A vb-címről döntő 2017-es szezonzáró óta nem éreztem ilyet

Nem tudom, hány emberben keltettem feltűnést, mire Dohán és Hongkongon keresztül megérkeztem Makaóba, de az biztos, hogy néha nehezen tudom leplezni azt a gyermeki izgatottságot, ami most munkál bennem. Tudatosult bennem, hogy kezdetét vette a végjáték, és a korábbiaknál is sokkal élesebbé vált a verseny a bajnoki címért. Versengő típus vagyok, és őszintén szólva lubickolok ebben a helyzetben. Nehéz leírni, de valamiféle kellemes pezsgés és jóleső feszültség uralkodik rajtam a makaói WTCR-hétvége előtt, ami egy kis türelmetlenséggel is párosul. Legutóbb talán a 2017-es világbajnoki címről döntő katari szezonzáró előtt vártam ennyire feltüzelve, hogy végre autóba ülhessek, és jöjjön, aminek jönnie kell!

Fekszenek az utcai pályák a Hyundainak

Tíz kilóval könnyebb lesz a Hyundai, mint legutóbb Japánban volt, ami ugyan nem nagy könnyítés, de mint minden egyes pont, úgy minden egyes megnyert századmásodperc is számít, tehát mindenképpen jó hír. Ugyanakkor az, hogy ezúttal nem a mi autónk lesz a legnehezebb a mezőnyben, Makaóban tényleg kevésbé fontos tényező, hiszen egy ilyen szűk utcai pályán nem lehet kihozni a maximumot a technikából, muszáj benne hagyni egyfajta biztonsági tartalékot, így a büntetősúlyok hatása is kisebb, mint egy hagyományos épített körön. Azt azonban ettől függetlenül is fenntartom, amit már Szuzuka előtt is gondoltam, hogy a hátralévő helyszínek közül

Makaó lehet az egyik legjobb esélyem.

Korábban többször bebizonyosodott, hogy az utcai pályák fekszenek a Hyundainak, jó példa erre idénről Vila Real is, ahol futamgyőzelmet arattam. Tavaly még a nagyjából padlógázzal teljesített kb. 30 másodperces első szektorban sem volt nagy a lemaradásunk a referenciaautókkal szemben, a pálya többi részén viszont erősebbek is lehetünk a riválisoknál.

Vernay, Huff, Guerrieri – erős konkurencia

Mindez nem azt jelenti, hogy sétagalopp lesz a makaói hétvége. Azt gondolom, hogy a hozzánk képest 90 kilóval könnyebb Audi lehet a legerősebb, ráadásul Jean-Karl Vernay már bizonyította, hogy jó teljesítményre képes Makaóban, tavaly futamot is nyert itt. Ugyanígy Rob Huffra is oda kell figyelni, aki igazi specialistája ennek a pályának, már a tizedik győzelmére készül a legendásan veszélyes körön, amelyen már így is ő a rekorder. Rajtuk kívül a Honda-versenyzők jelenthetnek nagy konkurenciát, mert szerintem az ő autójuk nagyjából a Hyundaijal azonos szinten lehet Makaóban, és az is egyértelmű, hogy a jelenlegi bajnoki éllovas Esteban Guerrieri is kifejezetten erős ezen a pályán. Ezt nemcsak a tavalyi futamgyőzelme mondatja velem, hanem a 2017-es szezon makaói fordulója is, amikor engem támogatott a bajnoki címért folytatott harcban, és pontosan láttam, hogy mennyire érti és élvezi ezt a kört. Szép emlékekben szerencsére én sem szenvedek hiányt Makaót illetően, hiszen 2010-ben itt arattam az első világbajnoki futamgyőzelmemet, és azóta is többször sikerült dobogóra állnom.

Változott a felállás, de bízom a csapatban

Azt megtanultam, hogy az időmérőnek fokozott jelentősége van Makaóban, hiszen a rajt utáni első körben, nagyjából a hármas kanyarig tartó helyezkedésben még van esély az előzésre, de utána már nagyon nehéz feladat előrébb lépni. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a két időmérőn jól szerepeljek, és azt gondolom, hogy most önerőből képesek lehetünk a top öt helyezésekért harcolni mindkét kvalifikáción. Ez lesz az elsődleges célom, hiszen már az időmérőn begyűjtött pontoknak is nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál. A futamokra vonatkozóan nehéz előre megtippelni az esélyeket, hiszen mint írtam, sok múlik az időmérős teljesítményen és a rajt utáni helyezkedésen. Hiszek magamban, és hiszek a csapatomban, bár azt sajnálom, hogy Augusto Farfus ezen a hétvégén nem tarthat velünk, hiszen ő általában nagyon erős Makaóban: korábban aratott itt futamgyőzelmet a WTCC-ben, tavaly pedig megnyerte a GT világkupát a pályán. Biztos sokat tudott volna segíteni nekem a tapasztalatával, de a helyére lépő Luca Engstlert is jól ismerem a M1RA-ból, úgyhogy az eddigiekhez hasonlóan erős csapatmunkát várok Hyundaion belül.