a Telekom Veszprémben, Dean Bombac – kisebb kitérővel – ugyanennyi ideje a Pick Szegednél, és Borut Mackovsek is, aki mindkét élmenő magyar csapatnál megfordult már, jelenleg pedig a Tisza-partiakat erősíti. De megemlíthetjük Blaz Blagotinseket is, aki a veszprémi alakulatnál húzott le hat szezont.

Férficsapatunk az 1998-as olaszországi Európa-bajnokság hatodik helyével a valaha volt legjobb szereplést érte el a kontinensviadalokat tekintve, ami többek között azért is érdekes, mert a mostani keret tagja, Rosta Miklós édesapja is részese volt annak az eredménynek.

Fáradt, de küzdős első félidő kapusparádéval

A szlovénok kezdték fókuszáltabban a találkozót: szűk hat percen belül már öt gólt szereztek különösebb erőfeszítés nélkül (5–2), de szerencsére a magyar védelem feszesebbé vált, Bartucz László pedig elkezdte érezni a szomszédok lövéseit. A védéseinek, továbbá mezőnyben leleményes megmozdulásainknak, Bánhidi Bence újabb góljának köszönhetően gyorsan döntetlenre zárkóztunk, sőt Bóka Bendegúz indulásából 13 perc játék után a meccsen először átvettük a vezetést, emiatt érkezett is az ellenfél időkérése (8–7).

A szlovénok Miha Zarabec révén öt és fél perc szünet után találták meg Bartucz ellenszerét, de Fazekas Gergő egyéni akciójából és a már megszokott Bodó Richárd–Bánhidi-összejátékból kettővel megúsztunk az utolsó 10 perc előtt (10–8). Azonban a magyarok technikai hibákat vétettek, illetve Klemen Ferlin több lövést is hárított, így ahelyett, hogy még jobban megléptek volna, felzárkózott az ellenfél, és a véghajrá ikszről kezdődött. A négy perc magyar gólképtelenség elég volt arra az ellenfélnek, hogy a vezetést is átvegye, de Ilic Zoran utolsópillanatos test melletti lövésével egyre zárkózott Chema Rodríguez alakulata (13–12).

Szlovénok utáni loholás, 3–0-s magyar véghajrá

A magyar csapatkapitány góljával kezdődött a második harminc perc, és a vezetésért is támadhatott a zöld mezes alakulat, azonban megint nem sikerült megragadnia a kínálkozó lehetőséget, az ellenfél pedig egymás után kétszer is büntetett (15–13). Hosszú gól nélküli percek után Bánhidi révén egyre zárkóztunk, majd hétméterest is lőhettünk, de a meccsen már ötödik alkalommal – és a harmadik lövővel – sem tudtuk értékesíteni a büntetőt.

A 47. percben Bartucz óriási védést mutatott be, majd Bóka szélsőgóljával ismét visszavettük a vezetést (19–18), de nem tartott sokáig az öröm: a szlovénok büntették a magyar pontatlan megoldásokat és máris ők vezetett, sőt a véghajrára – harmadik kiállítása miatt – még Sípos Adriánt is elvesztettük, amelyből azonnal gólt is kaptunk. Így öt percünk maradt a fordításra (22–20).

A magyar csapat elképesztő lendületet kapott: előbb Fazekas góljával egyre zárkózott, majd Bartucz bravúros védéseivel, és Bóka két értékesített hétméteresével az utolsó percet egygólos vezetéssel kezdte, sőt egy elképesztően hosszú támadás Bartuczban elakadt, a maradék hét másodpercben pedig sikerült megtartani a labdát, így 23–22-re a magyar válogatott megnyerte a találkozót, és ötödik helyen zárta a kontinentornát.

A magyar válogatott tavalyi világbajnoki nyolcadik helyével már bebiztosította a tavaszi olimpiai selejtezős részvételt. A mieinkkel egy csoportban még biztosan Portugália fog szerepelni, valamint az Afrika-bajnokság harmadik vagy negyedik helyezettje, illetve Svédország vagy Németország.

Férfi kézilabda-Európa-bajnokság:

Az 5. helyért:

Magyarország–Szlovénia 23–22 (12–13)

Elődöntő:

Svédország–Franciaország 17.45

Dánia–Németország 20.30

A további program, vasárnap:

a 3. helyért: 15.00

döntő: 17.45

