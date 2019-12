Dudaszós drámákat hozott az NBA

A Milwaukee Bucks elég nagy formában játszik az NBA-ban, Giannis Antetkounmpóék sorozatban 15-ször nyertek, hétfő este az Olrando Magicet győzték le 110-101-re.

Antetokunmpo 32 ponttal és 15 lepattanóval segítette a sikerhez csapatát, amely 21/3-as győzelmi mérleggel holtversenyben vezeti az NBA-t a Los Angeles Lakersszel.

A címvédő Toronto Raptors egy ponttal nyert a Chicago Bulls vendégeként úgy, hogy a hazaiaknál Zach LaVine az utolsó pillanatban kihagyta a mindent eldöntő dobást. A kanadaiak legjobbja Pascal Siakam volt 22 ponttal.

A Houston Rocketsben Russell Westbrook hiába dobott szezoncsúcsot jelentő 34 pontot - James Harden 27 ponttal és 10 gólpasszal zárt -, a Sacramento Kings meglepetésre egy ponttal nyert. A Sacramento a dudaszó pillanatában döntötte el a meccset, Nemanja Bjelica távoli hármasával lett 119-118 az eredmény.

A New Orleans Pelicans és a Detroit Pistons meccse is az utolsó pillanatban dőlt el: 103-103-as állásnál Derrick Rose vezette a labdát, és meg is oldotta egy-egyezéssel. A védőjét elreptette, aztán a tengelye körül megfordulva dobta be a győztes duplát, amivel a Pistons győzött.

Az elmúlt évek sikercsapata, a nyáron alapos átalakuláson keresztülment Golden State Warriors továbbra is arra vár, hogy egymás után két mérkőzést nyerjen. Ebben ezúttal az újonc Ja Morant vezette Memphis Grizzlies akadályozta meg. Morant 26 ponttal és 7 gólpasszal vezette győzelemre csapatát.

Első mérkőzését játszotta a Los Angeles Clippers színeiben Paul George korábbi csapata, az Indiana Pacers otthonában. A 29 éves kosaras, 36 pontot szerzett, leszedett kilenc lepattanót és kiosztott öt gólpasszt, ráadásul szezoncsúcsot jelentő hét hárompontost is dobott.

Eredmények:



Indiana Pacers-Los Angeles Clippers 99-110

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 110-88



Chicago Bulls-Toronto Raptors 92-93



Houston Rockets-Sacramento Kings 118-119



Milwaukee Bucks-Orlando Magic 110-101



New Orleans Pelicans-Detroit Pistons 103-105



Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 125-109



Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 90-104



Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 102-110

Borítókép: A Detroit Pistons játékosai ünneplik a dudaszós hárompontost dobó Bjelicát (Jonathan Bachman/Getty Images)