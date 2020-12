Michelisz filmet forgatott arról, hogy ki lesz az utódja

Amikor tavaly Malajziában megnyertem a WTCR-t, újra láttam magam előtt a tizenöt évvel korábbi önmagamat. Akkoriban a pécsi albérletben sokszor az egyetemi előadások helyett is szimulátoroztam, pedig már kezdtem lemondani a gyerekkori álmomról, hogy egy nap igazi versenyautót vezessek – emlékezett vissza Michelisz Norbert, Magyarország legsikeresebb autóversenyzője. – Egy éve nemcsak a bajnoki trófea, hanem felelősség is került a kezembe, hogy megpróbáljak visszaadni valamit a közegnek, amelyből én is indultam. Személyes ügyként vágtam bele a szimulátoros tehetségkutatóba a tavasszal, a legjobbakat pedig világszínvonalú, motorsport-specifikus fizikai, pszichológiai és mentális tesztnek vetettük alá, amelynek a végén kétfajta versenyautóban kellett bizonyítaniuk a Hungaroringen. Így találtuk meg a győztest.