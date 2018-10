Michelisz beáldozta a szombatját a maradék 8 futamért

A rajt, illetve az első kanar általában kritikus pont az utcai versenyeknél, pláne a mezőny számára teljesen új pályán, ám Vuhanban jól jött el a rajtnál az első WTCR-futam – a hondás Yann Ehrlacher egyből kilőtt, ahogy kialudtak a piros lámpák, majd a harmadik helyig küzdötte fel magát.

Az első körben Nathanaël Berthon Audiját lökték meg egy jobbos kanyarban, a francia pilóta viszont valahogy megfogta a gépet a fal előtt, így elkerülték a tömegbalesetet. Tömegbaleset később sem jött, de a negyedik körben Tom Coronel elfékezte magát, és hátulról felöklelte Fabrizio Giovanardi Alfa Romeóját, amiből a jobb hátsó kerék ki is szakadt.

A mentés idejére (két kör) bejött a pályára a biztonsági autó, így 18 körről 20-ra nőtt a verseny távja. Eközben Michelisz Norbert a (magyar idő szerint) hajnali időmérő előtti motorcseréje után nem a mezőny végéről, hanem a boxutcából indult csak, és azt is három kör hátránnyal tette meg, a BRC Racing szerelői valami apróbb műszaki hibát orvosoltak a rajt ideje alatt. A pályára is csak tesztelni ment ki pár körökre, aztán vissza-visszatért a csapat garázsa elé.

Így tettek egy rövid időre a Zengő Motorsport pilótái is, akik a biztonsági autó alatt jártak a garázsnál, de ők később visszatértek a versenybe a mezőny végére.

Az élen az első sorból induló Jean-Karl Vernayt nem zavarta senki, mögötte Pepe Oriola is sokáig nagy nyugalomban ment, Ehrlacher a harmadik helyen viszont idővel elég nagy vonatot tartott fel. Mögötte ráadásul a rajtot el-elrontó, versenytempóban viszont nagyon gyors Audik miatt is volt némi tülekedés, volt, hogy három Audi volt egymás mellett a hosszú egyenes végén előzés közben. Ehrlacher a 12. körig bírta a nyomást a Hondában, de csak Gordon Shedden ment el mellette, Frédéric Vervisch Audiját maga mögött tudta tartani. Ahogy Ehrlacher csapattársa, Esteban Guerrieri is nagy csatában volt a mögötte három Audival, de mindet sikerült visszavernie.

A dobogóra Vernay, Oriola és Shedden állhattak fel, a két zengős versenyző a 20-21. helyeken értek célba. Vernay futamgyőzelmével, Oriola pedig a második helyével az élmezőny közelébe került, a francia már csak 2 pontra jön a negyedik Michelisz mögött, míg újabb 8 pont lemaradással jön a spanyol. Vernay egyébként Marokkó és Slovakia Ring után harmadszor nyert idén futamot.

Michelisz pozitív a megpróbáltatások ellenére

Michelisz egyébként igyekezett pozitív maradni a műszaki gondok és a motorcsere ellenére is. Azt mondta, hogy a cserét okozó motorhiba már korábban előjött, nem nagy gondra kell gondolni, hanem olyan hibára, ami később gondot okozhatott volna, most kellett lépniük a szezon hátralevő részét szem előtt tartva. Az időmérőn is kisebb műszaki hiba jött elő, így gyorsan belátták, hogy ideje a vasárnapi napra fókuszálni, és arra koncentrálni, hogy akkor minden a legjobb legyen.

A büntetősúlyok alapján nagyon nehéz hétvégére számítottunk, ezen a pályán is sokat számít, hogy 60-80 kilóval nehezebbek vagyunk a többieknél. Már a szezon elején biztos volt, hogy lesznek ilyen versenyeink, ilyenkor a jövőt kell szem előtt tartani

– nyilatkozta az időmérő és a futam között.

A WTCR vasárnapi programja egy időmérőből (3.00) és két futamból (9.45 és 11.05) áll majd.