Eljött az igazság pillanata a legjobb magyar MMA-s számára

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban kerülhet be a Bellator MMA-promóciós szervezet pehelysúlyú Grand Prix-jének elődöntőjébe a magyar klasszis, Borics Ádám, ha a kaliforniai Inglewoodban legyőzi az amerikai Darrion Caldwellt. A 2019 őszétől csaknem egy éven át, gáláról-gálára lebonyolított torna győztesének markát nem kevesebb, mint egymillió dollár üti, ami a jellemzően néhány tízezer dolláros MMA-gázsik világában óriási összegnek számít.

A veretlen, 14-0-s mérleggel rendelkező 26 éves magyar küzdősportolót azután válogatták be a világ második legnagyobb presztízzsel rendelkező ligájának sajátos lebonyolítású 16-os tornájára, hogy júniusban látványos ugró térdrúgással győzte le az egyik legnagyobb amerikai tehetségnek tartott Aaron Picót. Borics a Grand Prix szeptemberben tartott első fordulójában sem okozott csalódást: kemény comb- és lábszárrúgásaival magabiztosan puhította az egykori világbajnok Pat Currant, majd pedig vele is a mára Borics védjegyének számító ugró térdrúgással végzett.

A szeptemberi forduló után a Bellator az MMA-ban úttörőnek számító kiválasztásos rendszerrel döntötte el a Grand Prix további menetét, melyen a kiemeltek vagy meccsdátumot vagy ellenfelet tudtak választani. Borics így némi variálást követően a harmatsúly (61 kiló) volt bajnokával, a 32 éves Darrion Caldwell-lel került össze, méghozzá a mindkettejük számára optimális január végi időpontra.

Az biztos, hogy a Caldwell elleni meccs Borics számára az igazság pillanata lesz,

egy győzelemmel nem csak megvan a Bellator pehelysúlyú tornájának elődöntős pozíciója, hanem a „tehetség“ pikszisből átkerül a „már bizonyított klasszis“-ok kategóriájába. Ha nyer, akkor az elődöntőben a Boricshoz hasonlóan szintén veretlen amerikai A.J. McKee lesz az ellenfele, a 24 éves amerikai ugyanis decemberben szép karfeszítéssel megnyerte a maga negyeddöntőjét Derek Campos ellen.

Ilyen dörzsölt ellenféllel még nem találkozott

Amellett, hogy az MMA-ban ezen a szinten már nyilván nincsenek töltelék-ellenfelek, a 14-3-as mérleggel rendelkező Caldwell különösen kellemetlen, veszélyes ellenfélnek számít Borics számára. Ugyanis a magyar bunyós erőssége leginkább az állóharc, a robbanékony kombinációk és a kemény rúgások. Aaron Pico júniusi meccsükön többször is könnyedén vitte földre a magyar versenyzőt, Caldwell pedig még Borics júniusi ellenfelénél is veszélyesebb birkózó, 2009-ben 67 kilogrammban megnyerte a világ talán legerősebb felhozatalával rendelkező amerikai egyetemi bajnokságot. És bár ütései és rúgásai nyolcéves profi MMA-karrierrel a háta mögött is inkább tűnnek lendületesnek, mint kimunkáltnak, ezek a technikák Caldwell számára csak arra szolgálnak, hogy

ellenfelei fejüket védve felhúzzák kezüket és kiegyenesedjenek, így ő rá tudjon fogni a térdükre-csípőjükre, és a fogásból levigye őket,

ellenfeleiből kiprovokáljon valamilyen kontraütést, melynek lendületét kihasználva, az ütés alá bebújva megint csak be tud robbanni egy földrevitelre.

A földre került ellenfeleit Caldwell kiválóan tudja lent tartani, és igen jók az alul fekvő ember szisztematikus felpuhítására szolgáló ütései (amit az MMA-szakzsargonban ground 'n' pound-nak neveznek). Ezt a stratégiát tökéletesen alkalmazta a pehelysúlyú Grand Prix-n vívott nyolcaddöntőben, ahol Henry Corralest mind az öt menetben meg tudta fogni és földre tudta vinni, magabiztosan – igaz, pontozással – nyerve a meccset.

Az amerikai nem is titkolta, hogy Borics ellen is hasonló stratégiával készül:

[Borics] egy sor fontos képességgel rendelkezik, és nagyon sok dolog van, amiben kiváló. Csakhogy végső soron az állandó nyomásom, a gyorsaságom felőrli az ellenállását. Számíthattok arra, hogy Borics egyszer csak a fejére pottyan. Repülni fognak a testek.

Borics esélyeit az növelheti, hogy Caldwell pályafutása során zömmel a harmatsúlyban (61 kilóban) vitézkedett, egy súlycsoporttal feljebb talán kevésbé számít erősnek, kevésbé tudja földre szegezni majd a magyar bunyóst. Borics ráadásul Aaron Pico ellen megmutatta, hogy bár viszonylag könnyen le lehet őt vinni a földre, ott türelmesen és hatékonyan akadályozza meg azt, hogy felőrölje ellenfele. A fogadóirodáknál egyébként ha minimális különbséggel is, de Caldwell van előrébb.

Világbajnokkal készül a világbajnoki címre

Az MMA Junkie-nak amúgy kissé fennhéjazva nyilatkozó Caldwellnek abban is igaza volt, hogy fizikálisan és mentálisan is nagy különbséget jelenthet az, hogy ő Boriccsal szemben már több ötmenetes csatán van túl. Csakhogy a magyar javára meg az jelenthet óriási különbséget, hogy Caldwell nagyon egydimenziós bunyós, ha nem tudja érvényesíteni birkózását, akkor meg van lőve.

Az Eger melletti Sirokból származó Borics ráadásul ma már a világ egyik vezető MMA-klubjában, a floridai Sanford MMA-ben (korábbi nevén Hard Knocks 365) készül, méghozzá olyan, birkózásban is klasszisnak számító egykori és jelenlegi világbajnokokkal, mint a UFC váltósúlyú bajnoka, Kamaru Usman, vagy a Bellator egykori világbajnoka, Michael Chandler. Borics Ádám a nyáron az Indexnek is mesélt arról, hogy milyen különbséget jelent egy amerikai élcsapatban edzeni, és milyen tervei vannak: