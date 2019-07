Vila Realban mindig dobogóra álltam – folytatnám!

Furcsa, de az első dolog, ami beugrik Portugáliáról, az a mérhetetlen csalódottság. Furcsa, mert minden évben a kedvenc helyszíneim közé tartozik a versenynaptárban Vila Real, mert szeretem az országot, szeretem a pályát és eddig mindig dobogóra álltam ott. De amikor a tavalyi nagy tömegbaleset után sérült, sajgó csuklóval az élről vártam a futam újraindítását, és kevéssel a második rajt előtt megtudtam, hogy az ellenőrök nem engedélyezik az indulásomat biztonsági okokból, borzasztóan csalódott voltam. Remélem, ilyesmire most hétvégén nem kerül sor, és csak a pozitív emlékeim sokasodnak tovább Vila Realról!

Nürburgring és Makaó mellett a legnagyobb kihívás

2015 óta minden évben versenyzünk ezen a portugáliai körön, és az elmúlt négy évben háromszor a harmadik, egyszer az első helyen végeztem. Általánosságban szeretem a városi pályákat, ami Vila Realra különösen igaz, mivel szakmai szemmel nézve a szezon legnagyobb kihívást jelentő helyszínének tartom a Nürburgring és Makaó mellett. Az a különlegessége, hogy minden létező kanyartípus megtalálható rajta, ami rendkívül változatossá teszi a rajta való vezetési élményt, valamint itt elérjük a 240 km/h-s csúcssebességet, ami városi pályákon a bukóterek hiányában meglehetősen veszélyes.

Mivel szűk a hely, a szokásosnál is nagyobb jelentősége van az időmérőn elért eredményeknek. Bár az egykörös tempót az erősségeim között tartom számon, csapaton belül sem lesz könnyű dolgom, hiszen Vila Realban Gabriele Tarquini is hagyományosan erős, plusz utcai pályákon Nicky Catsburg és Augusto Farfus is erős teljesítményt szokott nyújtani. Előbbi ezt idén a második marokkói időmérőn legjobb hyundaiosként bizonyította, utóbbi pedig Makaóban többször nyert már, szóval biztos vagyok benne, hogy itt is jól boldogul majd annak ellenére, hogy neki ismeretlen a helyszín.

Szeretem a dzsóker kört, mert lehet taktikázni

Hiába nehéz az előzés a futamokon Vila Realban, erre jó esélyt kínál a dzsóker kör, amit kihasználva a tavalyi második futamon három-négy pozíciót is előre tudtam lépni. A dolog lényege, hogy minden pilótának futamonként egyszer teljesítenie kell a pályán kialakított alternatív kanyarívet, amelynek megtétele időveszteséggel jár. Nagyon örültem, amikor ezt két évvel ezelőtt bevezették, mert a WTCR alapvetően nem egy versenyzés közbeni stratégiázásról szóló bajnokság, általában itt elejétől a végéig 100 százalékon kell pörögni, de a dzsóker körrel nálunk is nagy hangsúlyt kap a taktika. Már előzetesen több forgatókönyvre felkészülünk, hogy milyen esetben mikor érdemes teljesíteni ezt a lassabb nyomvonalat, de annyi előre nem látható dolog történhet, hogy az is benne van, hogy teljesen spontán döntést hozunk a versenymérnökömmel közösen. Arra készülök, hogy 2018-hoz hasonlóan most is sikerül jól kihasználni ezt a lehetőséget, aminek köszönhetően helyezéseket nyerhetek.

Tudom, hányadik vagyok, de nem foglalkoztat

Alapvetően azt gondolom, hogy nem rosszak az esélyeink Vila Realban, mert a Hyundainak fekszik ez a pálya, és ugyanazzal a BoP-vel megyünk most, mint tavaly, amikor az első és a harmadik futamon is a márka pilótái győztek – bár utóbbihoz kellett a Volkswagenesek nagy balesete. Most 10 kilóval leszünk nehezebbek, mint akkor a kompenzációs súlyok miatt, de igazán arra érdemes figyelni, hogy mindenki más könnyebb lesz, mint egy évvel ezelőtt. Ezt figyelembe véve a Cuprát, a Volkswagent, a Link & Cót és a Hondát is nagyon erősnek érzem előzetesen, azt pedig az első időmérőig nehéz megmondani, hogy mennyire tudjuk ezt kompenzálni azzal, hogy a Hyundainak kedvez a pálya nyomvonala.

Mindettől függetlenül szeretném folytatni a Vila Realban megkezdett sorozatomat, azaz idén is legalább egyszer dobogóra állnék Portugáliában, de a legfontosabb célom továbbra is, hogy márkán belül a legtöbb pontot szerezzem. Egyelőre a bajnokság állására nem figyelek, bár nyilván tudom, hogy jelenleg második vagyok és mennyi a hátrányom Esteban Guerrieri mögött, de 15 futammal a vége előtt ez teljes mértékben lényegtelen, még rengeteg dolog változhat. Azon dolgozom, hogy az én szemszögemből pozitív irányba haladjak!

A Vila Real-i WTCR-hétvége programja

július 5., péntek

18.00-18.45 Első szabadedzés

július 6., szombat

10.00-10.30 Második szabadedzés

12.00-12.40 Első Időmérő

16.15-16.45 Első futam (11 kör)

július 7., vasárnap

11.00-11.20 Második időmérő

16.30-17.00 Második, fordított rajtácsos futam (11 kör)

18.00-18.35 Harmadik futam (13 kör)