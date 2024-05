Elek Gábor: Ilyen végkifejletről álmodni nem mertem volna

Szenzációs idény, fantasztikus végkifejlettel – ezzel a mondattal kezdődött az a sajtóközlemény, amelyet az Esztergomi Vitézek csapat juttatott el szerkesztőségünknek.

Ugyanis így lehetne jellemezni az elmúlt hónapok történéseit az esztergomi női kézilabdázóknál. A tavaly nyár óta Elek Gábor szakmai igazgató és Karvalics Tamás vezetőedző irányításával készülő Vitézek együttese eredetileg a harmadosztálynak megfelelő NB II-ben kezdte volna el bajnoki szereplését, ám a hazai sportági szövetség adminisztratív döntése értelmében az NB I/B-be kapott besorolást – de a klub itt sem állt meg, kiharcolta az élvonalbeli szereplést.



Az Esztergom 29 eddigi másodosztályú mérkőzéséből 25-öt megnyert és mindössze négyet veszített el, a legkevesebb gólt kapta a 16 csapatos ligában, az elmúlt hétvégén, az utolsó előtti fordulóban Orosházán aratott elképesztő győzelmével pedig matematikailag is biztossá vált, hogy az esztergomi csapat a második helyen végez, és ősztől az NB I-ben szerepelhet.

„Óriási, nagyszerű, nagyon jó. Sok minden kavarog bennem… – próbálta szavakba önteni érzéseit Elek Gábor. – Mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megtartani a második helyet, hatalmas hőstettnek gondolom. Az egész régió, a város, az önkormányzat, a szurkolók, a vezetőink sikere ez, mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg egy rendkívül alkotó közegben dolgozhattunk.”

A 2021-es tokiói olimpián a magyar női válogatott is irányító, a Ferencvárossal 2008 és 2023 között két bajnokságot, három Magyar Kupát, két KEK-et és Bajnokok Ligája-ezüstérmet nyerő szakember hangsúlyozta, nagyon hosszú volt az idény, a végén már folyamatosan jöttek a sérülések.

„Több felemelő pillanat is volt az elmúlt hónapokban” – folytatta a visszatekintést a szakmai igazgató.

Az első telt házas meccs, ami nagyon meglepő és hirtelen jött, ugyanakkor roppant felemelő volt a szeretet, ami körülvett minket. A Magyar Kupa-menetelésünket is szeretném kiemelni és a legutóbbi, orosházi mérkőzésünket is, mert a második félidőben már-már a lehetetlenség határát súroltuk, de meg tudtuk csinálni. Összességében nézve, a teljes idényben ez, a csapat szíve volt a leginkább csodálatraméltó. Különleges ez az idény a szakmai pályafutásomban. Nagyon rég dolgoztam alacsonyabb osztályban, szóval ez tulajdonképpen nekem ismerkedés is volt valami újjal, ilyen végkifejletről viszont álmodni nem mertem volna.