Kezdődik a döntő, amelyre több évtizede várunk, és átírhatja a sportág történelmét

Magyar idő szerint csütörtökről péntekre virradóra feldobják a labdát a tengerentúlon, és útnak indul az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) döntőjének sorozata. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban a Golden State Warriors és a Boston Celtics feszül egymásnak, és könnyen kosárlabda-történelmi pillanattal végződhet a finálé. Mi kell a Bostonnak ahhoz, hogy pályahátrányból legyőzze az eddig megállíthatatlan Warriorst, és eljött-e a pillanat Stephen Currynek, hogy a nagydöntőben is végérvényesen letegye a névjegyét? NBA-döntő-beharangozó.

Kis visszatekintőként, hogy kontextusba helyezzük, mekkora jelentőséggel bír a 2022-es NBA-nagydöntő: a Boston Celtics a liga történetének legeredményesebb csapata a Los Angeles Lakersszel karöltve, mindkét franchise 17-17 bajnoki elsőséggel rendelkezik ez idáig. Amennyiben a Celtics elhódítja a trófeát, úgy a bostoniak válnak az NBA egyeduralkodójává és legsikeresebb csapatává.

Ellenfelük, a Golden State Warriors két év kihagyás után tér vissza a liga döntőjébe, miután 2015 és 2019 között minden évben megnyerték a nyugati konferenciát, és fináléba jutottak. Az öt esztendő alatt lejátszott finálékból hármat nyertek meg Stephen Curryék, két alkalommal vesztesként hagyták el a pályát. A két vereségük közül az egyik örökké emlékezetes marad, mivel 2016-ban már 3–1-re vezettek a Cleveland Cavaliers ellen, de végül nem sikerült lezárniuk a párharcot, és minden idők egyik legemlékezetesebb fordításával a LeBron James vezette Cleveland lett a bajnok.

A Boston és a Golden State történelmük során egyszer találkoztak eddig az NBA nagydöntőjében, 1964-ben a Celtics bizonyult jobbnak.

Térjünk át a lényegre, a jelenkor sztárjaira és a csütörtök hajnalban rajtoló nagydöntőre, amely kiváló csemegét ígér a kosárlabda szerelmeseinek.

Reflektorfénybe kerülhetnek a kiegészítőemberek

Az alapszakaszban finoman szólva sem mutatott hasonló teljesítményt a két csapat, amíg a Golden State viszonylag kiegyensúlyozott és magabiztos játékkal fogyasztotta az alapszakaszmeccseket, és maradt végig biztos playoffhelyen, addig a Bostonról ezt közel sem lehet elmondani. A Celtics – saját szintjéhez mérve – borzasztóan kezdte az alapszakaszt, olyannyira, hogy az első 50 mérkőzés után 25 győzelem mellett ugyanennyi vereséget számlált, de a hátralévő periódusban 26 siker mellé csak hat vesztes mérkőzés csúszott be.

Fontos lesz a szerepük mindkét oldalon a kiegészítőembereknek. Kaliforniai oldalon a szezon meglepetésembere – aki sokáig a legtöbbet fejlődött játékos címre is pályázott – egyértelműen Jordan Poole volt. A 22 éves játékos az alapszakaszban Stephen Curry mögött leginkább másodhegedűs szerepet töltött be, de többször került az előtérbe és szállított emlékezetes teljesítményeket. A legfontosabb pedig, hogy az alapszakaszbeli 18 pontos átlagát egy az egyben átmentette a rájátszásra is, szóval azt sem lehet már mondani, hogy elhasalna a nagyobb tét okozta súly alatt. Egy jó Jordan Poole-ra mindenképpen szüksége lesz Steve Kerr csapatának.

Bostoni oldalon a két szupersztár, Jayson Tatum és Jaylen Brown mellett elsősorban Marcus Smart játékában bízhatnak a zöldek, aki ha egészséges, mérkőzéseket képes eldönteni. Smart több évtized után lett az első hátvéd, aki elnyerte az év védőjátékosa díjat, továbbá támadásban sem tétlenkedik, az idei rájátszásban meccsenként 15 pont felett átlagol. Na de a legfontosabb

a bostoni kispad.

Égető szüksége lesz a Celticsnek arra, hogy mérkőzésenként legalább egy, de inkább két játékos szálljon be hasznosan a padról, és tegyen hozzá a mérkőzéshez. Payton Pritchard és Grant Williams lehet a kulcs, akik súlyos terhet vehetnek le átmenetileg Jayson Tatumékról, és szállíthatnak nagyon értékes pontokat. Annak ellenére hogy Pritchard az idei rájátszásban kevéssel öt pont felett átlagol mérkőzésenként, volt már olyan találkozó, ahol 18 vagy 14 pontot dobott, ilyen teljesítményekre mindenképpen szüksége lesz a Bostonnak. Vagy említhetjük Grant Williams hét triplás meccsét a címvédő Milwaukee elleni hetedik mérkőzésen. Akkor ő jelentette a különbséget.

