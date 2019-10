Eszement bevonuló után eszement KO-val lett UFC-bajnok

Fantasztikus meccsel és óriási show-val zárult az UFC Melbourne-i gálája. A hangulat papíron adott volt, hiszen 57 127 ember zsúfolódott a Marvel stadionba, ami rekordot jelent az Ultimate Fighting Championship 26 éves történelmében.

A gála leginkább ausztrál és új-zélandi harcosokat vonultatott fel; a főmeccset a középsúlyú (84 kilós) világbajnoki övért is az Új-Zélandon született, de Ausztráliában élő címvédő Robert Whittaker vívta a nigériai születésű, de Új-Zélandon élő Israel Adesanyával.

A 28 éves Whittaker tehetséges ,de nem különösebben sikeres váltósúlyúként kezdte pályafutását, de bunyója igazán csak középsúlyúként állt össze; nyolcmeccses veretlen szériája során a súlycsoport övét is elnyerte. Azonban hiába élt túl, és nyert meg két iszonyatos háborút a félelmetes Yoel Romero ellen, az utóbbi években állandóan sérülések kínozták. Februárban például Kelvin Gastelum meccse előtt derült ki, hogy addig lappangó sérve olyan súlyos, hogy életét kockáztatná az oktagonba lépéssel.

Így azután csak a kórházi tévében láthatta, ahogy a UFC-ben csak 2018 elején debütáló – előtte mondjuk hatalmas kick-boksz-rutint felhalmozó) 30 éves Israel Adesanya magabiztosan legyőzi a legendás (bár mára kissé elkopott) Anderson Silvát, és még akkor is csak lábadozott, amikor a nigériai-új-zélandi egy fordulatos, több leütést hozó meccsen túllépett az ő korábbi kihívóján, Kelvin Gastelumon, és így ő maga vált trónkövetelővé – és közben néha lapos anyázásba fulladó, de mindenképpen intenzív dumájának köszönhetően igazi MMA-szupersztárrá.

Adesanya a bajnoki meccsére is óriási show-t kreált, a kétezres évek eleji japán promóciók agyament bevonulásaira emlékeztető koreográfia kíséretében jelent meg az aránábam:

A meccset az alacsonyabb Whittaker kezdte jobban, aki lendületével és lábmunkájával próbálta kikerülni Adesanya hosszú és gyors végtagjait. Az első menetet simán el is vitte volna a pontozóknál. Csakhogy az utolsó, de tényleg utolsó másodpercben egy közeli ütésváltás során csúnyán belenézett egy horog-felütés hibridbe, amitől azonnal le is ült (ellenfele a dudaszót hallva nagyon sportszerűen azonnal megállt, és nem vetette rá magát, hogy a bíró érkezése előtt még párat a földön is ráverjen).

De Whittakert Yoel Romero sem tudta megtörni, így azután senki nem csodálkozott, ha a második menetre a világbajnok felszívta magát, és nagy rúgásokkal próbálta levadászni Adesanya fejét. Csakhogy a kihívó nagyon lazán hajolgatott el a rúgások elől, a lendületes bemeneteleket pedig többször is meg tudta kontrázni egy horoggal. A meccs végét is egy ilyen ütésváltás hozta el: Whittaker balegyenessel keményen eltalálta Adesanyát, aki azonban furcsán hátrahajlolva bár, de megőrizte egyensúlyát, és egy jobbhorog-balhorog kombinációval kiütötte ellenfelét:

A meccs után azonban máris megkezdődött az első címvédésre való ráhangolódás, ugyanis a UFC elvitte Melbourne-be az első számú kihívót, a súlycsoport Hulkjának tartott Paolo Costát, hogy egy rettenetes ingbe bújva fenyegethesse kivégzéssel az újdonsült bajnokot, aki persze maga sem maradt adós a mutogatással és anyázással.