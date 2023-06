Rendkívül fontos mérkőzésre készült szombat kora este a magyar női kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokságon, miután a negyeddöntőben drámai végjáték után legyőzte Csehországot. A négy között az esélyesebbnek tartott Spanyolország volt Székely Norbert szövetségi kapitány csapatának ellenfele, válogatottunk pedig 26 év után játszhatott újra elődöntőt a kontinenstornán. Akkor nem sikerült megszerezni még a bronzérmet sem, most a spanyolok ellen, ha nem is a magyarok voltak az esélyesek, annyi jó előjel mutatkozott, hogy szűk két hete a felkészülési mérkőzésen 77–65-re megvertük a sokszoros Európa-bajnokot.

A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságra még csak nem is kvalifikált válogatottunk, most meg már egészen biztosan a legjobb négy között végez, mellyel biztosította helyét az olimpiai selejtezőn is, amire 31 éve nem volt példa. Nos, de visszakanyarodva a spanyolok elleni elődöntőre, a hispánok a Lettország elleni váratlan vereséggel indították a tornát, azóta viszont megállíthatatlannak tűnnek, a németek elleni negyeddöntőt például 25 ponttal nyerték meg. A másik ágon szombat este Belgium–Franciaország elődöntőt rendeznek.

A mérkőzés első perceiben a spanyolok akarata érvényesült, pontosabban Alba Torrens azt csinált amit akart, egymaga 10 pontot szerzett, így 10–5-re elhúzott csapata. A magyar válogatott viszont nagyon figyelt rá, hogy ne engedje el nagyon korán ellenfelét, az első negyed felénél 12–11 állt az eredményjelzőn. A folytatásban egyre jobban védekezett a spanyol válogatott, nem tudott Székely Norbert csapata jobban érvényesülni, viszont elsősorban Határ Bernadett blokkjainak köszönhetően a mienk védekezése is rendben volt. Így mindössze négypontos magyar hátránnyal fordultunk a második negyedre.

Egyre több figyelmetlen megoldás és eladott labda jellemezte a magyarok játékát, Székely Norbert gyorsan időt is kért, de ez sem hozta el a gyors változást. Három perc telt el a második játékrészből és már nyolc ponttal vezetett Spanyolország. Kiss Virág hezitálás nélkül állt bele a triplába, de most sem talált a gyűrűbe, nem úgy mint Torrens, majd Cazorla, akik eredményesek voltak távolról, így már 12 pont volt közte. Egyre nagyobbra nyílt az olló a felek között.

A negyedben ekkor kilenc magyar kísérletből mindössze egy landolt a gyűrűben.

Torrens elképesztő formában játszott, négyből negyedik tripláját is bedobta, ezzel már közel annyi pontja volt, mint a teljes magyar csapatnak. Sőt, Cazorla is újabb hárompontost süllyesztett el, amellyel már 16 ponttal vezettek a spanyolok. Az egyre nagyobb hátrány ellenére sem esett össze a magyar csapat, Studer Ágnes triplájával 10 pontra zárkózott az első félidő végére válogatottunk.

A harmadik negyedben elején újabb labdaeladások nehezítették a magyarok játékát, amelyeket a spanyol válogatott ki is használt, így 44–28-nál újra visszaállt a 16 pontos spanyol vezetés. De nem nőtt tovább az esélyesebb csapat előnye, olyannyira nem, hogy ezek után megint Székely Norbert csapatának akarata érvényesült, és Lelik Réka két kosarával rögtön egy számjegyűre csökkent a magyarok hátránya. Sőt, a spanyolok keze egyre jobban megremegett, még büntetőket is hibáztak, ezt a periódust 11–2-re nyerte válogatottunk.

A záró negyedre 50–46-os állással fordultak a felek, a harmadik negyedet hat ponttal hozta el a magyar csapat.

A negyedik negyed elején már három pontra is zárkózott válogatottunk, de a folytatásban könnyű síppal befújt szabálytalanságoknak is köszönhetően újra nyolc ponttal lépett el Spanyolország. Az eladott labdák továbbra is problémát jelentettek számunkra, ekkor már 19 alkalommal adtuk el önhibánkból a játékszert. Ilyen szinten ez rengeteg hibának számít.

Tartása viszont ugyanúgy volt a magyaroknak, a védekezés is egyre inkább összeállt, míg Kiss Virág a másik oldalon egy hatalmas triplát süllyesztett el, mellyel négy perccel a vége előtt újra három pont volt a csapatok között. Közelebb kerülni viszont nem sikerült, az eladott labdák megint futószalagon érkeztek, válogatottunk tálcán kínálta a sikert a spanyoloknak, akik köszönték szépen, és éltek a lehetőséggel. Az utolsó másfél perc előtt már hét pont volt a csapatok között, amely különbség a végére kilenc lett, így Spanyolország 69–60-ra verte meg a magyar válogatottat.

Ennek értelmében Székely Norbert csapata vasárnap a bronzéremért léphet pályára a Belgium–Franciaország-elődöntő vesztese ellen.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Magyarország 69–60 (18–14, 20–14, 12–18, 19–14)

(Borítókép: MTI)