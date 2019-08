Százmillió dollárért tartotta meg harmadik sztárját is a Warriors

Négyéves, 100 millió dolláros szerződést írt alá a Golden State Warriors-zal az egyik alapembere, Draymond Green, így Klay Thompson után a csapat másik meghatározó játékosával is sikerült hosszabbítania az oaklandieknek.

With free agency looming next summer, three-time All-Star Draymond Green has agreed to a four-year, $100M maximum contract extension with Golden State, agent Rich Paul of Klutch Sports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2019

Greent 2012-ben a draft második körében választotta ki a Warriors, és bár akkor még senki nem hitte volna, az NBA egyik legsokoldalúbb játékosává nőtte ki magát és nagy szerepe volt abban, hogy a csapat 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is bajnoki címet nyert. Greent 2017-ben a liga legjobb védőjének választották, az All Star-válogatottba és az év védő ötösébe pedig háromszor került be.

Ő lett az NBA történetének egyetlen olyan játékosa is, aki úgy ért el tripla duplát (három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredmény), hogy kevesebb, mint tíz pontot dobott: 2017 februárjában a Memphis Grizzlies ellen mindössze négy pontot szerzett, de leszedett 12 lepattanót, adott 10 gólpasszt és szerzett 10 labdát.

A Golden State Warriors számára egyébként egyértelműen nem alakult túl jól a legutóbbi szezon vége. A rájátszásban előbb Kevin Durant, aztán Klay Thompson sérült meg elég komolyan, elvesztették a döntőt, aztán a szabadügynök-piac első napján Durant le is lépett a csapattól. Ez utóbbi elég érzékenyen érintette a csapatot, ami annak ellenére is maxos szerződést ajánlott volna a kiscsatárnak, hogy Achilles-szakadása miatt a következő idényben valószínűleg nem nagyon fog majd pályára lépni.

A távozásával ugyanakkor jelentősen nőtt a mozgásterük – még úgy is, hogy eléggé kitömték a Brooklynból érkező D'Angelo Russellt –, így volt pénzük még azelőtt szerződést adni Thompsonnak és Greennek is, mielőtt jövőre szabadügynökök lettek volna. Green szerződésén egyébként rengeteget spóroltak is: ő jövőre akár kétszer ennyit is kérhetett volna egy másik csapattól, a jövő évi szabadügynök-piacot elnézve pedig nem is biztos, hogy valaki nem ajánlott volna több pénzt neki.