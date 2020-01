Blokkparti lett a Los Angeles Lakers meccséből

A Los Angeles Lakers és a Detroit Pistons igazi blokkpartit rendezett az NBA vasárnapi játéknapján.

a mérkőzésen összesen 26 blokkolt dobási kísérlet volt, amiből húszat a Lakers játékosai követtek el.



A látványos mentéseknek is köszönhetően, végül 106-99-re a Los Angeles Lakers nyert, ami már a 29. győzelmük volt az alapszakaszban, és amivel vezetik is a nyugati konferenciát. A blokkolásokban Anthony Davis járt az élen, egymaga nyolc detroiti dobást akadályozott meg, emellett 24 pontjával és 11 lepattanójával a Lakers egyik legeredményesebb játékosa is volt.

JaVale McGee hat, Dwight Howard öt, Avery Bradley pedig egy blokkolással járult még hozzá a Lakers sikeréhez. A húsz blokkolt dobás egy meccsen majdnem a legtöbb a Lakers történelmében. A csúcsot egy 1982 áprilisában lejátszott, Denver Nuggets elleni meccs jelenti, ahol 21 dobást blokkoltak a Lakers játékosai.

LeBron James most ugyan egy dobást sem blokkolt a meccsen egy tripla-duplát viszont így is letett az asztalra: 21 pont, 14 lepattanó és 11 gólpasszal zárta a meccset. A Detroit Pistons irányítója, Derrick Rose a chicagói éveit idézve játszott, 28 pontot dobott, kiosztott 5 gólpasszt és még három lepattanót is begyűjtött. A vendégeknél a center, Andre Drummond volt a legjobb, ő négy Lakers-dobásba ért bele.

A másik Loas Angeles-i csapat, a Clippers egy pontgazdag és nagyon szoros meccsen, 135-132-re nyert a New York Knicks ellen. A Knicks erőcsatára, Marcus Morris egymaga 38 pontig jutott, viszont a Clippersből hárman is harminc fölé jutottak: Montrezl Harrell 34, Lou Williams 32 és Paul George is 32 pontot szereztek, így azt is elbírták, hogy Kawhi Leonard bokasérülése miatt nem tudott pályára lépni. A meccs leglátványosabb kosarát Paul George szerezte, akinek az ellene elkövetett szabálytalanság után a feldobott labdája pont a gyűrűbe hullott vissza.

PG gets the And-1 to go from behind the backboard. pic.twitter.com/NrlmJ3LLZu — NBA (@NBA) January 5, 2020

