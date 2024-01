Botrány a megemlékezésen: a szurkolók kifütyülték csapatuk legendás alakját

Az NBA egyik legpatinásabb csapata, a Chicago Bulls a Golden State Warriors elleni – egyébként 140–131-re elvesztett – mérkőzés második negyedét követően ünnepelte korábbi legendáit, meghatározó alakjait, míg átadásra kerültek a most bevezetett Ring of Honor díjak. Az elismerést a kilencvenes években hat bajnoki címet szerző Bulls legfontosabb játékosainak, szakmai vezetőinek ítélték oda, így a díjazottak között volt Michael Jordan és Scottie Pippen is.

Többük nem vett részt személyesen az ünnepségen, csak videóüzenetben jelentkeztek be, és köszönték meg a gesztust, így sem Jordan, sem Pippen, sem Dennis Rodman nem jelent meg a United Centerben. A 13 kitüntetett között volt Jerry Krause is, aki 1985 és 2003 között volt a Chicago Bulls vezérigazgatója, vagyis fontos szerepet vállalt a bajnoki címekben, egyesek úgy tartják, ő hozott hat bajnoki címet a városba.

A 2017-ben meghalt sportvezető özvegye, Thelma Kruse jelent meg a helyszínen, viszont amikor a korábbi vezérigazgató neve és arcképe feltűnt a kivetítőkön, a közönség nem állt fel, ehelyett hangos pfujolásban tört ki. A teljes csarnokban füttykoncert volt, amelynek hatására az özvegy könnyek között vette át az elismerést.

A sportvezető a regnálása alatt elért sikerek ellenére nem volt népszerű a Bulls szurkolói körében, mivel a legtöbben neki tulajdonítják Micahel Jordan távozását is Chicagóból. A példátlan jelenetek hatására botrány tört ki Amerikában, rengeteg kritikát kaptak viselkedésükért a Bulls szimpatizánsai, illetve a vendégcsapat vezetőedzője, Steve Kerr is szégyenletesnek nevezte a reakciót.

(Borítókép: Getty Images)