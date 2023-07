Csak úgy kapkodják a fejüket a kosárlabda szerelmesei. Nem csoda: elkezdődött az NBA szabadügynökpiaca. Immár szabad a rablás, a szerződéssel nem rendelkező játékosok csapatot válthatnak, míg a legnagyobb sztárokat őrületes fizetésekkel próbálják a csapatok maguknál tartani.

Az elmúlt napokban több meghatározó kosaras aláírta új kontraktusát, néhol indokolatlanul nagy bérezéssel, míg akadnak olyan üzletek, amelyek finoman szólva is jó befektetésnek tűnnek. Persze a feltételezéseket az idő majd megerősíti, vagy esetleg rájuk cáfol, egy dolog viszont biztos, komoly változásokat idézhetnek elő a játékosmozgások és az új szerződések.

Kezdjük rögtön talán a legkérdőjelesebb szerződéshosszabbítással, amely a Charlotte Hornets csapatához és LaMelo Ballhoz kapcsolódik.

A 21 éves, 201 centiméter magas irányító kétségkívül rendkívül tehetséges, nem véletlenül kelt el a 2020-as játékosbörze második helyén, sérülései miatt viszont egyelőre nem tudott teljes mértékben kiteljesedni. Igaz, amikor pályára lépett, akrobatikus megoldásaival, zseniális passzaival és látványos megmozdulásaival elvitte a show-t, sőt a mögöttünk hagyott szezon alapszakaszában 23 pontot átlagolt meccsenként. Már amikor játszott, mert a 82 mérkőzéses alapszakaszban mindössze 36 alkalommal állt csapata rendelkezésére. Ezért is érdekes, hogy az elmúlt napokban ajánlottak fel számára ötéves szerződéshosszabbítást, mely több mint 260 millió dolláros fizetést foglal magában.

Ez kétségkívül hatalmas kockázatot jelent a franchise számára, mivel ha őszinték akarunk lenni, a liga egyik legnagyobb összegéről szóló szerződést nem feltétlenül érdemelte már ki a sztáraspiráns, főleg, ha számításba vesszük sérülékenységét, mely a jövőben is hátráltathatja pályafutását. Voltak már olyan rosszindulatú hangok is, amik szerint a klub korábbi tulajdonosa, Michael Jordan utolsó tevékenységeinek egyike volt LaMelo Ball szerződéshosszabbításának tárgyalása. Az viszont vitathatatlan, hogy a nemrégiben szintén második helyen draftolt Brandon Millerrel izgalmas párost alkothatnak a pályán.

És ha már 260 millió dollár... Nagyjából ugyanekkora konktraktust húzott be a napokban az Indiana Pacers sztárja, Tyrese Haliburton. A 23 éves irányító kitűnő befektetésnek tűnik, még akkor is, ha azt nézzük, hogy mindössze harmadik évét tapossa a ligában. A Sacramento Kings hívta még le a listáról az első kör 12. helyén, majd a Domantas Sabonis köré épülő cserében tette át székhelyét Indianapolisba, ahol a 2024–2025-ös szezontól a franchise történetének magasan legjobban fizetett játékosa lesz. De miért éri meg Haliburtont ekkora kontraktussal lekötni a Pacershez?

Mert benne látják a nagybetűs jövőt.

A 23 éves játékos összes eddigi szezonjában növelte meccsenkénti pontátlagát, sőt a legutóbbi alapszakaszban már mérkőzésenként több mint 20 pont állt a neve mellett 10 gólpasszal együtt, ami egyedülálló teljesítmény még az NBA-ben is. Kiválóan lát a pályán, játékszervezési adottságaival tökéletesen irányítja csapatát, bármilyen helyzetben biztos pontként lehet rá tekinteni, míg dobószázaléka is abszolút a helyén van: mérkőzésenként három triplát süllyeszt el a gyűrűben 40 százalékos hatékonysággal.

És ha ez még nem lenne elég, Haliburton potenciálja még ennél a szintnél is magasabbra rúg, így bevállalta a Pacers, és „rázúdította” a bankot.

A franchise célja egyértelmű: hosszú évekre Haliburtonben látják a jövőt, és a tavaly draftolt, szintén rendkívül ígéretes Bennedict Mathurinnal alkothatnak veszélyes védőpárost. Ezek tudatában lassan elvárás lehet újra a rájátszásba jutás, amit már a 2019–2020-as szezon óta nem ért el a csapat.

Szintén bankot robbantottak Minnesotában, a Timberwolves legígéretesebb tehetsége, Anthony Edwards zsebelte be a maximum szerződéshosszabbítást. Nem hullott az ölébe a körülbelül 210 millió dollárról szóló ötéves kontraktus, az idei rájátszásban 30 pont feletti átlagával hátán vitte csapatát, míg az elmúlt években mérkőzésről mérkőzésre bizonyítja a benne rejlő hatalmas potenciált.

