Magyar fényekből lett Amerika egyik legújabb őrülete

Történelmi magasságokban jár jelenleg a Sacramento Kings az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) idei szezonjában, mivel minden bizonnyal 18 év után újra bejut a rájátszásba. Ez a tény a kosárlabda szerelmesein kívül valószínűleg senki másnak nem üti meg az ingerküszöbét. De ha azt mondjuk, hogy a kaliforniaiak sikeres szezonjának magyar kötődése is van, az már érdekesebben hangozhat. A Kingsnek idén az elért sikerei összefonódtak egy úgynevezett „Light the Beam!” felkiáltású fényjátékkal, amellyel minden győzelmüket ünneplik. És a lényeg: a látványos lézershow elemei egy alföldi kisvárosból érkeztek hozzájuk.

Régebbi olvasóink pár évvel ezelőtt már megismerkedhettek lapunkban Kovács Tamás nevével, aki egy lézerfénytechnikával foglalkozó cég tulajdonosa. A kiskőrösi szakember azzal került még 2019-ben a média kereszttüzébe, hogy a floridai Flort Lauderdale-ban nyílt Hard Rock Hotel és Casino ünnepélyes megnyitóján az általa tervezett lézerhúrok színesítették az eget. Most pedig azzal hívta fel magára a világ figyelmét, hogy az NBA-ben szereplő Sacramento Kings csapatának védjegyévé vált „Beam”, azaz győzelmi fénysugár is az ő technikájával kelt életre. Most ennek a projektnek a részleteiről kérdezzük.

Kovács Tamás, a Lasershow Hungary International Kft. tulajdonosa az Indexnek adott interjújában elmondja:

mikor határozta el, hogy lézerfény-technikával szeretne foglalkozni,

hogyan ismerkedett meg szakmájával,

hogyan lettek a tengerentúli piac szereplői,

mikor kezdtek el NBA-csapatoknak is dolgozni

és milyen szerepük van a rendkívüli népszerűségnek örvendő, „Light the Beam!” projektben.

Közel sem mondható átlagos tevékenységnek Magyarországon lézerfényekkel foglalkozni és fejleszteni azokat. Hogyan került a szakmába, mi fogta meg?

A lézerfényekkel való kapcsolatom nagyon régre nyúlik vissza, egészen kiskoromig. Fontos az elején megjegyezni, hogy a nővérem az egyik pesti ügynökség manökenje volt, így mi is sokat jártunk a bemutatóira. Az egyik ilyen eseményt színházban rendezték, ahol a bemutató szünetében lézershow-t tartottak. Nagyon rövid idő alatt megfogtak a látványos fények, és megfogalmazódott bennem a gondolat: felnőttként ezzel szeretnék foglalkozni. Akkor még csak tizenéves voltam, így ez az elhatározás hosszú évekig csak álom maradt számomra.

Aztán nagyjából hat-hét évvel később az egyik ismerősöm – aki lézerekkel foglalkozott – közelebbről is bemutatta nekem ezt a területet, akkor ismerkedtem meg úgy igazából a lézerek világával. Később, 16-17 évesen kezdtem el komolyabban foglalkozni ezzel az egésszel, a lézerfényekkel kapcsolatos ismereteimet pedig abszolút autodidakta módon sajátítottam el.

Mi volt a következő lépés?

Nem telt el sok idő, három-négy évvel később már megvolt az első saját lézerem is. Eleinte még természetesen nagyon kicsiben dolgoztunk, belföldi munkákat vállaltunk el, kisebb rendezvényekre szállítottuk a technikánkat.

Aztán viszonylag hamar megkerestek minket egyre nagyobb és nagyobb megbízásokkal, olyannyira, hogy 2005-ben Pécs egyik legnagyobb rendezvényét is a mi fénytechnikánk színesítette. Így szépen lassan elkezdtünk növekedni, de azért azt meg kell jegyezni, hogy a magyar piac közel sem olyan nagy, így viszonylag hamar ki is nőttük a lehetőségeinket. Szóval folytattuk a terjeszkedést az európai, majd az amerikai piacra is.

