A magyar női kézilabda-válogatott egy lépésre van attól, hogy a tokiói után a párizsi olimpiára is kijusson. A Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány által irányított együttes egy Japán elleni pontszerzéssel ráadásul biztosan csoportelső is lenne – ám a kvóta szempontjából még egy négygólos vereség is beleférhet. A mieink optimisták, abban bízva, hogy a svédek elleni bravúrgyőzelem lendületét sikerül átmenteni a vasárnap 19 óra 15 perckor kezdődő találkozóra is. Ha így lesz, húsz év után először sikerülhet a női és a férfi válogatottnak is repülőjegyet váltani ugyanarra az olimpiára...

Félig már ünnepelhetünk! – ez a vereségek után igencsak ritkán hallott félmondat hagyta el péntek este a svéd válogatott szövetségi kapitányának száját. Faramuci módon igaza van Thomas Axnérnek. Hiába ugyanis a magyar válogatott bravúros sikere (28–25) a svédek felett, és állnak így pillanatnyilag a mieink jobban a tabellán, mégis a skandinávok érezhetik kényelmesebb helyzetben magukat. Amennyiben győznek Nagy-Britannia ellen – és kevés olyan életszerű okot tudunk felsorolni, ami miatt ne lenne így a magyaroktól 38, a japánoktól 27 góllal kikapó szigetországiak ellen –, akkor nincs az a forgatókönyv, mely alapján Svédország ne zárna a debreceni torna első két helyének valamelyikén. Azaz ne szerezne kvótát Párizsba. Az pedig már a teljesen mindegy kategória, mennyivel verik az amatőr játékosokból álló brit csapatot, ha esetleg minitabella kell hármas pontazonosság miatt, úgy a negyedik rivális elleni eredmények amúgy is kiesnek.

A minitabella akkor kerülhet szóba, ha Klujber Katrinék a vasárnapi program második mérkőzésén ne adj’ isten kikapnak Japántól. Ebben az esetben, mivel mi hárommal vertük Svédországot, az ázsiaiak pedig héttel kikaptak, négygólos vereségig még mi. Ennél nagyobb különbség esetén Japán utazhat a párizsi játékokra.

A mieink azonban gondolni sem akarnak hasonló forgatókönyvekre, és a péntek esti sikert megünnepelve majd kipihenve számolgatni sem szeretnének.

„Ez nem is kérdés, győzni akarunk vasárnap. Nyilván teljesen más mérkőzés lesz, de ugyanúgy akarjuk játékba vetni magunkat, mint Svédország ellen tettük. Hiszek abban, hogy az a győzelem kellő löketet ad mindannyiunknak egy – akár – még jobb teljesítményhez is” – fogalmazott Vámos Petra az Indexnek.

A DVSC 23 esztendős irányítója szerint az utolsó lépés előtt senki sem érezhet fáradtságot, még akkor sem, ha a keret nagy része valóban erőltetett menetből fordul rá a japánok elleni mérkőzésre.

Klujber hasonló célokat fogalmazott meg.

A svédek elleni lendületet kell tovább vinnünk. Amennyit kivett belőlünk az a meccs, annak kétszeresét adta vissza önbizalomban és csapategységben. Ha képesek leszünk kellő koncentráltságra, nem lehet probléma. Tudjuk, hogy japán kellemetlen ellenfél, de azt is, hogy senkitől sem kell félnünk. Ha a saját játékunkat játsszuk, előbb-utóbb fel kell tudnunk őrölni őket. Természetesen ott van a fejünkben az olimpia, hogy milyen közel kerültünk a nagy célhoz, de ez szerintem nem fog bénítani senkit. Meg kell legyen az a repülőjegy!

– tekintett előre az FTC jobbátlövője.

A két csapat a közelmúltban nem akadt egyásra, a legutóbbi emlékeink Japánról egy 2019-es barátságos mérkőzéshez főződnek, azt 33–21-re sikerült megnyerni. Tétmeccsen a 2015-ös világbajnokság óta nem találkoztak a felek, akkor mi nyerntünk, miként eddig minden egyes alkalommal az ázsiaiak ellen (18/18).

Ugyanakkor intő jel, hogy a svédek ellen is jól kezdtek, és az első negyedórában tartották a lépést a skandináv válogatottal. Miként az is, hogy a tavaly decemberi világbajnokságon meg tudták lepni a társrendező Dániát is (27–26) a második csoportkörben. A japánok végül a 17. helyen fejezték be a tornát, amelyen a mieink a 10. pozíciót szerezték meg.

Kuszumoto Sigeo, a japánok kapitánya igyekezett bizakodó lenni, ám az övéinél gyorsabb és agresszívebb kézilabdázásra képes válogatottként jellemezte a magyart, amely mögött ráadásul ott a „fanatikus drukkerhad” támogatása is. Ezért úgy készül, csak tökéletes játékkal és óriási bravúrral lehet esélyük meglepetést okozni.

Legutóbb húsz éve, a 2004-es athéni olimpián történt meg, hogy mind a női, mind a férfi kézilabda-válogatottunk a mezőny tagja volt. Akkor a lányok az 5., a fiúk a 4. helyet szerezték meg. Az elmúlt években a férfiválogatott „csak” Londonba, a női Pekingbe majd Tokióba tudott kijutni.

Most Lékai Mátéék helye már biztos a párizsi mezőnyben – Tatabányán rendkívül emlékezetes, kétszer is telt házat hozó tornán sikerült Norvégia mögött a második helyen zárva megszerezni az indulási jogot. Ezúttal Vámosék még rá is kontrázhatnak erre a teljesítményre: egy győzelemmel vagy döntetlennel biztos, hogy csoportelsőként sikerülne „megváltani” a repülőjegyet a francia fővárosba.

Női kézilabda, olimpiai selejtező torna, Debrecen

3. forduló



16:45: Nagy-Britannia–Svédország

19:15: Magyarország–Japán

Korábban játszották

1. forduló (április 11., csütörtök)

Svédország–Japán 35–28 (17–13)

2. forduló (április 12., péntek)

Magyarország–Svédország 28–25 (15–11)

(15–11) Japán–Nagy-Britannia 43–16 (25–9)

A csoport állása: 1.: Magyarország 4 pont, 2.: Svédország 2, 3.: Japán 2, 4.: Nagy-Britannia 0.

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO) Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román) Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria) Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Balátlövők: JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác)

JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác) Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