Döntő tényezők

A párharc két legfontosabb kérdése a két csapat vezéregyéniségeivel kapcsolatos. Hazai oldalon Stephen Curry végre-valahára a döntőben is leteheti névjegyét, miután a korábbi bajnoki címek elhódításánál Kevin Durant mögött csak másodhegedűs szerepkörben tündökölt. Az alapszakaszban már kétszer a legértékesebb játékossá koronázták a 34 éves irányítót, de döntőbeli MVP-címmel még nem rendelkezik. Annak ellenére hogy szezon közben már túlesett egy súlyosabb sérülésen, teljesen felépülve vágott neki csapatával a rájátszásnak, ahol szinte verhetetlennek bizonyultak a harcosok.

Az idei playoffban hazai pályán veretlen a Golden State, a nagydöntőt is pályaelőnyből kezdik, így ha érintetlenek maradnak legalább a Chase Centerben, egész biztosan ők emelhetik magasba a trófeát.

Eljött az idő Currynek, hogy első számú sztárként a csapatban nyerjen bajnoki címet.

Fontos megjegyezni, hogy kollektívan az egész Warriors bivalyerős támadásban, nem elég csak a két és fél év után visszatért Klay Thompson tűzerejét említeni, az is elképesztő adat, hogy mennyire erősek a mérkőzések végjátékaiban. Az idei rájátszásban nem veszítettek mérkőzést, amikor az első három negyed után előnyben voltak, míg amikor hátrányból vágtak neki a záró negyednek, hét alkalomból négyszer akkor is összejött a fordítás. A negyedik negyedben 100 labdabirtoklásra vetítve átlagosan 25 ponttal dobtak többet ellenfelüknél. Amíg el nem hangzik a végső dudaszó, egyszer sem mehet biztosra a Celtics.

Védekezésben viszont könnyen lehetnek problémái a Warriorsnak. A legnagyobb kérdés, hogy ki fog védekezni Jayson Tatumon. A kézenfekvő opció a korábban év védekező játékosává választott Draymond Green lenne, azonban az előző körben is csak részben védekezett Luka Doncicon, szerepkörét inkább a sokkal atletikusabb Andrew Wiggins vette át. Kulcspillanat lehet, hogy Wiggins milyen korán keveredik faultproblémákba Tatum őrzése közben, és addig is milyen hatékonyan védekezik a Boston legnagyobb sztárja ellen. Mert mindannyian tudjuk, hogy a 24 éves bedobó kezéből bármikor kieshetnek 40-50 pontos mérkőzések is. Az már korábban kiderült, hogy felnőtt a feladathoz, hogy bajnoki címig vezesse csapatát.

Ha lehet ilyet mondani, a tapasztalat valamilyen szinten azért a Celtics mellett áll, már ami az idei rájátszást illeti. Igaz, hogy az első körben kisöpörték a Brooklynt, de azóta már többször is farkasszemet néztek a kieséssel, például a címvédő Milwaukee ellen 3–2-ről fordították meg a párharcot, míg a keleti bajnok Miami ellen is a mindent eldöntő, hetedik meccsen jött össze a továbbjutás. A Golden State ezzel ellentétben viszonylag könnyeden jutott el a fináléig, igaz, olyan istenigazából erős csapattal nem kellett szembenézniük a döntőig vezető úton. A Boston Celtics lesz az első igazi teszt a rájátszásban Steve Kerr csapatának.

Index-tipp Igazi esélyesnek egyik csapatot sem lehet mondani a döntő előtt. Rendkívül fontos lesz, hogy az első két kaliforniai mérkőzésből az egyiket a Celtics elhozza, ha ez megtörténik, onnantól már a Boston pályázik nagyobb eséllyel a végső győzelemre. Végletekig kiélezett és látványos párharcra számítunk, amelynek végén a Boston történelme 18. NBA-trófeáját ünnepelheti. Boston Celtics-győzelem hat mérkőzésen, Döntő-MVP: Jayson Tatum.

A Golden State Warriors–Boston Celtics NBA-nagydöntőjének első mérkőzését csütörtökről péntekre virradó éjjel rendezik, hajnal három órás kezdéssel. A finálé összes találkozóját Magyarországon a Sport Televízió élőben közvetíti, magyar kommentárral.

(Borítókép: Getty Images)