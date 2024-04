„Egyértelmű, hogy sok információnk nem volt a britekről. Fogalmunk sem volt, hogy milyen erőt képviselnek, csupán videofelvételeket kaptunk nyolc játékosról – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir, aki szerint ez az összecsapás még gyakorlásnak is kevés volt. – Igyekeztünk a védekezésre odafigyelni, majd abból gyorsgólokat szerezni. Amikor pedig felállt fal ellen kellett játszani, látható volt, hogy teljesen más védekezési stílust képvisel Nagy-Britannia, mint a következő ellenfeleink, Svédország vagy Japán. Tehát ezt a mérkőzést gyakorlásra sem nagyon lehetett használni.”

23 Golovin Vlagyimir (k) Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Golovin szerint a támadásépítésben látottak azért sem igazán relevánsak a torna további részére nézve, mert a britek védekezése az alapvető szervezettséget is nélkülözte. Rendkívül esetleges volt, hogy egyénenként mit csinálnak, így pedig épp hol nyílhat rés a mieink előtt.

A svédek elleni mérkőzésre tekintve a kapitány kiemelte:

Erre készülünk hetek óta, a legfontosabb, hogy összeálljon a védekezés, és ne legyen annyi technikai hiba, mint amit a felkészülési mérkőzésen láthattunk. Ha ezt sikerül betartani, akkor szoros meccs lesz a holnapi.

A találkozó utáni sajtótájékoztatón Mark Hawkins – aki egyébként előtte aranyosan el is tévedt a Főnix Arénában – megjegyezte, ritkán tart sajtótájékoztatót, így elnézést kér, ha kissé lámpalázas. Felidézte, kedden csörrent meg a telefonja, akkor hallott először a lehetőségről, amin egy percig nem is gondolkodott. Játékosai rendkívüli szabadságot vettek ki, van, aki épp igazolatlanul hiányzik az óráiról, annak érdekében, hogy el tudjanak jönni. Igazából az egészet egy kalandnak fogják fel, egy jó tapasztalatszerzési lehetőségnek, hogy megnézzék, az olimpiai indulásra ácsingózó válogatottakhoz képest hol tart jelenleg a brit kézilabda-nevelés.

„Egy játékos mindig jobban szeret játszani, mint edzeni. Annyit, mint egy tornát közvetlenül megelőző átmozgató edzés, szerintem ért ez is. A hangulatról nem is beszélve – mondta Füzi-Tóvizi Petra az Indexnek. – Mindig különleges élmény számomra itt válogatott meccset játszani, most is itt volt a családom, a barátaim, sőt a volt tanáraim közül is akadtak a lelátón. Tudjuk, hogy a kvalifikáció lényegi része holnap kezdődik, de az önbizalmunknak azért jót tett ez a mérkőzés. Szerettünk volna minél több olyan játékelemet kipróbálni, ami a svédek ellen is hasznos lehet, noha ez nem könnyű, hiszen a két csapat között óriási a különbség. Ráadásul az olyan könnyű gólokra is szükség van, mint amilyeneket a hét a hat elleni játékuknál félpályán túlról szereztünk ellenük. Mindig jó, ha lélektanilag meg lehet fogni valamivel az ellenfelet” – tette hozzá.

23 Füzi-Tóvizi Petra Anita Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

„Mi sem tudtunk többet, mint a közönség, hétfőn hallottunk pletykákat, hogy lehet, Kamerun nem fog ideérni, esetleg el is marad a meccs, de azt, hogy a britekkel játszunk, akkor hallottuk először, amikor a szövetség is bejelentette. Furcsa élmény is volt így, vakon belemenni egy mérkőzésbe, talán utánpótlásban történt meg ilyen velem utoljára, és még ott sem volt jellemző. Kellett pár perc, hogy felmérjük, az ellenfelek valójában mire képesek. Minden tiszteletet megérdemelnek, végig elszántak voltak, és ahhoz képest, amiket írtak róluk, kifejezetten kellemes csalódást jelentett a játékuk. Különösképpen úgy, hogy hajnali három után érkeztek meg Debrecenbe, szóval nagyon kipihentek sem lehettek ilyen körülmények között” – jegyezte meg a DVSC junior világbajnoka.

„Valóban kevés információnk volt róluk, de ahhoz képest, amit meséltek róluk, mennyire gyengén játszanak, nem is volt olyan rossz a technikájuk. Sebességben elmaradnak az elittől, de szó sincs arról, hogy egyáltalán nem értenék a játékot. Egy edzésnél mindenképpen élvezetesebb volt” – jelentette ki a mérkőzés egyik legeredményesebb magyar játékosa, Pásztor Noémi.

23 Galéria: MagyarországNagy-Britannia női kézilabda olimpiai selejtező-mérkőzés Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Ferencváros 19-es irányítója, Simon Petra szerint a Bajnokok Ligája-győztes Jamina Roberts kizárása a pénteki, svédek elleni mérkőzés – és így a remélt győzelem – kulcsa.

„Azt nehéz megmondani, hogy ez a mérkőzés és az egész olimpiai selejtező számunkra pozitívan vagy negatívan kezdődött, majd vasárnap derül ki, amikor lezárul a torna. Abból a szempontból biztos jól, hogy önbizalmat tudtunk szerezni, illetve, hogy ezen a mérkőzésen mindent ki tudtunk próbálni védekezésben és támadásban is. Holnap a svédek ellen egyértelműen a legfontosabb az, hogy lassítsuk a játékukat, ugyanis nagyon jól rohannak rá az ellenfélre, és gyorsan kihasználják az egy-egy pozícióban megszerzett előnyt. A Vipers irányítója, Jamina Roberts játékszervezése az egyik kulcs, őt mindenképpen ki kell zárni. Továbbá szükség lesz arra, hogy bátran támadjunk, és ne ijedjünk meg attól, hogy ilyen szorosan zárnak össze védekezésben, mert megtörhető a faluk” – tekintett előre Simon, aki négy góllal zárta a britek elleni összecsapást.

A svédek elleni találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a debreceni Főnix Arénában.

Női kézilabda, olimpiai selejtezőtorna, Debrecen

1. forduló:

18:00: Svédország–Japán

A további program:

2. forduló (április 12., péntek):

18:00: Svédország–Magyarország

20:30: Japán–Nagy-Britannia

3. forduló (április 14., vasárnap):

16:45: Nagy-Britannia–Svédország

19:15: Magyarország–Japán

A magyar női válogatott kerete