Hogyan kerültek Amerikába?

Óvatosan kezdtünk a terjeszkedésbe, mivel a 2008-as gazdasági világválság által okozott nehézségek miatt inkább kicsit kivártunk az amerikai piacra lépéssel. Aztán 2009 után, amint úgy éreztük, hogy biztonságosabb a terjeszkedés, megkerestünk egy lézerfényekkel foglalkozó kaliforniai céget. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amint felvettük a kapcsolatot a vállalattal, és felajánlottuk a szolgáltatásainkat, viszonylag hamar megköttetett az üzlet. Azzal fordultunk a tengerentúli partnerekhez, hogy a jelenlegi technikájukat továbbfejlesztve látványosabb, és sokkal nagyobb kaliberű lézershow-kat tudnánk gyártani.

Tipikus amerikai gondolkodás, ugye, a mindenből a legnagyobbat legújabbat és legjobbat, így nem volt nehéz meggyőzni őket,

pontosabban a Nu-Salt Laser Light Show-t, amely már 2012 óta a tengerentúli partnercégünk.

Az elején még csak kisebb megbízásaink voltak Amerikában, miközben az európai piacra is szállítottuk szolgáltatásainkat. De tudtuk, hogy az amerikai piac összehasonlíthatatlan nemcsak a magyar, hanem az európai viszonyokkal is. Egyszerűen nagyon kevés olyan esemény van Európában, amely olyan komoly lézerfénytechnikát igényel, mint az amerikai rendezvények. Szerencsére elég nagy ismertségre tettünk szert Amerikában is, mert a lézerszakma viszonylag kicsi, nagyjából 70 komolyabb cég van a szakmában, szóval mindenki ismer mindenkit, ez jól működő közösség.

Hogyan tudta összeegyeztetni a munkát és a rengeteg utazást?

Eleinte sokkal több időt kellett kint töltenem, szervezni és megvalósítani a megbízásainkat, volt olyan is, hogy egy évből három-négy hónapot a tengerentúlon töltöttem. A műhelyünk Kiskőrösön van, így a munka lényegi részét Magyarországon végezzük, ahol időm jelentősebb részét töltöm. Nagyon változó, hogy mikor mennyi időre kell kiutaznom, a projektektől és a megbízásoktól függ. Mostanság inkább már csak karbantartás miatt utazom ki, legutóbb éppen decemberben voltam Amerikában.

Legutóbbi projektjük a profi kosárlabdával kapcsolatos. Hogyan kerültek a sport világába?

Nem tudnám pontosan időhöz kötni, de nagyjából 2012 óta vannak kosárlabdával és az NBA-vel kapcsolatos megbízásaink is. Akkoriban még csak alkalmi munkáink voltak, amelyekkel a mérkőzések alatti látvány fokozása volt a feladatunk. Az az időszak nagyjából 2015-ig tartott, amikor még inkább szorosabbá vált a kapcsolatunk a ligával. Akkoriban kezdték el építeni a Golden 1 Centert Sacramentóban, amely a helyi kosárlabdacsapat, a Sacramento Kings otthonául szolgál. Fontos megjegyeznem, hogy akkoriban a Kings a liga egyik leggyengébb csapata volt, így a beruházók sokáig gondolkodtak a terveken, érdemel-e ekkora kaliberű csarnokot a csapat. Emlékszem, a város akkori vezetése kétszer is felfüggesztette a projektet, de végül 2015-ben zöld utat kapott az építkezés. És itt jöttünk a képbe mi:

teljesen szabad kezet kaptunk a stadion látványelemeinek megtervezésére és kivitelezésére.

Ez volt az a pont, amikor beírtuk magunkat az NBA beszállítói csapatába.

Mi volt a feladatuk pontosan a stadion építésében?

Fontos részlete volt az építkezésnek, hogy akkoriban a világ legnagyobb LED-falját telepítették a csarnokba, ami jelezte a projekt hatalmas volumenét. Ez a LED-fal egyébként a Jumbo Screen nevet kapta. A mi feladatunk 25 darab lézerprojektor telepítése és felprogramozása volt. Természetesen ezzel még nem volt elvégezve teljesen a munka, szezononként folyamatosan frissíteni kell a show-elemeket, amelyek a mérkőzés előtt, a félidőben és a végén is szórakoztatják a nézőket.

Ezzel egyidőben közelebbről is megismerkedhettünk a Sacramento Kingsen kívül az egyik vetélytárs, a Los Angeles Lakers csapatával is. És hogy milyen érdekes a sors, a következő „kosaras” munkánk pont a Lakersszel volt kapcsolatos.

Három évvel ezelőtt, Kobe Bryant, a sportág legendája és lánya egy helikopter-balesetben életét vesztette, haláluk után szinte azonnal, központilag minden partner kapott az NBA-től egy levelet, mely szerint a liga egységes megemlékezési napot tervez a legendás kosaras emlékére, és várják az ötleteket és javaslatokat az esemény megvalósításához. Másnap már reagáltunk is a megkeresésre, és vállaltuk, hogy minden NBA épületfrontra lézeres mappinggal kirajzoljuk Kobe Bryant és a lánya arcképét, további üzenetekkel a liga részéről. A levelünkre úgy két percen belül választ is kaptunk, másnap pedig már repülhettem ki Amerikába szervezni a projektet tartalmilag és technikailag.

Ezután következett a kosárlabdával kapcsolatos legutóbbi munkájuk, amely körül jelenleg is hatalmas felhajtás van Sacramentóban. Miről szól ez?

Az ötletről még elöljáróban annyit elmondanék, hogy 2017-ben már készítettünk egy hasonló látványtervet a Kings akkori menedzsmentjének, de akkor még visszadobták a terveket. Az ötletnek az akkori lényege az volt, hogy minden pontszerzés után lézer cannonok világítanak az égbe, éppen a pontszerző csapat színeiben, de végül lesöpörte a vezetőség az asztalról a terveket.

Azóta sok idő eltelt, a Kingsnek is már új menedzsmentje van, amely immár látott fantáziát a projektben. Sőt fontos kiemelni, hogy a csapat nagyon régóta nem játszott ilyen eredményesen, és ezt a felhajtást szerették volna meglovagolni a csapat körül valami különlegessel. Így vették elő újra a korábbi ötletünket, kicsit átalakították, és megszületett a „Light the beam!” nevű lézersugár, amely minden egyes győzelem után – legyen az hazai pályán vagy vendégként aratott siker – a csarnok tetejéről látványos lila sugarat vetít az égre.

Ez a lézersugár abszolút saját, 2016-os fejlesztésünk, le is van védve az amerikai piacon, és a világ legerősebb lézere. Sokat ad hozzá az őrülethez, hogy általában hírességek, közszereplők nyomják meg azt a bizonyos gombot, amellyel felvillan a lézersugár, sőt a csapatnak a Beam Team lett a beceneve, így mondhatni, már teljes a kép. Annyira nagy felhajtás van körülötte, hogy saját söre is van lézersugarunknak, meg külön Wikipédia-oldalt is szenteltek már az őrületnek. Teljesen hihetetlen.

Számított ekkora sikerre?

Tisztában voltam azzal már korábban is, hogy Amerikában a legkisebb dolgok köré is akkora felhajtást képesek keríteni, hogy már-már szenzáció erejével bírjanak. Valahogy így történt ez is.

Emlékszem, Kaliforniában ültünk az autóban a fiammal, és közben a rádiót hallgattuk. Valami lézersugárról beszéltek az adásban, én felhangosítottam a rádiót, és aztán jöttem rá, hogy itt a mi lézerünkről beszélnek. Libabőrös lettem, mikor realizáltam, hogy lassan már tíz perce a lézersugár hatalmas sikeréről társalognak a műsorban. Akkora őrület lett belőle, és a csapat körül kialakult felhajtásból, hogy minden egyes győzelem után kiabálják a szurkolók és játékosok: „Light the Beam, Light the Beam!”

Nem hiába mondják, hogy Amerika a lehetőségek országa.

(Borítókép: Getty Images)