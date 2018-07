Michelisz pole-t szerzett a kizárás után Szlovákiában

A pénteki kizárás, majd szombat kora délutáni feladott futam után a második Slovakia Ring-i időmérőn a kvalifikáció mindhárom harmadában Michelisz Norbert volt a leggyorsabb, aki a szezonbeli harmadik pole pozícióját szerezte. A fordított rajtrácsos pole-t is magyar hozta el, a Zengő-pilóta Nagy Norbert kezdhet az élről a szombat esti futamon.

A csuklója rendben lesz, a Hyundai hasmagassága viszont gondot okozhat Szlovákiában. A cél így is a dobogó.

Szinte tökéletesen alakult a pénteki időmérő a Hyundaioknak a WTCR Slovakia Ring-i versenyhétvégéjén, ám a kvalifikáció után a négy dél-koreai autóból hármat, köztük Michelisz Norbertet is kizárták technikai hiba miatt. A hétvége első futamán Gabriele Tarquini gyenge rajt után mentett a pole-ból indulva a harmadik helyre, többi márkatársa viszont nem szerzett pontot, a futamot pedig Pepe Oriola nyerte, ő volt a szezonban a 10. futamgyőztes a WTCR-ben.

Szombat délután aztán újabb időmérővel folytatódott a program – a kvalifikáció első, 20 perces szakasza pedig egyből hozott is meglepetést, hiszen a 2017-es világbajnok Thed Björk egyből kiesett a Hyundaijal, ráadásul közelében sem volt a továbbjutást jelentő top 12-nek, de kiesett az összetett harmadik helyén álló Yann Ehrlacher is, aki csak a 13. helyről indulhat majd.

Ami a többieket illeti, Michelisz kezdett egyből a legjobb köridővel, mögötte csapattársa, Gabriele Tarquini, illetve a pénteken és szombaton is meglepetést okozó Aurélien Comte (Peugeot) és Fabrizio Giovanardi (Alfa Romeo) következtek a top 4-ben, de ahogy elértük az edzés felét, elkezdett gyorsulni a mezőny többi része is, az első futamot nyerő spanyol Oriola 38 ezredes különbséggel Michelisz elé is ugrott a Cuprával, de végül Michelisz az utolsó percben visszavette első helyét.

Továbbjutt Nagy Norbert is a Zengő Motorsport Cuprájával, nem is akármilyen idővel, az hatodik volt a fiatal magyar pilóta.

A szakasz egyébként rettentő szoros volt, az első 17 pilóta 1 másodpercen belül volt Michelisz mögött, de még a 21. Szabó Zsolt Dávid is csak 1,3 másodperccel maradt le.

Dupla magyar pole Nagy Norbertnek köszönhetően

A tízperces Q2-t is Michelisz kezdte a legjobb idővel, 3 tizeddel volt gyorsabb a peugeot-s Aurélien Comte-nál, pedig a magyar pilóta még hibázott is. Másodikra nem nagyon sikerült senkinek javítania, a legjobb öt közé így Michelisz, Comte, Filippi, Muller és a hondás Esteban Guerreiri jutottak,

Nagy Norbert pedig a 10. helyével megszerezte a fordított rajtrácsos pole-t az esti futamra.

Nagy első (fordított rajtrácsos) pole-ját szerezte a WTCR-ben, mint a kocsiból kiszállva elmondta, a legjobb körén picit rontott, de pont így lett jó, hiszen így zárt a 10. helyen.

Michelisz megállíthatatlan volt

A Q3-ban Guerrieri szinte ezredre azonos időt autózott, mint a Q2-ben, gyorsan kiderült, hogy nem az argentiné lesz a pole a Hondával. Némi meglepetésre a négyszeres világbajnok Yvan Muller egy hiba miatt Guerrieri mögé csúszott. Rontott Filippi is, ő a középső szektorban, amivel a három pilóta közül az utolsó helyre került. Comte 2:10,577-es ideje negyedikre azt jelentette, hogy Michelisznek egy nagyjából Q2-es idő elég a szezon harmadik pole pozíciójához.

Az első szektorban rontott ugyan egy kicsit, de másik két, hosszabb szektorban javított, így a két hungaroringi pole után Szlovákiában is az élről kezdhet.

Szombaton 19 órától tartják a fordított rajtrácsos futamot, vasárnap 11.45-kor jön a főfutam a hétvégi program zárásaként.

A WTCR második Slovakia Ring-i időmérőjének végeredménye