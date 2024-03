Nagyot küzdött az FTC, de kétgólos hátrányból várhatja a BL-nyolcaddöntő visszavágóját

A BL-ben még versenyben lévő együttesek közül a legjobb formában lévő érkezett Érdre: a francia bajnokságot százszázalékos mérleggel vezető Brest 21 tétmérkőzés óta veretlen, legutóbbi vereségét éppen Magyarországon, a Debrecen vendégeként szenvedte el még október végén. Az eddigi négy egymás elleni találkozó mérlege is óvatosságra inthette az – NB I-et ugyancsak hibátlan teljesítménnyel vezető –FTC-t, ezekből ugyanis három francia sikerrel zárult, és csupán egyszer nyert a magyar klub.

A szombati mérkőzésen Allan Heine vezetőedző Tomori Zsuzsanna és Kukely Anna játékára nem számíthatott.

A rá jellemző jó védekezéssel kezdte a találkozót a Brest, miképp a Ferencváros is hatékony volt hátul, Janurik Kinga többször szépen védett, ám az első negyedóra után 6–4-re a francia együttes vezetett. A riválisban a – nyártól már a Ferencvárost erősítő – Valerija Maszlova nyújtott kiváló teljesítményt, aki ötször volt eredményes a szünetig. A hazaiak pedig, akik azt is elbírták, hogy Klujber Katrin nem lőtt gólt a pihenőig, így is fordítani tudtak és egygólos előnnyel várhatták a második játékrészt.

Ennek eleje a francia gárdáé volt, amely 4–0-s sorozattal indított és visszavette a vezetést (16 – 18). A kézsérülése után a Magyar Kupa múlt hétvégi négyes döntőjében visszatért Andrea Lekic vezérletével tartotta a lépést a Ferencváros.

Ennek köszönhetően szoros eredménnyel érkeztek a felek a záró öt perchez, melynek kezdetén egyenlített a fővárosi alakulat (27–27).

Az utolsó percekben labdaszerzéseire alapozva két gyors gólt is szerzett a vendég gárda, amely az utolsó percre fordulva még eggyel vezetett, és támadhatott a kétgólos sikerért, de elhibázta befejezését. A zöld-fehérek a hátralevő 22 másodpercben az egyenlítésért támadhattak, de egy újabb bresti labdaszerzés és az ezt követő üres kapus találat azt eredményezte, hogy idegenben kétgólos hátrányt kellene majd lefaragnia az FTC-nek.

A meccs legeredményesebb játékosa, Maszlova hat találattal vette ki részét a vendégek sikeréből, ferencvárosi részről Lekic és Angela Malestein egyformán ötször volt eredményes.

A DVSC Schaeffler az elmúlt három esztendő győztesét, a norvég Vipers Kristiansandot fogadja vasárnap, a negyeddöntőben ennek a párharcnak a továbbjutójára a legutóbb bronzérmes Győri Audi ETO vár.

A visszavágóra jövő vasárnap kerül sor Brestben, a párharc továbbjutója a nyolc között az Esbjerggel találkozik.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés