Nem tolerálja tovább a Memphis Grizzlies kulcsjátékosának botrányos viselkedését azok után, hogy újra pontosan ugyanazt tette, amiért a korábbiaknak már robbant ki botrány körülötte. Alig pár héttel ezelőtt számoltunk be a hírről, még az NBA alapszakasza alatt, hogy egy idegenbeli, vesztes mérkőzés után Ja Morant úgy gondolta: jó ötlet egy helyi sztriptízbárban múlatni az időt. És ha már ott járt, élőben jelentkezett be az Instagramon. Sőt, hogy teljes legyen a kép, az élő videóban még a fegyverét is megmutatta: ő bizony nagyon durva figura.

Azonban nem csak egy botrány fűződik Morant nevéhez. Került már bajba amiatt, hogy 17 éves srác fejéhez tartott fegyvert. Elmondása szerint önvédelemből... De megemlíthetjük azt is, amikor főszereplőnk éppen egy olyan sötétített terepjáróban foglalt helyet – szintén egy mérkőzés után –, amelyből éppen az ellenfél stábtagjaira lézereztek. Visszatérve a már fentebb említett sztriptízbáros incidensre: a fegyverrel hadonászást már nem tolerálta a liga, és nyolcmeccses eltiltást szabott ki balhés sztárjára.

Az eset után Morant a létező összes platformon azt kommunikálta, hogy borzasztóan megbánta a tettét. Azon lesz, hogy a jövőben ilyen szituáció közelébe se keveredjen, sőt, minden erejével dolgozni fog azon, hogy rendet tegyen a fejében, és fejlessze önmagát. Tiszteletre méltó tervek és ígéretek egy megtévedt fiatal báránytól, aki vétkeit felmérve és megbánva jó útra kívánt térni. Bár sokan azért kételkedtek a kivitelezésben. Ők abból indultak ki, hogy a Morant által kiadott közleményt túl tökéletesen sikerült megfogalmazni, szóval aligha ő írta, abban nem a saját gondolata és elhatározása köszön vissza, és így kevésbé is érzi magáénak.

Letelt a nyolcmeccses eltiltás, Morant visszatért a pályára, de már az eltiltása alatt is voltak apróbb jelei annak, hogy még nem elég érett személyiségének megváltoztatására. Például az, amikor a kispadon, civil ruhában fegyvert formálva az ujjaiból ünnepelte csapata egyik pontszerzését. De ne legyünk telhetetlenek, adjuk meg a lehetőséget, hogy tiszta lappal induljon. A sztárkosaras megbánta tettét, és innentől kizárólag profihoz méltó módon viselkedik majd úgy a pályán játékosként, mint a parketten kívül civilként.

Nem sokáig élhettünk ebben az álomvilágban.

Morant hamar biztosított arról mindenkit, hogy az égvilágon semmi nem változott a fejében, ott minden maradt a régiben. Egy pillanatra sem bánta meg nagy botrányt kirobbantó tettét, és ugyanott tartunk, mint az első fegyverrel hadonászós esetnél.

Ha holtszezon, akkor buli

Történt ugyanis, hogy a Memphis Grizzlies a közelmúltban kipottyant az NBA rájátszásából, méghozzá a nyugati második kiemeltként a Los Angeles Lakers ellen. A párharc alatt csapattársa, Dillon Brooks is a média kereszttüzébe került indokolatlan beképzeltségének és szájalásának köszönhetően, szóval lassan már mondhatjuk, hogy ez egyfajta Grizzlies-szokás, de ezúttal most kanyarodjunk vissza Morantre.

Főszereplőnk számára is elkezdődött a holtszezon. Amikor egy játékos befejezi szereplését a rájátszásban, a hosszú és fárasztó utazásokkal, meccsekkel teli idény után általában elvonul nyaralni, feltöltődni, hogy aztán a nyáron újult erővel vághasson bele az edzésekbe, a következő szezonra való felkészülésbe. A hangsúly jelen esetben azon van, hogy általában, ami a nagy átlagot jelenti. Morant viszont nem éppen egy átlagos figura, ennek megfelelően nem is vonult el remetei magányba...

A múlt héten néhány barátjával együtt kocsikáztak, amikor az egyik cimborájának eszébe jutott, milyen jó ötlet lenne a mulatságot közvetíteni az Instagramon. Nosza, az ötletet gyorsan követte a kivitelezés: az egyik barát elindította az élő videót, amelyet egyébként száz felhasználó nézett élőben, tehát még nem is milliók követték az eseményeket.

Azt viszont tudjuk, hogy Morant és az Instagram Live eddig sem voltak nagy barátságban, így ezúttal is lehettek fenntartásaik az embernek. nem kellett csalódniuk...

