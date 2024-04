Leterítette a saját edzőjét, büntetődobás volt a jutalma

Káprázatos egyéni teljesítmények, no meg egy balszerencsés ütközés jelentették az NBA hétfői hajnali történéseinek esszenciáját. Négyen is elérték vagy túllépték a 40 pontos álomhatárt, de például szegény Devin Booker esetében mindez csak a Phoenix Suns szép búcsújához volt elég. Történt egy sajnálatos sérülés is, Chris Finchbe, a Minnesota Timberwolves Pécsett is járt edzőjébe belerohant saját játékosa, Mike Conley, és a szerencsétlen szakvezetőt súlyos térdproblémával az öltözőbe kellett támogatni. Csapata ennek ellenére már a második körben van.