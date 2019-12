A Görög Szörny a csapattársait is padlóra küldte a zsákolásával

A Timberwolves és a Kings is a másiknak próbálta ajándékozni a győzelmet. Végül előbbi járt jól.

A Sacramento King játékosai kétszer is megették, hogy Nikola Jokić a háta mögött vitte tovább a labdát.

A Milwaukee Bucks 123-102-re verte meg a Chicago Bullst az NBA kedd hajnali meccsén. A találkozónak rögtön egy alley ooppal adta meg az alaphangot a csapat, de a legnagyobb jelenet Giannis Antetokounmpo zsákolása volt a harmadik negyedben.

A Görög Szörny előtt Khris Middleton elegáns passza után nyílt meg az út, és nem is nagyon cifrázta a dolgot, ellentmondást nem tűrően, egy kézzel húzta be a labdát a bullsos Zach LaVine fölött. Akkora zsákolás volt, hogy még a Bucks kispadja is egy kisebb műsorszámot adott elő, a Chicago Bulls meg jobbnak látta, ha inkább időt kér.

Antetokounmpo huszonhárom ponttal és tíz assziszttal zárta a mérkőzést, Middleton huszonöt ponttal volt csapata legjobbja. Ami a többi meccset illeti:

kilenc vereség után nyert újra hazai pályán a Minnesota Timberwolves, hosszabbításban nyomták le a Brookly Netset

a sérülések miatt több kezdőjátékosát is nélkülöző Washington Wizards a Miami Heat ellen nyert kisebb meglepetésre

Eredmények:

Washington Wizards-Miami Heat 123-105

Orlando Magic-Atlanta Hawks 93-101

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 102-123

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 122-115, hosszabbítás után

Utah Jazz-Detroit Pistons 104-81

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 116-122