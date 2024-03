A két együttes hatodszor mérkőzött egymással, az öt korábbi találkozót kivétel nélkül a magyar válogatott nyerte. Szerdán Tatabányán a szünetben két találat volt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének előnye, végül 38–26-ra győzött a nemzeti csapat. A keretben a kapusok közül Janurik Kinga került be Szemerey Zsófia helyére, míg a balátlövő Juhász Gréta az irányító Debreczeni-Klivinyi Kingát váltotta.



A találkozó első tíz percében szoros volt az állás, 8–7-re vezetett a magyar válogatott, amelyben a három nappal korábbihoz hasonlóan ezúttal is Kuczora Csenge volt a vezéregyéniség támadásban. Védekezésben kevéssé tudott határozott lenni Golovin együttese, negyedóra elteltével így is 12–9-es előnyben volt. Sőt, 14–10 is volt az állás, innen azonban egy több mint hatperces magyar „gólcsendet" kihasználva a házigazda 15-14-re fordított. A nemzeti csapat azonban – az őt messzire elkísérő szurkolóinak buzdítása közepette – a játékrész hajrájában visszavette a vezetést.



A fordulást követően Janurik fontos védéseivel segítette a magasabb sebességi fokozatba kapcsoló válogatottat, Kuczora mellé Vámos Petra lépett elő támadásban, kettejük „gólpárbaja" révén az együttes a meccs kétharmadára kidolgozta az addigi legnagyobb különbséget (24–19). Ennél nagyobb előnyt sokáig nem sikerült kiharcolni a nagyot küzdő vendéglátók ellen, javuló védekezésére alapozva a záró tíz percben tudta megtoldani ezt a magyar válogatott, amely végül nyolc góllal kerekedett felül.



Vámos kilenc, Kuczora és Simon Petra egyformán hét-hét találattal, Janurik 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.



Golovin együttese pontszámban beérte a vasárnap Ausztriában pályára lépő norvég együttest a csoport élén. Az áprilisban – a debreceni olimpiai selejtezőtorna előtt – záruló Eurokupában azok a csapatok vesznek részt, amelyek nem lépnek pályára a decemberi, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában.

EUROKUPA, NŐI KÉZILABDA

vasárnap játsszák

Ausztria–Norvégia 16.00

Az állás: 1. Norvégia 6 pont/3 mérkőzés (125-82), 2. MAGYARORSZÁG 6/4 (138-123), 3. Svájc 2/4, 4. Ausztria 0/3