Nem volt kérdés, hogy a Minnesota hosszú távra tervez Edwardsszal.

Az októberben még csak a 22. életévét betöltő irányító a liga legdominánsabb befejezőjátékosai közé tartozik, előfordult, hogy zsákolásainál már szinte kiugrott a csarnokból, míg távoli dobásai is egyre jobban ülnek: közel 40 százalékos hatékonysággal céloz a vonalon túlról. Mérkőzésenkénti pont-, lepattanó-, labdaszerzéseinek és asszisztjainak átlagai szezonról szezonra nőttek, és az előző idényben csak kilenc játékos átlagolt összesen annyi pontot, lepattanót és asszisztot, mint Edwards. Sőt, ha ehhez még hozzávesszük a labdaszerzéseket, a Minnesota csillaga lett LeBron James óta a legfiatalabb játékos, aki mindegyik statisztikai kategóriában ilyen kiemelkedő eredményt ért el.

Egy szó, mint száz, a korábbi első helyen draftolt játékos szinte egy személyben jelenti a jövőt Minnesotában, illetve Karl-Anthony Towns és Rudy Gobert mellett kulcsjátékosa a franchise-nak. Esetében nincs szó garantált 260 millió dollárról a jövőre kezdődő, ötéves szerződésében, de keresete akár az említett összeget is elérheti különböző, teljesítményen alapuló kritériumok teljesülése esetén. Minden bizonnyal kiváló döntést hozott a Timberwolves vezetősége.

Ami viszont már kérdésesebb, az a Houston Rockets által szerződtetett két új játékos kontraktusa a szabadügynökpiacról. Fred VanVleet a Toronto Raptorstól, míg Dillon Brooks a Memphis Grizzlies csapatától érkezik a texasiakhoz, összesen 210 millió dollárért cserébe.

A korábbi NBA-bajnok VanVleet három évre írt alá a Rocketshez 130 millió dolláros szerződést, Brooks pedig négy év alatt 80 millió dollárt tehet zsebre szolgálataiért. Leginkább utóbbi szerződése lepte meg a sportág rajongóit, mivel Brooks a Memphisszel viszonylag csúnyán leszerepelt a rájátszásban, míg viselkedésével is voltak problémák – a fenegyerek szerepkörében „tündökölt” –, aminek meglett az eredménye, és korábbi csapata megvált tőle a szezon végén. Akkor még arról is lehetett hallani, hogy Brooks kiesik a liga vérkeringéséből, és esetleg Kína vagy más kontinens felé veszi az irányt. Ehhez képest rendkívül hízelgő szerződés ütötte a markát.

Tény, hogy a Houston tavaly a liga egyik leggyengébb csapata volt, és még a következő évek is inkább az újraépítésről fognak szólni, de négy évre, szezononként 20 millió dollárért szerződtetni Brooksot több mint érdekes gondolat. VanVleet egyébként még passzolhat is a Houstonba, a fiatal tehetségektől hemzsegő keretben inkább mentorszerepkört tölthet majd be, míg rutinjának köszönhetően azért veszélyes is lehet jövőre ez a Rockets. Főleg úgy, hogy immár Ime Udoka ül a kispadon, az idei játékosbörze első köréből pedig két, hatalmas potenciállal bíró játékost hívtak magukhoz Amen Thompson és Cam Whitmore személyében.

Az utóbbi napok említésre méltó üzletei közül kimagaslik Draymond Green szerződéshosszabbítása, aki 33 éves kora ellenére vághat zsebre egy négy évre szóló, 100 millió dolláros kontraktust. Az is kiderült, hogy Kyrie Irving marad a Dallas Mavericksnél, a zseniális adottságokkal megáldott, de helyét a texasiaknál nehezen találó irányító három év alatt 126 millió dollárt fog keresni, míg az egyik legjobb ár-érték arányú üzletet a New Orleans Pelicans kötötte Herbert Jonesszal. A fiatal védőspecialista tavaly is csapata egyik meghatározó láncszeme volt, a pálya mindkét végén rendkívül hasznos volt,

a négy évre szóló, 54 millió dolláros bére majdhogynem ingyen van csapata számára.

Főleg annak ismeretében, hogy például a Grizzlies a franchise történetének legnagyobb bérét folyósítja a következő öt évben Desmond Bane számlájára.

Finoman szólva is röpködtek a százmillió dolláros szerződések az elmúlt napokban a tengerentúlon, de végre nemcsak a híreket figyelhetjük, hanem újra pattog a labda a Summer League keretein belül is. A nyári ligán az újoncok és másodévesek bizonyíthatják, hogy megérettek az NBA szintjére, így például napokon belül parkettre lép az idei játékosbörze első választottja, a „francia szörnyeteg” becenévre hallgató Victor Wembanyama is.

(Borítókép: Getty Images)