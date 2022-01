Úgy blokkolt, hogy szinte a stadionból is kiugrott a kosarassztár

Tíz mérkőzést rendeztek vasárnap hajnalban az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján. Az éjszaka egyértelműen a két és fél év elteltével visszatérő Klay Thompsontól volt hangos, azonban a Golden State Warriors sztárjának estéjén kívül is születtek említésre méltó események, eredmények a többi pályán.

Újabb pofonba szaladt bele hazai pályán a Los Angeles Lakers, ezúttal a Memphis Grizzlies ellen. Még annak ellenére is, hogy LeBron James most is kiemelkedően játszott, 35 pontot szerezve. A Memphis Grizzlies csapatába visszatért Ja Morant, aki előző este, a Los Angeles Clippers ellen még apróbb sérüléssel küzdött, de most újra olyan teljesítménnyel rukkolt elő, amire az egész liga felkapta a fejét.

A 22 éves irányító most nem a szerzett pontjaival jeleskedett elsősorban, hanem egy olyan blokkal hívta fel magára a figyelmet, amit még szinte sosem látott a világ. Az első negyed derekán Avery Bradley dobását blokkolta úgy, hogy kisebb túlzással a stadionból is kiugrott közben, elképesztő látványos eseményeknek lehettek szemtanúi a nézők. Végül 127–119-re győzött a Memphis, megszerezve zsinórban kilencedik sikerét.

További eredmények:

Brooklyn Nets–San Antonio Spurs 121–119 – hosszabbítás után

Los Angeles Clippers–Atlanta Hawks 106–93

Orlando Magic–Washington Wizards 100–102

Toronto Raptors–New Orleans Pelicans 105–101

Houston Rockets–Minnesota Timberwolves 123–141

Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets 95–99

Dallas Mavericks–Chicago Bulls 113–99

Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 103–88

(Borítókép: Getty Images)