Juhász Dorka: Nem volt egyszerű feldolgozni, ahogy befejeződött a döntő

Juhász Dorka számára tanulságos volt az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában (WNBA) eltöltött második szezon, amelynek végén múlt héten csapata, a Minnnesota Lynx a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen bukott el a New York Liberty elleni fináléban.

„Nem volt egyszerű elfogadni, feldolgozni, ahogy befejeződött a döntő az ötödik, New York-i meccsen. Jó esélyünk volt győzni. Sajnos nem úgy jött össze a sorozat, ahogy szerettük volna, fájó ez a vereség, de tovább kell lépni, nekem pláne, hiszen azonnal jönnek az újabb kihívások” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában a 24 éves magasbedobó.

A finálé utolsó mozzanatait részben egy kérdéses játékvezetői ítélet döntötte el, Juhász azonban megjegyezte, ugyan voltak vitatott fújások mindegyik találkozón, de egy mérkőzés negyven percig tart, és hisz abban, hogy nem egy-egy bírói döntésen múlik a találkozók végkimenetele.

Tanulságos második év volt. Más, főleg azért, mert újoncként jóval több játékpercet kaptam, több hibázási lehetőségem volt, de nem is jutottunk olyan messzire a rájátszásban, mint idén. Sokkal komplettebb együttest alkottunk ebben az évadban, többet tanultam a csapattársaktól, több idő jutott az egyéni képzésre és a pluszmunkára, miután kevesebb időt tölthettem a pályán. Az idény első felében többet játszottam, a másodikban kevesebbet, ennek okát nem tudom pontosan. Emiatt másra kellett összpontosítanom, többet néztem a játékunkat kívülről, de így is sokat fejlődtem

– mondta Juhász Dorka.

A magyar válogatott játékos hozzátette, visszatér az alapokhoz, ahhoz, hogy nagy dolog a WNBA-ben lenni.

„Ennek is örülök, és annak is, hogy hozzátettem a csapat teljesítményéhez. Szóval jó érzéssel tekintek erre az idényre, nyilván jobban örültem volna, ha aranyéremmel térek vissza Európába, de így is pozitív a kicsengése az évadnak” – fogalmazott Juhász.

Juhász a WNBA-szezon végeztével már csatlakozott az Euroligában is érdekelt olasz Famila Schióhoz, írja az MTI.