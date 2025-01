Ausztria a 2. középdöntős csoport negyedik, míg a mieinktől a nyitómérkőzésen egy pontot elcsenő Észak-Macedónia a tabella ötödik helyéről várta az összecsapást – előbbi két pontot magával hozva, utóbbi csupán egyet.

A mérkőzést az északmacedónok kezdték jobban, az első percben megszerezték a vezetést, amelyet a félidő végéig tartani tudtak. Ebben nagy szerepe volt kapusuknak, aki szinte minden pozícióból hatástalanított az osztrák akciókat: szélről, távolról és büntetőből egyaránt. Támadásban csapata sem remekelt, vezetésével így is a félidő derekára három góllal, 4–7–re meglépett. A hajrára elkezdtek gyorsabb támadásokat vezetni az osztrákok, ami jobban ült nekik, a 27. percben (1–1 után ismét) egyenlítettek, majd a véghajrában a vezetést is átvették (14–13).

A folytatás után az északmacedónok gyorsan beérték osztrák riválisukat, de rendre a piros mezek Ausztria került előnybe, amire Kiril Lazarov együttese azonnal válaszolt. Az 52. percben megtört a „balkáni jég”: labdaszerzés után az üres kapuba találtak és hosszú idő után ismét átvették a vezetést – de csak pillanatokra. Gyors középkezdés után Sebastian Frimmel maradt üresen a szélen, a Pick Szeged játékosa szokásához híven nem hibázott (25–25). A véghajrában sem bírtak egymással a csapatok, az utolsó 27 másodperc is ikszről kezdődött. Ausztria hosszú támadás után talált be, de maradt négy másodperc és az is elégnek bizonyult Észak-Macedóniának: időkérés után Filip Kuzmanovszki ugrott hatalmasat tíz méterről, és bombázott a kapuba éppen a sípszó előtt (29–29).

18 órától Katar és Hollandia találkozójával folytatódik a varasdi program.

A magyar válogatott a nap záró mérkőzésén a háromszoros olimpiai és hatszoros világbajnok, a párizsi olimpiát követő fiatalítási hullám ellenére is a vb-esélyesek közé sorolt Franciaországgal találkozik majd. Az az összecsapás 21 órakor kezdődik.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025)

A középdöntő programja

1. forduló, kedd

Ausztria–Észak-Macedónia 29–29 (14–13)

(14–13) Katar–Hollandia 18.00

Magyarország–Franciaország 21.00

A további program

2. forduló, csütörtök

Észak-Macedónia–Katar 15.30

Hollandia-Franciaország 18.00

Magyarország–Ausztria 20.30

3. (utolsó) forduló, szombat

Hollandia–Ausztria 15.30

Magyarország–Katar 18.00

Franciaország–Észak-Macedónia 20.30