És ha már élő a videó, Morant megint jó ötletnek tartotta megvillantani a fegyverét a kezében. Igaz, most nem volt olyan tisztán, másodpercekig látható a fegyver, a felvétel pedig egyébként is szemcsés, de utólag kikockázva azért egyértelműen látható, hogy a sztárkosaras kezében újra egy fegyver lapult. Mentségére legyen mondva, amint tudatára ébredt, hogy itt bizony újra egy élő videó kerül rögzítésre, gyorsan elkapta a kamera elől a fegyvert, de ez a fájó tényeken már aligha változtat.

A felvétel a minimális nézőszám ellenére is hamar nyilvánosságra került, pedig Morant cimborája utólag törölte a videót. Az internet azonban olyan, hogy nem felejt. Képernyőfelvétellel így is megmaradt az örökkévalóságnak, így hamar bejárta a nemzetközi sajtót:

a Grizzlies sztárja bizony újra fegyverrel a kezében mutatkozott!

A történtek rengeteg kérdést felvetnek a sztárkosarassal kapcsolatban. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy Morant semmit nem tanult a korábbi eseményekből, másrészt az is kiderült, hogy igazából semmi szándéka nem volt arra, hogy javuljon, esetleg megváltozzon. Így végre sztársportolóhoz méltó módon viselkedjen, aki példaként szolgál rajongók millióinak. Mert amit Morant jelenleg művel, az tökéletes példája annak, hogyan tegyünk teljesen tönkre egy ígéretesen induló sportolói karriert.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023

Pedig már az első botránynál is eléggé rezgett a léc. Akkor Adam Silver, a liga komisszárja is komolyan elbeszélgetett a sztárkosarassal. Silver ismertette Moranttel azokat a tényeket, hogy milyen veszélyes dolog fegyverrel hadonászni bármilyen körülmények között. Felhívta arra is a figyelmét, hogy bármikor, egy óvatlan pillanatban elsülhet kezében a pisztoly, így veszélyeztetve önmaga és körülötte lévők biztonságát, szerencsétlenebb esetben pedig megnyomorodhat, vagy az életébe kerülhet a felelőtlen mutatvány.

Silver bizakodó volt a beszélgetésük után, úgy gondolta: Morant megértette tettének súlyosságát. Számára különösen sokkoló volt, amikor a játékos újra fegyverrel mutatkozott. A komisszár elmondta: jelenleg tart az eset kivizsgálása, és megpróbálják felmérni, hogy pontosan mi történt, ő azonban személyesen nagyon csalódott.

A közlemény, amely hitelességét veszti

A történtek után néhány órával Morant újabb közleményt adott ki – amelynek hitelessége még inkább megkérdőjelezhető –, és elmondta: tisztában van azzal, hogy sok olyan embernek okozott rendkívüli csalódást, akik támogatták őt. Kiemelte: még hosszú utat kell megtennie, és továbbra is elkötelezett az iránt, hogy dolgozzon saját magán.

Hozzátette: talán most nem jelentenek sokat a szavai, de felelősséget vállal a tetteiért.

Morant kijelentésével tényleg csak az a probléma, hogy pontosan ezeket a gondolatokat osztotta meg követőivel az első botrányos esete után. Éppen ezért egyre nehezebb elhinni, hogy tényleg látja a helyzet komolyságát. Csapata most a korábbi nyolcmeccses eltiltásnál súlyosabb módszert alkalmazott: határozatlan időre eltiltotta sztárját minden kosárlabda- és franchise körüli tevékenységtől – ezzel egyelőre nem látni, milyen hosszú ideig küldik pihenőre.

Pedig nagy kár lenne Morantért, aki tényleg a liga egyik legizgalmasabb, legatletikusabb sztárígéretként robbant be az NBA-be. Rögtön csapata vezéregyéniségévé vált, de magatartása egyelőre erősen hátráltatja abban, hogy tényleg leendő szupersztárjelöltként tekinthessünk rá. Igazából már az is rendkívül érdekes, miért akarja egyfolytában bizonygatni Morant, hogy mekkora gengszter.

Támogató szülők, gengszterkedő gyerek

A ligában természetesen nem példátlan, hogy rendőrségi ügyekbe keverednek a játékosok. Sőt, még börtönbe is kerültek páran, de a problémásabb magatartású sztárok jelentős részének olyan a háttere, amelyből adódóan valamennyire értelmezhető a viselkedésük.

Morant viszont pont nem ilyen. A 23 éves játékosnak teljesen rendezett a családi háttere: szerető, támogató szülei vannak, kertvárosi, jó környéken nőtt fel, és az iskolázottsága is teljesen helyénvaló. Így talán még inkább érthetetlenné válik: miért lett számára ennyire tetszetős és követendő viselkedési modell, hogy a külvilág felé gengszterként mutassa magát. Az okok között nyilván ott szerepel, hogy nem tudja kezelni a rengeteg pénzt, valamint a hírnévvel járó körítést. Amennyiben viszont a közeljövőben nem teszi helyre fejben ezeket a dolgokat, nagyon gyorsan megindulhat a lejtőn. És azon egyre nehezebb lesz megállni...

Egyelőre egy dolog biztos csupán: nem tudni, mikor látni újra a pályán Morantet.

(Borítókép: Getty Images)