Jöhet a vb-döntő: a Veszprém hosszabbítás után győzte le a rivális Barcelonát

A Veszprém az A csoportot magabiztosan megnyerve jutott az elődöntőbe, míg a nagy rivális Barcelona a B négyes elsőjeként kvalifikálta magát a klubvilágbajnokság elődöntőjéig. A két sztárcsapat számos alkalommal találkozott már a Bajnokok Ligája-sorozatban, legutóbb a tavalyi csoportmérkőzések során mérkőztek meg egymással, és született egygólos katalán siker (31–30), három fordulóval korábban pedig 41–36-os magyar győzelem. Mindkétszer a vendégcsapat ünnepelhetett.

A keddi összecsapáson a Veszprém új horvát igazolása, Luka Cindric szerezte az első találatot, majd rögtön Rodrigo Corrales is bemutatta az első védését – ami a legutóbbi BL-meccsen tapasztalt gyenge teljesítménye után mindenképpen fontos tényező a spanyolnak. A Barcelona még emberelőnyös szituációban sem tudott felzárkózni, így negyedóra játék után 10–7 állt az eredményjelzőn.

Magabiztos veszprémi előny, Corrales-bravúrokkal

A következő percekben két érdekes bírói döntésnek is szemtanúi lehettünk: egy büntetőnek tűnő esetet nem fújtak be a fehér mezes veszprémieknek a bírók, majd a kontránál Hugo Descat védekezett tökéletesen – ám a bírók szerint szabálytalanul –, és két perccel büntették a franciát. Szerencsére a katalánok is hibát hibára halmoztak ebben a periódusban, ezt pedig Carlos Ortega is megelégelte, így kihívta csapatát egy rövid megbeszélésre (11–10). Az időkérés utáni első két találat Ludovic Fabregasé lett, ezzel visszaállt a „már megszokott” háromgólos fór, amelyből kettőt a szünetre is meg tudott tartani Xavi Pascual együttese (15–13).

Barca-zárkózás, majd veszprémi mentés

A második félidő sem alakult másképp, a 40. percben kisebb kihagyás után Nedim Remili betörésből szerzett góljával ismét három volt a differencia a két alakulat között (22–19). A Barca azonban továbbra sem engedte meglógni Ligetvári Patrikékat, tíz perccel később, a véghajrá előtt döntetlen állt az eredményjelzőn (25–25). Sőt, Aitor Arino szélső góljával át is vette a vezetést a Barcelona, Fabregas azonban néhány másodperccel később válaszolt. De hiába a magyar egyenlítés, távolról is betalált a katalán csapat, Emil Nielsen két ziccert is hárított, a kontrából pedig ismét eredményes volt Ortega csapata, és már kettővel ment...

De jött a veszprémiek részéről a hazai pályán játszó egyiptomi légiós, Jehia el-Dera, két bombájával pedig ismét döntetlen állt az eredményjelzőn az utolsó perc kezdetén. A spanyolok mestere kikérte utolsó idejét, majd egy jó figura után heteshez jutott a csapata, Corrales azonban hatalmasat védett. A maradék idő gyorsan lepergett, Szergej Koszorotov időn túli szabaddobása pedig a kapufán csattant, így jöhetett a hosszabbítás.

Ahogyan az egész találkozón, ezt a játékrészt is a Veszprém kezdte jól: elöl és hátul is minden összeállt, 4–1-es etappal nyerte az első öt percet. Aggodalomra már ezt követően nem volt ok: Corrales újabb bravúrt mutatott be, el-Dera és Remili pedig újabb gólt szerzett, ezzel gyakorlatilag eldőlt a találkozó. Végül 39–34-es veszprémi győzelem született, így csütörtökön vb-döntőt játszhat, ahol a német Magdeburg vagy az egyiptomi al-Ahli lesz az ellenfele.

Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, elődöntő