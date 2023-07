Elon Musk felrobbantotta a Twittert egy erős „vakcinázós” kommenttel

Bronny James a USC Egyetem edzése közben szenvedett szívrohamot, eszméletlen állapotban szállították kórházba, miután az orvosi személyzet rögvest ellátta a bajba került sportolót.

LeBron James 18 éves fiának az állapotát sikerült stabilizálni, és kikerült az intenzív osztályról, amiért a szülők ódákat rebegtek a szakemberekről.

A világ leggazdagabb embere címet nemrégiben „visszahódító” Elon Musk ugyanakkor egy masszív „vakcinázós” kommenttel robbantotta fel az amúgy ő tulajdonában lévő Twittert, vagy ahogyan átnevezte, az X-et.

Bronny James szívrohamával kapcsolatos megosztásra a következőt írta:

– tette fel a kérdést Musk a koronavírus-ellenszerrel kapcsolatban.

We cannot ascribe everything to the vaccine, but, by the same token, we cannot ascribe nothing.



Myocarditis is a known side-effect. The only question is whether it is rare or common.