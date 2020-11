A soproni buborékban valósággá vált a kijárási tilalom

Négy minibuborékban indul el a női kosárlabda Euroliga, melyek közül az egyik Sopronban „épült fel". A hazai csapat két francia és egy török ellenféllel került egy csoportba, utóbbi azonban már el sem jutott Sopronba. Az óriáskaranténban mindenki együtt lakik, aki bármilyen szinten is érintett a lebonyolításban, így mi, újságírók is.

Kezdjük azzal, hogy pontosan mi is az a buborék. Most nem arról van szó, ami a szénsavas üdítőben van, nem szappanból vagy rágógumiból fújják, és nem is az, amit valamiért szinte mindenki imád kipukkasztani a légpárnás fólián.

Ez a buborék tulajdonképpen egy óriáskarantén, ami arra hivatott, hogy valamilyen rendezvényt, esetünkben sporteseményt a világtól teljesen elkülönítve, izoláltan, a koronavírus-fertőzés esélyét minimálisra csökkentve tudjanak megrendezni.

Először az Egyesült Államokban alkalmazták ezt a módszert, hogy a félbeszakított kosárlabda-, valamint jégkorongliga (NBA és NHL) ne érjen véget márciusban, játsszák le a playoffot és avassanak bajnokot, ezzel eleget téve a klubok, sportolók és szurkolók vágyának, valamint hogy minimalizálják a veszteségeket. Ugyanígy rendezték meg a WNBA teljes idényét, úgyhogy Sopronban is van olyan játékos, akinek nem teljesen új ez a szituáció.

Az európai focirajongóknak is ismerős lehet a jelenség, augusztusban a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőktől kezdve minden meccsnek Lisszabon adott otthont, az Európa-ligát pedig Németországban fejezték be.

A vírus azóta sajnos ismét erőre kapott, a sportvilág viszont nem engedhetett meg még egy olyan leállást, mint tavasszal. A szövetségeknek két választási lehetőségük volt: maradnak a hagyományos, ide-oda utazgatós verziónál, vagy jöhet a buborék.

Utóbbi természetesen fenntarthatatlan hosszabb távon, ideiglenes megoldásnak azonban bőven jó.

Így zajlott Budapesten az International Swimming League (ISL) teljes sorozata, a versenyzők a Margitszigeten laktak a külvilágtól elzárva, magát a viadalt pedig a Duna Arénában rendezték. A verseny végigment az elejétől a végéig, nem kellett halasztani sem.

Az látszik, hogy a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) is a buborékot preferálja, bár eddig magyar szempontból meglehetősen rosszak a tapasztalatok. A női válogatott teljes kerete és stábja negatív tesztekkel utazott ki november első felében az amszterdami buborékba az Eb-selejtezők soron következő minitornájára, aztán Zele Dorina, valamint Cziczás László másodedző mégis megfertőződött, valószínűleg a szálloda egyik dolgozója vitte be a vírust.

A férfiak esete még ennél is rejtélyesebb, ők a napokban játszottak volna Szlovéniában két Eb-selejtezőt. Induláskor még mindenki negatív volt, érkezés után először egy, később pedig öt játékos, valamint egy stábtag produkált pozitív tesztet, a válogatottnak végül lejátszott meccs nélkül kellett elhagynia az óriáskarantént. Érdekes, hogy hazaérés után Kecskeméten Benke Szilárdon kívül mindenki negatív volt, az adhat talán némi magyarázatot, hogy mind az öt érintett kosaras átesett már korábban a fertőzésen és feltehetőleg a szervezetükben még mindig volt antitest.

A FIBA a női Euroligát is így szeretné megtartani, több „minibuborékot” létrehozva. A négy csoport három különböző helyszínen játszik az első körben: az A és B Isztambulban, a C Gironában, a D pedig Sopronban. A tervek szerint csoporton belül mindenki játszik mindenkivel, aztán jön egy újabb ilyen kör 2021 elején, hogy teljesüljön az „oda-visszavágós” séma.

Ezt viszont az élet, vagyis a covid azonnal felülírta, ugyanis a Sopron egyik csoportellenfele, a török Galatasaray el sem tudott utazni a hűség városába, mivel több játékos is koronavírusos lett. Így a hazai csapatnak két francia ellenfele maradt:

a sorozat háromszoros győztese, a Bourges, valamint az abszolút újonc Basket Landes.

Sopron nem először ad otthont nívós Euroliga-viadalnak, 2018-ban és 2019-ben is rendezték a Final Fourt, de ez most egészen más. A város nagyon szép, ahol mindig jólesik egy séta, és aki ide érkezik akár csak pár napra is valamilyen mérkőzés okán, az biztos szétnéz.

De nem most, mert ez bizony jelenleg egy két részből álló luxusbörtön. Az egyik része a Sopron Hotel, ahol mindenki együtt lakik: sportoló, edző, stábtag, játékvezető, személyzet, tévés és újságíró. Mindenki, aki bármilyen szinten is érintett. És van a Novomatic Aréna, az edzések és a meccsek helyszíne. A kettő között pedig kizárólag tranzitbusszal lehet közlekedni. Nincs sétálás, biciklizés, városnézés, egyebek, csak a szigor és a bezártság. Két okból lehet elhagyni a szállodát:

vagy szervezetten a csarnok felé, vagy bárhova máshova, akkor viszont nincs visszaút.

Én hétfőn kora délután érkeztem vonattal, az állomáson már várt egy kisbusz, ami egyből vitt a szállodába. Ott gyorsan bejelentkeztem, de még mielőtt bármit tehettem volna, elirányítottak tesztelni, ahol aztán meg kellett várni az eredményt. Csak azután mehettem bárhová, miután kiderült, hogy negatív, de utána is csak maszkban. Irány az ebéd, majd a szoba, aztán egy kis séta a hotel körüli kertben. A parkoló bejáratánál álló biztonsági őr is figyelmeztetett: ha kilépek, már nem mehetek vissza.

A személyzet folyamatosan fertőtlenít mindent, tényleg maximálisan figyelnek az egészségügyi előírások betartására és az egészség megőrzésére. Az étteremben a média képviselői el vannak szeparálva a sportolóktól és itt is megvan a pontos időbeosztás, hogy ki mikor mehet reggelizni, ebédelni, vacsorázni.

Nyilván túl szép lenne a történet, ha arról számolhatnék be, hogy mindenki egészséges, hiszen a beköltözés feltétele egy 72 óránál nem régebbi negatív teszt volt.

Az egyik játékvezetőről azonban ma reggel kiderült, hogy pozitív (de tünetmentes),

ezért bekerült az egyik elkülönítő szobába (ebből egyelőre öt van és remélhetőleg nem is lesz szükség többre), enni is csak úgy tud, hogy leteszik a szobája elé az ételt. A sors fintora, hogy a bíró alapból azzal a kéréssel érkezett ide, hogy hadd maradjon egy nappal tovább. Így pedig végül nem 7, hanem 10 napig élvezheti a négycsillagos vendégszeretetet, más kérdés, hogy aligha így gondolta.

Ami pedig a lényeget illeti: a Sopron kedden 18.00-tól kezdi meg az Euroligát a Bourges ellen, csütörtökön a két francia együttes csap össze szintén 18.00 órakor, pénteken pedig 16.30-kor a Sopron-Landes találkozó zárja a buborékot - természetesen zárt kapuk mögött.