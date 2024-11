A győri kézisek magabiztosan nyertek a Bajnokok Ligájában

A hazaiak keretéből Veronica Kristiansen, a vendégektől Diana Ciuca, Sorina Maria Grozav és Estavana Polman hiányzott. Eliza Iulia Buceschi és Sara Ristovska ott volt a keretben, de egészségi problémák miatt játszani nem tudtak.

Masszív védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel kezdett az ETO, erre alapozva a 14. percben már 8–3-ra vezetett. Bár a bukarestiek ezt követően egy 4–1-es sorozattal csökkentették hátrányukat, Per Johansson vezetőedző időkérése után ismét jól működött a győri védekezés, és ez többször is azt eredményezte, hogy a Rapid támadó szabálytalanságot követett el.

A 26. percben visszaállította az ötgólos különbséget a címvédő, amely a szünetben 16–11-re vezetett.

Hatadou Sako továbbra is bravúrosan védte a hazai kaput, erre alapozva a második félidőben is magabiztosan őrizte előnyét a Győr, amely továbbra sem játszott tökéletesen – elsősorban támadásban –, de erre ezúttal nem is volt szüksége. Csaknem nyolc percig nem talált be a Rapid, de voltak olyan időszakok a meccsen, amikor kiegyenlített játék zajlott a pályán, a befejezésekben viszont a hazaiak voltak sokkal hatékonyabbak.

Az ötvenedik percig tartotta az öt gól körüli hátrányt a Rapid, amely a létszámfölényes támadójátékkal sem tudott felzárkózni, ráadásul az utolsó tíz percben egy 7–1-es sorozattal kiütésessé tette sikerét az ETO. A házigazdák fölényét és remek védekezését jól mutatja, hogy 11-gyel több kapura lövése volt, mint ellenfelének.

Dione Housheer hat, Fodor Csenge öt, Rü Unhi négy góllal, Hatadou Sako tíz védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Albertina Kassoma öt, Korsós Dorina két góllal, Denisa Sandru 13 védéssel zárt.

Az öt egyőzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel csoportjuk első helyén álló győriek jövő vasárnap mai ellenfelük, a Rapid otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, írja az MTI.

„Nagyon fontos volt nekünk ez a meccs, hiszen az október nehezen alakult számunkra, úgyhogy jól jött a válogatott szünet. Azóta tudtunk egy kicsit készülni és javítani a játékunkon” – értékelt a meccs utáni sajtótájékoztatón Per Johansson, a Győr vezetőedzője.

Hangsúlyozta, a Rapid nagyon jó csapat, amely jól használta ki a játékosok közötti páros kapcsolatokat. A svéd szakvezető úgy fogalmazott: általában nehéz őket lerázni, ezért is büszke rá, hogy amikor csapatának volt rá lehetősége, lezárta a meccset.

„Nagyon fontos volt, hogy a legutóbbi találkozóhoz képest a szurkolóknak is sikerült valamit visszaadni” – utalt Johansson az október 19-én hét góllal elveszített Odense elleni BL-meccsre.

Kézilabda

Nők

Bajnokok Ligája

Csoportkör, 7. forduló, B csoport: