Továbbra is megállíthatatlan a Szeged, horvát ellenfelét is magabiztosan legyőzte

Az OTP Bank-Pick Szeged 35–30-ra legyőzte a horvát RK Zagrebet a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójának szerdai játéknapján, így a magyar csapat magabiztosan tartja második helyét a Barcelona mögött a B jelű csoportban. A Veszprém HC csütörtökön a Rosta Miklóst is soraiban tudó román Dinamo Bucuresti csapatát fogadja hazai pályán.

Az első három fordulóban remekelt a Tisza-parti csapat: először a 2023-as kiírás győztesét, a Magdeburgot győzte le, majd végletekig kiélezett találkozón egy góllal maradt alul a címvédő Barcelona ellen, legutóbb pedig a francia Nantes csapatát múlta felül ugyancsak egy góllal, és állt négy ponttal a mérkőzés előtt (még) a katalán csapat mögötti előkelő második helyen a B csoportban. A szerdai ellenfél, a zágrábi csapat már kevesbé kezdte jól a szezont, a Kielcétől és a Kolstadtól is nagyarányú vereséget szenvedett, az Aalborgot viszont nagy meglepetésre főlényesen legyőzte, így két egységgel a hatodik pozícióban tanyázott. A két csapat tavaly legutóbb novemberben mérkőzött meg egymással, akkor ötgólos horvát, míg egy hónappal korábban egygólos magyar siker született.

Az első találatot a hazai csapat jegyezte, Zvonimir Srnát azonban azonnal kiállították, az emberelőnyös percekben pedig 4–0-s etapot produkált a Szeged, így hat perc után máris az eredmény után kényszerült rohanni a Zagreb. A horvátok gyorsan rendezni tudták soraikat, mi több, a 12. percben a legendás, 168-szoros válogatott Jakov Gojun találata az egygólos fórt jelentette számukra. De újabb fordulat jött a találkozón: Thobias Thulin védéseire alapozva már ismét hárommal meglépett a magyar csapat, így kényszerűen érkezett is a hazai időkérés (11–8). A rövid megbeszélés után is Bánhidi Bencéék érkeztek vissza frissebben a pályára, kétszer szélről, illetve átlövőből is betaláltak, így gyorsan ötre nőtt a magyar fór. A hajrában már nem tudott közelebb férkőzni a Zagreb, sőt tovább nyílt az olló és végül hétgólos szegedi előnnyel mentek pihenőre a felek (19–12).

Hiába nyitott Thulin újabb bravúrvédésekkel és került emberelőnybe a Szeged, a félidő első négy találatát azonban így is a hazai csapat szerezte és zárkózott igen gyorsan négy gólra, méghozzá úgy, hogy a magyar csapat még nem jegyzett gólt a második félidőben... Egészen hat percet kellett várni az első kék mezes villananásra, a norvég Magnus Röd révén szakadt meg a rossz széria. Sőt, az ijesztő kezdés után a szegedi sorok szerencsére gyorsan rendeződni a kezdtek, a 47. percben Janus Smarason találata után ismét ötgólos volt a magyar csapat előnye, ami Andrija Nikolicnak is szemet szúrt és ismét kirendelte csapatát a véghajrá előtt (26–21). Az utolsó tíz percben azonban már nem adott lehetőséget az újabb fordulatokra a Szeged és bár egy kisebb rossz szériával, de magabiztos, ötgólos győzelmet aratott a Zagreb ellen (35–30).

Az újabb két pont pedig azt is jelentette, hogy hat pontjával – ha ideiglenesen is – de beérte a Barcelonát, és magabiztosan tartja második pozícióját a B jelű csoportban.

A Veszprém HC csütörtökön a Rosta Miklóst is soraiban tudó román Dinamo Bucuresti csapatát fogadja hazai pályán.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

negyedik forduló

OTP Bank-Pick Szeged–RK Zagreb 35–30 (19–12)

csütörtökön játsszák: