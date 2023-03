A fiatal sztársportolók különböző módon szokták feldolgozni a hirtelen jött hírnevet, csillogást és pénzt. Sokakat megrészegít az új miliő és a luxus, és vannak olyanok is, akik borzasztó útra térnek. Ja Morant még az utóbbi kategórián belül is külön szintet képvisel, ugyanis semmi nem indokolná, hogy úgy viselkedjen, mint egy gengszterrapper. Jó családból származik, sosem volt bandaháború részese, csak annyi dolga lenne, hogy vígan kosarazik, szórja a pontokat, és számolja a dollármillióit. Ehelyett azonban pisztollyal fenyeget fiatalkorúakat, és az Instagramon még élő videóban is előrántja a fegyverét.

A jelenlegi NBA viszonylag sok sebből vérzik. Igazi kosárlabdát már csak nyomokban tartalmaz, a játékvezetés egyre értékelhetetlenebb, a load management visszatért, a játékosoknak pedig már akkorára nőtt a hatalmuk, hogy okkal érezhetik azt, hogy bármit megtehetnek, és övék a világ. Ehhez persze kell egy olyan komisszár is, mint Adam Silver, aki az összes amerikai major ligát tekintve minden idők legjátékospártibb vezetője. Ezzel önmagában talán nem is lenne sok baj, hiszen kosárlabdázók nélkül nincs NBA, ők a főszereplők, akik a show-t csinálják, miattuk nézik az emberek a meccseket, ők generálják a bevételt is. Igen ám, de mostanra eljutottunk oda, hogy a játékosokkal olyan messzire szaladt el az a bizonyos ló, hogy sürgősen megálljt kell parancsolni a tendenciának, még mielőtt a tehetséges fiatalok saját ostobaságuk miatt elkezdik kidobálni az ablakon a saját karrierjüket.

Nem az az állítás, hogy régen ilyenekre nem volt példa, sőt. Az 1970-es és 1980-as években rendszeresen előfordult verekedés a pályán, és drogbotrány is volt szép számmal, aztán érkezett Allen Iverson, aki meghonosította az utcai kultúrát az NBA-ben. Továbbá ott volt Gilbert Arenas és Javaris Crittenton öltözőbe szorított fegyverkezési háborúja (utóbbi egyébként emberölés miatt jelenleg 23 éves börtönbüntetését tölti).

A gengszterkedés sosem állt távol az NBA világától, de a ligának az elmúlt időszakban legalább azt sikerült elérnie, hogy az NFL átvegye a cseppet sem megtisztelő „legbalhésabb liga” titulust. Nem véletlenül terjedt el a mondás az amerikaifutball világában, hogy „az ember onnan tudja, hogy offszezon van az NFL-ben, hogy elszaporodnak a letartóztatási hírek”.

Ja Morant március elején úgy gondolta, hogy behajít egy sziklát a pocsolyába, és ráhív egy nagyobbat az NFL-es kollégák tavaszi-nyári botrányaira azzal, hogy egy elvesztett idegenbeli rangadó után az általa elindított élő videóban megvillant egy pisztolyt vagy egy annak látszó tárgyat.

A Memphis Grizzlies kivételes képességekkel megáldott irányítója az egész NBA egyik legfényesebb üstököse – lehetne, ha nem szeretne olyan szerepkörben tetszelegni, amely egyrészt iszonyatosan káros és ostoba, másrészt még csak nem is önazonos. És most szó nincs arról, hogy Arenas, Crittenton és a többiek agyatlansága fölött szemet kell vagy kellett volna hunyni, de Morant egyszerűen szintet lépett hülyeségben.

Ráadásul ez nem a múlt héten kezdődött, hiszen nyáron például a saját otthonában fogott fegyvert egy 17 éves srácra, méghozzá „önvédelemből”.

Sőt, előtte még meg is verte. Kissé paranoiás lehet, vagy csak azt hihette, hogy a fiatal fiú szuperképességekkel rendelkezik, és ezért féltette ennyire az életét. Szemtanúk szerint viszont mindössze annyi a történet, hogy a srác hozzávágott egy labdát Moranthez. Ha ez egy elfogadott reakció, akkor nem sok jövőt jósolunk az iskolai kidobósnak, mindenesetre az érintett és családja azóta beperelte Morantet.

A lejtmenet és bűnlajstrom azóta is bővül, antihősünk pedig a sokadik eset után gondolta úgy, hogy talán ideje lenne kicsit megállnia. Merthogy azt hitte, jó ötlet egy kulcsmeccsen elszenvedett vereség után elmenni bulizni, aztán Instagramon élőben közvetíteni a mókát, amelynek elengedhetetlen kelléke egy pisztoly.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 4, 2023

Talán itt érhető tetten a legnagyobb különbség a korábbi nehézfiúk és Morant között. Amíg ők igyekeztek ezeket az ügyeket a színfalak mögött tartani, addig a fiatal irányító a világ elé tárja az általa vélt keménységét.

Nehéz kérdés, vajon mitől lett Morant ilyen. Látszólag teljesen fordított utat jár be, mint anno Iversonék, akik rossz körülmények között élték gyerekéveiket, a bűnözés mindennapos volt a környezetükben, a profi sport pedig a kiutat jelentette ebből.

Hozzájuk képest Morant fiatalkora maga volt a filmbe illő idill: teljes család, két szerető szülő, kertvárosi ház, jó iskola.

Apja, Tee is profi kosárlabdázó volt, aki a kezdetektől fogva erre a pályára készítette fel a fiát. A mai napig ott van a legtöbb meccsén, nemrég pedig komoly balhéba is keveredett, amikor kis híján összeakaszkodott a pálya szélén a korábbi NFL-sztárral, a jelenleg a Fox Sportsnál dolgozó Shannon Sharpe-pal.

Alig pár nappal később jött az újabb botrány: Tee az Indiana Pacers dolgozóival is összeveszett, Ja és sleppje pedig a meccs után akart elégtételt venni. A stábtagok később arra lettek figyelmesek, hogy egy sötétített ablakú terepjáróból lézereznek rájuk, a lézer pedig szerintük egy fegyverre volt erősítve. Az hamar bizonyítást nyert, hogy a járműben ott ült Morant is, az NBA pedig vizsgálatot indított.

Morant édesanyja, Jamie is megéri a pénzét.

Még a nyár elején robbantott ki egy balhét egy memphisi bevásárlóközpont cipőboltjában, amikor összeszólalkozott a biztonsági őrrel, majd erősítésként hívta a fiát, aki kisvártatva meg is jelent. de nem egyedül jött, hanem kilencedmagával…

A pláza biztonsági vezetői, valamint a rendőrök is megérkeztek, de csak szájkaratéig és egy kis lökdösődésig jutottak a felek, még előállítás sem történt.

Mivel jelenleg Morant viselkedése az NBA első számú beszédtémája, rengetegen érezték úgy, hogy valamilyen módon meg kell nyilvánulniuk az ügyben. Az ESPN egyik vezető szakértője, a korábbi NBA-játékos Jalen Rose óva intette az irányítót. Elmondása szerint ő is ilyen volt, de megtanulta, miként kell viselkednie profi sportolóként.

Előkerült egy bizonyos Keith „Boss” Closs is, aki az ezredforduló előtt három évet húzott le a Los Angeles Clippersben, de már akkor is bandatag volt, és rendszeresen cipelt magával fegyvereket az öltözőbe. Az NBA-nek három év után elege lett a 221 centis centerből, és a sokadik ittas vezetéses ügye után eltiltotta.

Closs azóta jó útra tért, most pedig próbál jótanácsokkal szolgálni Morantnek, de a jelenség előtt ő is értetlenül áll.

Elmondása szerint az ő apja ki-be járkált a börtönből, ellentétben Tee folyamatos főszereplője Ja életének, gyakorlatilag az első számú rajongója.

Persze akadt olyan is, aki védelmébe vette Morantet. Például Paul Pierce, aki a visszavonulása óta leginkább a teljesen agyament véleményeivel tartja benn a nevét az NBA vérkeringésében. Az ESPN egyébként vele is megpróbálkozott stúdiós személyiségként, de egy balul sikerült Instagram Live után megköszönték a munkáját.

Nem csak az NBA világából érkeztek megmondóemberek. A New York Giants korábbi elkapója, Plaxico Burress még 2008 őszén lőtte magát lábon (szó szerint) véletlenül egy New York-i klubban, alig fél évvel azután, hogy az ő győztes elkapásával nyerte meg csapata a Super Bowlt. A Giants aztán kirúgta, Burress pedig 20 hónapot ült illegális fegyverbirtoklás miatt. De most ő is megpróbálta szárnya alá venni Morantet, hiszen ő pontosan tudja, milyen érzés elbukni egy karriert és vele a dollármilliókat.

Friss fejlemény az üggyel kapcsolatban, hogy a coloradói rendőrség lezárta a nyomozást az élő videó ügyében, mert nem talált egyértelmű bizonyítékot bűnelkövetésre.

Ezt tehát megúszta Morant, viszont az NBA továbbra is vizsgálódik, méghozzá több esetben. Arenast és Crittentont anno a liga a 2009–2010-es idény hátralévő részére eltiltotta, de tegyük hozzá, akkor még David Sternnek hívták a komisszárt, aki korántsem pátyolgatta annyira a játékosokat, mint Silver. Amennyiben a liga bizonyítékot talál arra, hogy a fegyvernek látszó tárgy olyan pisztoly, amely Morant tulajdonában áll, akkor bizony 50 meccses büntetés is kinézhet, mivel a szervezet szigorúan tiltja a lőfegyvereket minden olyan létesítményben vagy járművön, amely az NBA-hez köthető. Ezt Morant megszeghette azzal, hogy a pisztolyát a Grizzlies gépén röptette el Denverbe, ahol aztán a Nuggets elleni vereség után belevetette magát az éjszakába.

A Memphis kvázi eltiltotta, először kettő, majd további négy meccsre, de ez egyelőre a minimum, a hivatalos kommüniké szerint határozatlan ideig nem áll a Grizzlies rendelkezésére. Ő pedig addig szakemberhez jár, összeszedi magát, és új emberként tér majd vissza, hiszen nagyon sajnálja a történteket – legalábbis ezeket állítja. Az véleményes, mennyire gondolja ezeket komolyan, főleg azok után, hogy a már említett, 17 éves srác által tett feljelentést követő meccsen a kezeiből pisztolyt formálva, lövéseket imitálva ünnepelte egy csapattársa hárompontosát. És akkor már folyt ellene az NBA vizsgálata, amivel ő is pontosan tisztában volt.

A Nike nemrég őt választotta ki a szintén totálisan kiszámíthatatlan Kyrie Irving helyett, hogy legyen a márka egyik arca, valamint a Powerade is beállt mögé, igaz, utóbbi vállalat már most elkezdte a kihátrálást.

Kérdés, miként fogadják majd vissza a csapattársak. A pohár ugyanis már a legutóbbi incidens előtt is majdnem betelt. Ezt bizonyítja egy zárt ajtók mögött, kizárólag a játékosok által megtartott meeting, amelyet Steven Adams vezényelt le, a nagy része pedig arról szólt, hogy „egyikük” pályán kívüli magatartása teljességgel megengedhetetlen, rossz fényt vet a klubra, és a teljesítményen is meglátszik.

Nagy kár lenne ezért a csapatért, és persze Morantért is. Jelenleg nagyon mély, de nem végzetes krízisben és szereptévesztésben van, viszont ha érettebben tud ebből kikecmeregni, akkor ez a Grizzlies azonnal bejelentkezhet a bajnoki címért.

Még mindig csak 23 éves, de már kétszeres All Star, 2020-ban ő lett az év legjobb újonca, tavaly megválasztották a legtöbbet fejlődött játékosnak, és bekerült a szezon második számú álomcsapatába is.

Amennyire karakteridegen tőle ez a fajta magatartás, annyira megtalálta az identitását a Memphis, és ebben neki is nagy szerepe van. A pályán folyamatosan beszél, oda-odaszólogat az ellenfélnek, de ez többnyire rendben is van, a show része. Azonban a játéka is beszélhetne önmagáért, hiszen amikor elemében van, akkor az NBA egyik leglátványosabb, legszórakoztatóbb kosarasa. Nem ismer félelmet, megpróbál mindenkit átugrani, elképesztően atletikus, és már most káprázatos videó-összeállításokat lehet készíteni a legnagyobb zsákolásaiból, valamint a legszebb megmozdulásaiból.

A nyugati főcsoportban idén is öldöklő küzdelem várható a rájátszásban, és a Memphisnél – amelyet ráadásként sok sérülés hátráltat – Morant nélkül akár már most be lehet dobni a törölközőt. Egy vezértől a csúcsteljesítmény mellett pont a példamutatást várja el a franchise, nem pedig a gyerekes pózerkedést és a kamubűnözős imázst.

A következő szezontól pedig életbe lép az ötéves, akár 231 millió dollárt érő szerződése. Ami persze könnyen semmissé válhat, ha ugyanezen az úton marad, és továbbra is keresi a bajt. Azt már láthattuk, hogy ennek az összegnek a töredéke milyen irányba indította el, innentől kezdve pedig azon kell dolgoznia, hogy pozitív változással és érettséggel vívja ki a tiszteletet. Nem pedig azzal, hogy pisztollyal vagánykodik. Memphis egyébként sem tartozik a legbarátságosabb amerikai városok közé, és ha így folytatja, jó eséllyel akár rossz társaságba is beleköthet egyszer.

